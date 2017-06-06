Куда исчезли жители Тартарии?

Сколько жило народу на Руси? Посмотрим древнюю статистику. 12 век – первая перепись населения на Руси. Проведена татаро-монголами. 10 миллионов человек. 18 век – перепись населения проведена Петром. 15 миллионов человек. Конец 19 века – перепись населения проведена Николаем 2. Население государства в современных границах – 67,5 миллионов человек!

Вся Российская империя – 125 миллионов человек! Демографический взрыв! За двести лет крепостного права количество населения увеличилось в геометрической прогрессии!

Что, стали лучше жить? Крепостное право – полное благоденствие для тружеников села? Посмотрим продолжительность жизни.

Средняя продолжительность жизни. Официальные данные собираются с 1896 года. Итак:

1897 год – 30,5 лет. В этот же период в Европе продолжительность жизни не намного больше.

Период ранее. Статистика только в Европе. Для примера: в Германии продолжительность жизни на 1741 год составила 25,5 года, в Голландии – 30,9 года.

В тот же период в России статистики не ведется. Историки ссылаются на косвенные данные, типа художественной литературы, и среднюю продолжительность жизни считают сопоставимой с европейской. То есть 25 -30 лет.

Далее к интересному.

Рекрутская повинность. Это способ комплектации армии тех времен. При Петре 1 – пожизненная. С 1793 года установлен срок 25 лет.

Вас ничего не смущает?

Как может срок службы быть 25 лет при продолжительности жизни 30 лет и менее?! Человека призывают в 16 лет. В 30 он умирает. До этого еще болеет и дряхлеет хотя бы 5 лет. Активной жизни всего 9 лет.

При условии 25 лет службы не хватает минимум 16 лет продолжительности жизни. На самом деле, больше, потому что после службы уходили в запас не дряхлыми.

И не надо говорить, что 25 лет от балды написали. Армейский устав пишется кровью.

То есть, исходя из армейского устава, продолжительность жизни в Российской империи в 1793 году была не менее 46 лет. 25 лет службы + 16 лет до армии + 5 лет дряхлости.

Затем в Российской Империи длительность рекрутской повинности еще уменьшили, и к 1874 году срок службы стал 7 лет.

И это начинает сходиться с цифрами официальной статистики о продолжительности жизни. 16 лет до армии + 7 лет службы + 5 лет дряхлости. Итого, примерно, 30 лет жизни.

По этой простой арифметике получается следующее. Продолжительность жизни в Российской империи резко сокращается, качество жизни падает, а количество населения резко вырастает.

Демографический взрыв извращенного и нелогичного характера.

Угнетенных и затравленных людей насильно размножаться не заставишь. И барин – не бык производитель, один не справится. Прирост населения – суммарный объективный показатель позитива в государстве.

Здесь что-то не так.

Первое, что приходит на ум: произошел массовый захват населения за этот период. И это не те территории, которые официально вошли в состав Российской Империи. Их население учтено и входит в статистику. Это неучтенное население. Именно оно создает извращенный характер демографического взрыва.

Откуда население? – Сибирь и Тартария.

В 1775 году закончена война с Пугачевым. Разгром остатков Тартарии завершен. Оставшееся в живых население превращено в рабов.

В 18-19 веках в Российской Империи не было жуткого крепостного права! В 18-19 веках в Российской Империи происходил геноцид пленного населения другой страны!

В 15-ти миллионное государство пригнали столько же или больше рабов. Хватило на всех: на помещиков, на царя, на духовенство. И по официальной истории, в 18 веке крепостное право вдруг изменилось. Крепостные лишились всех человеческих прав и оказались в личном рабстве у своих помещиков.

Собственно, крепостное право в Русском государстве появилось с Соборного Уложения 1649 года при втором царе из рода Романовых. До этого крестьяне работали как свободные люди, обязанные за аренду участка у государства или помещика платить натурой. В 1649 году крестьян вдруг прикрепили к участку. Интересно, что после этого вопиющего акта насилия над демократией не случилось никаких особенных крестьянских волнений. Приняли как должное. Видно не так уж и плохо жилось.

Мало того, в страну, где только что приняли Соборное Уложение и нарушили права человека, вдруг резко запросилась Украина. Случилось романтическое событие – воссоединение Украины с Россией.

Все это тянулось, не шатко не валко, до 18 века. А там помещики вдруг как с цепи сорвались. Во всех источниках пишут, что стало жуть, как плохо крестьянам. При этом кардинальных изменений в законодательстве типа Соборного Уложения 1649 я не нахожу. Все помещики просто массово озверели.

Так называемые крестьянские войны под предводительством Пугачева и Разина не крестьянские даже по официальной истории. Оба товарища – донские казаки. И начинались оба восстания там, где с крепостными крестьянами напряг.

С конкретно крестьянскими массовыми восстаниями в российской истории совсем не густо. Картофельные бунты в 1840х годах. И все! Волнения устраивали всегда горожане и казаки.

Получается, что крестьянам жилось в принципе неплохо, раз особо не бунтовали. А та масса людей, над которыми издевались помещики, не были крепостными крестьянами. Они были военнопленными и перемещенными лицами разгромленного противника.

Почему не было восстаний среди пленных? Предполагаю, что мужчин, стариков и детей перебили. Основная масса пригнанных рабов – женщины. Отсюда понятно парадоксально бесправное и скотское положение женщин на селе в Российской империи. Ведь в славянской культуре к женщине всегда относились с величайшим почтением. И вдруг такая жуткая перемена. Теперь сходятся нестыковки. Женщины, а в дальнейшем их дети обоих полов, разделились на два сорта. Рабы и их дети, и коренные жители.

Сословия Российской империи: дворянство, духовенство, купечество, казачество, мещанство, крестьянство.

Пленных впихнули в основном в сословие крестьянство. Скорее всего, образовалась система, которую мы знаем по советской пропаганде. Зажиточные крестьяне (кулаки) и крестьянская беднота. Кулаки, коренные жители заодно с царской властью угнетают бедноту, потомков рабов.

В рамках крепостной системы тех времен торговля и дарение людей были законной процедурой. В 1775 году проведена губернская реформа. Количество губерний увеличено с 20 до 50. Видимо, в связи с приливом пленного населения.

Кстати, в 18-19 веках поменялся язык. Вместо косноязычной речи типа Ивана Грозного из приключений Шурика появляется легкий струящийся литературный русский как у Пушкина. У пленных научились, видимо. Александр Сергеевич без Арины Родионовны точно не обошелся.

Современный русский язык – смесь языка русского царства и языка Тартарии. Украинский и белорусский языки, возможно, ближе к старославянскому. Может, пленных в эти регионы не распределили.

Если навскидку смотреть продолжительность жизни известных людей в России и в мире в 18-19 веках, то почему-то все жили реально долго, если не погибали насильственной смертью. Обычно 60-90 лет. Я к тому, что средняя продолжительность жизни в обществе с классовым расслоением, это как средняя температура по больнице. Если элита жила по 60-90 лет, то крепостные жили еще меньше, чем жуткие 25-30 лет.

В 1861 году отменили крепостное право. Скорее всего, власть посчитала, что историческая память народа погибла. Так называемые русские забыли, кто они и откуда. Спустя 56 лет в 1917 году потомки военнопленных, превращенных в рабов, проснулись.

Мне кажется, надо принципиально разделить Российское царство и Российскую империю. Временной рубеж – 18 век.

Российское царство – самостоятельное моноэтническое государство. Российская империя – марионеточное оккупационное квазигосударство.

Российское царство и Российская империя не имеют никакой исторической преемственности. Культуры оккупированных народов были полностью уничтожены. В созданном рабовладельческом государстве путем геноцида славянских народов к 20 веку создана и выпущена в жизнь новая квазинациональность – русские.

Ранее эксперимент был проведен в Европе и Азии. Великое переселение народов и образование квазинации – германцы. Квазинация китайцы. Похожий эксперимент прошел и в Америках. Там сейчас американцы, канадцы, бразильцы и т.п. В дальнейшем Америки и Европа были направлены по разным путям. Германцев стали дробить на французов, немцев, голландцев и т.п. Русских стали дробить на украинцев, белорусов и т.д. Америки и Азию сильно дробить по национальному составу не стали. Они и так не опасные.

В чем смысл? – в управляемости. Национальная группа, способная генерировать независимую самодостаточную здравую идею, дробится на более мелкие. До состояния, когда коллективный интеллект и культура не в состоянии сопротивляться внешним воздействиям глобализации.

Еще интересный вопрос: где кости и могилы миллионов умерших соотечественников? За каждые сто лет должно быть не менее 300 миллионов трупов и, соответственно, могил. Одна могила – 2 квадратных метра. Итого 600 квадратных километров. Умножим хотя бы на два для дорожек. 1200 квадратных километров. Площадь Люксембурга – 2500 квадратных километров.

Кремация противоречит христианству и распространилась в России только с середины 20 века. И не сказать, что повсеместно. В настоящее время в России имеется двадцать крематориев в семнадцати городах.

Скажу честно, боюсь отвечать на этот вопрос. Слишком циничные версии.

После падения СССР вдруг из ниоткуда появился огромный массив знаний по славянской культуре. Все это из времен заведомо допетровских. Огромное количество систематизированной информации. Готовая национальная идея.

Кто ее сохранил? Оккупанты или волхвы-хранители? Или и те, и те? Кто ее выложил для пользования и зачем? У меня ответа пока нет.

Массовости в неославянском движении пока нет. Почему? Прервана родовая память в поколениях? Информация искажена и поэтому нет интуитивного восприятия?

Выскажу свое мнение. Культура и идеология Тартарии значительно отличались от славянской. Современные русские в большой степени – потомки жителей Тартарии. Они и сейчас сильно отличаются от западных славян типа чехов, поляков и внешне и по внутреннему миру.

Информация о культуре и идеологии Тартарии известна только из сохранившихся в малом числе записок западноевропейских путешественников. Мне представляется, что национальная идея Тартарии была схожа с идеей братства и равенства Власти Советов народных депутатов. Недаром население массово подхватило ее в 1917 году. Генная память сработала.

Оговорюсь, это важно: в моем представлении Власть Советов и большевики (а также КПСС, меньшевики и другие партии) – абсолютно разные вещи. Власть Советов – власть народа. А партии бывают разные, но все это политика. В 1991 году уничтожили Власть Советов. А КПСС (КПРФ) осталась и ее никто не трогает. Вот вам и разница.

Надеюсь, появятся когда-нибудь первоисточники культурного наследия Тартарии. Но в любом случае совесть и интуиция являются главными поводырями.

Олег Прогацкий