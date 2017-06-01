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#Крымнаш и мигранты: Аксенов выступил за льготы и амнистию

20:01. 6 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

krym

Знаете, а мне все больше нравится глава Республики Крым Сергей Аксенов. Извольте, озвучу причины: желание оказать больше помощи и поддержки жителям Донецкой и Луганской народных республик, пойти дальше, чем сотрудничество в экономике и оказание гуманитарной помощи.

Он задумался о том, что было бы неплохо разработать дополнительный перечень преференций (льгот) для граждан ЛДНР на территории России плюс объявить полную миграционную амнистию. Да, его можно понять, единственное, следует увязать эти инициативы с законодательством России.

Никто же не станет спорить с тем, что дончане фактически ведут борьбу за весь «русский мир», против которого ополчились ставленники Запада в Киеве? Вот глава Крыма и призвал проявить солидарность, несмотря на то, что жители ЛДНР являются по факту гражданами Украины.

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Реализация его благих намерений теперь всецело зависит от законодателей и пожеланий самих крымчан, чьим мнением стоит для начала поинтересоваться, чтобы потом можно было бы обратиться в Москву за поддержкой. Все же глава исполнительной власти республики не имеет таких полномочий, чтобы самостоятельно изменять федеральное законодательство.

За крымчан, впрочем, можно не переживать. Они не откажут в помощи братскому Донбассу. Еще в 2014 году на полуострове первыми откликнулись на призыв о помощи Донецку и Луганску, когда украинским карателям противостояло народное ополчение.

 

Да и работы в Крыму для мигрантов хватает. Стоит заглянуть на сайт www.migranto.ru

snimok

Почему идея Аксенова насчет миграционной амнистии неплоха:

Мигранты, возвращенные на Украину, могут подвергнуться репрессиям по политическим мотивам. Что это значит, пожалуй, больше объяснять не стоит. Все в курсе и про нацистов, и про уголовное преследование со стороны властей. Проявить политическую мудрость и не торопиться решить проблему кавалерийским наскоком – вот что важно.

В любом случае, необходимо внести ясность в ситуацию с украинскими беженцами, чтобы избежать противоречий в оценке социально-экономической ситуации на полуострове. Люди, которые трудятся, привносят свой вклад в развитие экономики Крыма. Главное, вывести их в правовое поле, чтобы и налоги платились в бюджет государства, и права трудящихся не нарушались. Крым не Украина, потому и бегут сюда люди.

Метки: донбасс, крым, крым / новороссия / украина, лднр, мигранты, Сергей Аксёнов
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