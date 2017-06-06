Катар-США. От любви до ненависти 2 недели?

21 мая прошел саммит в Эр-Рияде. Где Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), в полном составе дружил с США против Ирана. Д. Трамп и Р. Тиллерсон делали свой маленький гешефт, продавая американское оружие Саудовской Аравии. Чтобы продажи росли Д. Трамп даже танцевал и, похоже, приговаривал: «ну какая же это дружба, если вы у нас ничего не покупаете?». Саудиты и купили, чтобы «дружбу» с президентом-коммивояжером укрепить, хоть лишних денег у них на такие дорогие покупки и не было.

http://zanoza.kg/doc/357570_lidery_stran_ca_na_sammite_v_er_riiade._krome_kyrgyzstana_i_tyrkmenistana.html

Как поясняет официальный сайт саммита, в его рамках пройдут три саммита: “Саудовская Аравия – США” (он уже прошел), “Совет сотрудничества арабских государств – США” и “США – Исламский мир”. Первый представлен как “серия двусторонних встреч между Хранителем двух святых мечетей королем Салманом и президентом США Дональдом Трампом с фокусом на подтверждении давней дружбы и укреплении тесных политических, экономических, защитных и культурных связей между двумя государствами”. И он уже прошел. Как показывают итоги данной встречи, президент США Дональд Трамп заключил с Саудовской Аравией контракт на поставку оружия на сумму $109,7 млрд. Об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, отметив, что это крупнейшая в истории США единовременная военная сделка. Кроме того, Трамп подписал соглашение, по которому в ближайшие десять лет Вашингтон поставит Эр-Рияду вооружений еще на $350 млрд, передает NBC News. В частности, королевство получит 150 вертолетов Lockheed Martin Blackhawk. Также в Саудовской Аравии объявили о заключении контрактов с американскими компаниями на $55 млрд, сообщает CNN. Так, например, General Electric договорилась о сделках с саудитами на $15 млрд.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4269540(21 мая 2017)

Два саммита в Эр-Рияде с Трампом: изоляция Ирана и борьба с террором по всем фронтам Президент США во время визита в Эр-Рияд принял участие во встрече с лидерами аравийских монархий и выступил с программной речью на арабо-исламо-американском саммите ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 21 мая. /ТАСС/. Противостояние политике Ирана в ближневосточном регионе и всеобъемлющая борьба с терроризмом и экстремизмом стали главными темами эр-риядских саммитов, в которых принял в воскресенье участие президент США Дональд Трамп во время своего первого визита в Саудовскую Аравию. …Меморандум о взаимопонимании подписали первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Церемония подписания документа состоялась в присутствии Трампа и аравийских лидеров по окончании саммита в формате США – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия).

Казалось бы, Д. Трамп потанцевал, получил заказы для американского ВПК, подписал меморандум и поехал дальше с визитами. Путь его пролегал через Израиль и Ватикан, на саммиты НАТО и G7. Кроме того, по результатам встречи в Эр-Рияде было принято решение о создании Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией. При том количестве денег, которое будет выделено на создание этого богоугодного заведения, странно, что будущему Центру по борьбе с идеологией не присвоен статус межгалактического. Лидеры арабского мира поскромничали, не иначе. Все мировые СМИ немедленно раструбили о грядущем создании «арабского НАТО», на том лидеры арабского мира и разъехались по своим королевствам. Что же изменилось за две недели? Почему Катар вдруг стал страной-изгоем? СМИ послушать, так Катар теперь хуже Ирана? Только что дружили, и вдруг, ни с того ни с сего, разрывают дипотношения, отзывают послов и прекращают транспортное сообщение! Как дошли они до жизни такой? Какой Порошенко их укусил?

http://www.newsru.co.il/mideast/05jun2017/bah_kat_108.html

Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, агентство Reuters и саудовское агентство SPA передали, что Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения и все наземные, морские и воздушные контакты с Катаром. В сообщении подчеркивалось, что это решение принято “в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма”. При этом Эр-Рияд призвал “все братские страны” последовать его примеру. Рано утром в понедельник, 5 июня, телеканал “Аль-Арабия” (ОАЭ) сообщил о разрыве дипломатических отношений между Бахрейном и Катаром со ссылкой на государственное агентство королевства. В сообщении “Аль-Арабии” сказано, что о разрыве дипотношений заявило королевство Бахрейн, объяснив это решение тем, что Катар дестабилизирует ситуацию в регионе, пытается вмешиваться во внутренние дела соседних стран, способствует террористической деятельности и оказывает финансовую помощь экстремистским группировкам, связанным с Ираном. В течение 48 часов МИД Бахрейна намерен вывезти всех своих дипломатов из Дохи. В течение ближайших суток Бахрейн намерен прекратить воздушную и морскую связь с Катаром. При этом будут предприняты и другие шаги, направленные на то, чтобы подданные королевства не посещали Катар. Вскоре о разрыве дипотношений с Катаром объявили также Объединенные Арабские Эмираты и Египет, сообщает телеканал Sky News Arabia. Они тоже сообщили, что прекращают наземные, воздушные и морские перевозки в Катар. Власти ОАЭ потребовали, чтобы все катарские дипломаты в течение 48 часов покинули Эмираты. Соответствующие заявления были сделаны Каиром вскоре после завершения переговоров между министрами иностранных дел Египта и Саудовской Аравии. Кроме того, командование арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявило, что Катар больше не будет участвовать в совместных военных операциях в Йемене. Позже Йемен и Ливия также заявили, что разрывают с Катаром дипломатические отношения. Мальдивские острова стали седьмым государством, объявившим о разрыве дипотношений с Катаром. Маврикий – первое немусульманское государство, объявившее о разрыве отношений с Катаром. Авиакомпании ОАЭ и Саудовской Аравии объявили о прекращении полетов в Катар. Катарская авиакомпания прекращает полеты в эти две страны. Суннитские режимы обвиняют Катар в поддержке террористических организаций “Аль-Каида” и “Исламское государство”, а также в стремлении наладить отношения с шиитским Ираном.

http://www.newsru.co.il/mideast/05jun2017/eg_sa_104.html

В воскресенье, 4 июня, в Каире состоялись переговоры министров иностранных дел Египта и Саудовской Аравии – Самеха Шукри и Аделя аль-Джубейра. Основной темой переговоров стали совместная борьба с терроризмом и урегулирование разногласий между двумя странами, сообщает агентство Associated Press. Кроме того, были затронуты темы региональных конфликтов – прежде всего, в Сирии и Йемене. Переговоры проходили через две недели после визита в ближневосточный регион президента США Дональда Трампа, посетившего Эр-Рияд. В ходе этого визита американский президент говорил о необходимости создания военного союза арабских стран с целью совместной борьбы против “Исламского государства” и Ирана. Напомним, что, в отличие от Саудовской Аравии, Египет воздерживается от участие в борьбе против ИГ в Сирии и не направляет своих военных в Йемен.

Неприятности у Катара начались внезапно, вроде бы, вне связи с каким-либо внешним событием, если не считать таким событием торжественное возложение рук на светящийся шар две недели назад в Эр-Рияде президентами США и Египта и королем Саудовской Аравии.

https://meduza.io/shapito/2017/05/22/prezident-egipta-korol-saudovskoy-aravii-i-donald-tramp-prikosnulis-k-magicheskomu-sharu

Президент Египта, король Саудовской Аравии и Дональд Трамп прикоснулись к магическому шару 21 мая в Эр-Рияде открылся арабо-американский саммит, посвященный борьбе с терроризмом. На мероприятии президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сфотографировалисьу светящегося глобуса. Выглядело это немного странно: лидеры стран встали вокруг сияющего шара и положили на него руки, а Дональд Трамп даже закрыл глаза. Теперь пользователи твиттера сравнивают их со злодеями из фильмов и комиксов.

Крылатая фраза «никогда такого не было и вдруг опять» В. С. Черномырдина более всего подходит к случаю. Кстати, фондовая биржа Катара на фоне новостей о разрыве дипотношений с соседями сразу упала на 8%.

https://ru.insider.pro/digest/2017-06-05/katar-litva-efir-toyota-tesla-apple-london-turciya/

Фондовая биржа Катара упала на фоне конфликта с шестью арабскими странами Ос­нов­ной ин­декс Ка­тар­ской фон­до­вой биржи QE упал на 7,49%, ко­ти­ров­ки акций 41 ком­па­нии сни­зи­лись. Са­у­дов­ская Ара­вия, Еги­пет, ОАЭ, Бах­рейн, Ливия и Йемен объ­яви­ли о раз­ры­ве ди­пло­ма­ти­че­ских от­но­ше­ний с Ка­та­ром. Ре­ше­ние было при­ня­то из-за по­до­зре­ний, что стра­на под­дер­жи­ва­ет тер­ро­ри­сти­че­ские груп­пи­ров­ки. Также Катар об­ви­ня­ют в по­мо­щи свя­зан­ным с Ира­ном бо­е­ви­кам для де­ста­би­ли­за­ции си­ту­а­ции в Бах­рейне. На фоне но­во­стей нефть по­до­ро­жа­ла, рубль начал торги ро­стом.

О причинах неприятностей Катара начнем по порядку.

На 1-е апреля 2017 года Катар должен был провести эмиссию своей валюты на 3 трлн. долларов против 7500 т. филиппинского золота, для чего 2500 т. золота были перевезены филиппинцами в Катар. Вот такой вот легкомысленный поступок со стороны руководства Филиппин, да и Катар не лучше. Уж в Катаре-то знали, при каких обстоятельствах и за что именно пострадала Ливия, но выводов не сделали.

Хотели катарцы провести эмиссию в апреле, но не успели, под это золото в ФРС еще в марте напечатали долларов, а слитки-то номерные. То есть, как минимум, в ближайший год на них обременение… За месяц до Филиппин, банкстеры из ФРС также «кинули» и Малайзию на 2 трлн. Всего «нарисовали» 4.7 трлн. Этот нехитрый фокус позволил ФРС удержаться на плаву, а то бумажки без обеспечения уже даже последние лохи принимать отказывались.

Вот автор обращает внимание читателей на резкое подорожание золота в прошлую пятницу:

https://cont.ws/@kirill/631602

http://voronkov-kirill.livejournal.com/202102.html

Кирилл Воронков Вчера 06:02

А вы знаете, почему золото резко подорожало в эту пятницу?

Видите вертикальную черту на графике перед закрытием текущей торговой недели? Это изменение (а именно скачок вверх) курса золота «в моменте», т. е. изменение, вызванное не динамикой реальных торгов в соотношении спрос / предложение, а воздействием новостей. И если курс определяется для всего мира, то новости пришли из одной страны — США.

Что же за жуткая весть могла прийти из Америки, чтобы так дёрнуть график? Что там случилось? Может Еллоустонский вулкан взорвался?



…Дело в том, что в США печатают мировую валюту, экспорт инфляции которой распространяют на весь мир. И поэтому всё, что происходит в США, влияет на остальной экономический мир многократно (!) сильнее, чем все мировые события на США…

Рассуждения автора несколько упрощены, но вывод он делает верный: люди гибнут за металл. Если в природе существует золото, значит у кого-то его должно быть много…

Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Москву почти совпал по времени с визитом Д. Трампа для участия в саммитах в Эр-Рияде, но был досрочно прерван в связи с нападением боевиков на город Марави на острове Минданао.

http://www.rbc.ru/politics/24/05/2017/592559d39a7947d9fd9f92bf

Президент Филиппин Родриго Дутерте прервал свой первый официальный визит в Москву, после того как во вторник, 23 мая, стало известно, что боевики исламистской группировки «Маут» захватили город Марави на острове Минданао на юге страны. Дутерте планировал пробыть в Москве, куда прибыл 22 мая, четыре дня, однако из-за столкновений между боевиками и правительственной армией был вынужден вернуться в Манилу утром в среду. В связи с этим встреча Родриго Дутерте с президентом России Владимиром Путиным состоялась на два дня раньше запланированной даты.

По слухам, обсудить проблему филиппинского золота, «зависшего» в Катаре, Дутерте с Путиным не успел. Я в совпадения не верю, нападение на Марави было спешно организовано путем срочной переправки боевиков военно-транспортными самолетами через военные базы США на Филиппинах. Самолеты НАТО раньше возили преимущественно наркоту, а теперь еще оперативно перебрасывают боевиков с оружием в горячие точки гибридной войны.

Дутерте собирался просить Путина оказать помощь в безопасной переправке золота из Катара обратно на Филиппины. Ранее он уже обращался с аналогичной просьбой в Китай, но китайское руководство не захотело портить отношения с Ротшильдами и флот Дутерте не дали.

Теперь уже Катар пытается спасти золотой запас, задумал переправить слитки из своих хранилищ через залив в Иран. А скопилось у них около 7-8 тысяч тонн.

Так что, внезапное всеарабское обострение борьбы с терроризмом имеет под собой прочную финансовую основу.

Но и это еще не все. Если американцы что-то у кого-то взяли на время…

«Возвращать» золото, условно взятое «во временное пользование» американцы не собираются. Холодное противостояние в Персидском заливе имеет высокие шансы перейти в горячую фазу. Теперь американцы предложили саудитам напасть на Катар и отобрать золото.

Ходят слухи, что за небольшую долю от «борьбы с финансированием терроризма» в отдельно взятом Катаре, Израиль готов оказать посильную помощь саудитам. Катар в отместку обнародовал компромат о связях Саудовской Аравии с Израилем…

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/05/katar-nanosit-otvetnyy-udar-poyavilas-informaciya-o-svyazyah-oae-s-izrailem?utm_source=smi2

Катар наносит ответный удар: появилась информация о связях ОАЭ с Израилем

Разборки за филиппинское золото еще в самом начале, но миром это закончится вряд ли. Весьма вероятное развитие событий — нападение Саудовской Аравии на Катар, с последующим разграблением Катара, освобождением его силами военной базы США, с последующим наказанием виновника нападения на Катар, — короля Саудовской Аравии казнью через повешение. Кто подзабыл или сомневается, — см. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Саддам_Хусейн или https://ru.wikipedia.org/wiki/Каддафи,_Муаммар )

Золото, по сложившейся традиции, исчезает в неизвестном направлении…

А кто же организатор и идейный вдохновитель? Кто втянул потерявших берега филиппинцев в эту аферу? Говорят, что без советников от Ротшильдов дело не обошлось…

Как только филиппинцы перевезли часть своего золота в Катар, так сразу ФРС нахлобучил всех — и катарцев, и филиппинцев, и русских и Европу в лице Меркель и не только.

Дыру закрыли эмиссией, теперь осталось только золото руками саудитов у катарцев отобрать, вывезти в США, где переклеймить и сложить во временно пустующий Форт-Нокс.

А там можно и ФРС перезапускать. Блестящая финансовая афёра вышла в стадию завершения.

Ожидает ли Катар судьба Кувейта, а короля Салмана судьба Саддама Хусейна? Скорее всего. Правители и диктаторы, учите историю! Иначе последуете за Хуссейном и Каддафи…