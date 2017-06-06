Как хохляцкий министр Россию делил, а Порошенко детей травил

Ростовская область так и не дает покоя власть предержащим на Украине. Мечтается им о том светлом дне, когда Запад раздербанит Россию по кусочкам, а Украина успеет себе территории отхватить на поживу. Сначала Жебривский в Донецке переживал по этому поводу, теперь и еще один глупец появился – в администрации президента.

Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, призывает страны Запада оказать содействие в распаде Российской Федерации на отдельные государства. Мол, так угроза и Западу, и Украине будет снята с повестки дня. Оптимальный вариант для «безопасности миропорядка».

Удивительно, как он еще не догадался с подобным предложением обратиться в Кремль? Так радеть о безопасности мира, устроив попутно гражданскую войну в своей стране. Опять же, когда только бессмысленные мечтания о распаде России на мелкие государства перестанут терзать наивные сердца нацистов на Украине и «демократов» на Западе?

Но всю глубину морального падения и отличительные признаки пресмыкающихся можно оценить по его последним словам:

«Да, давайте полностью перекроем снабжение и все отношения с Россией, только перед этим подумаем, где мы будем брать ядерное топливо для наших электростанций, которое мы сейчас покупаем у РФ, и куда мы будем девать отработанное ядерное топливо».

Как бы навредить России и себя не обидеть? Извечный вопрос таких вот «пэтриотов». Но куда ни шло просто болтать... К болтовне и глупым заявлениям из киевского дурдома мы уже привыкли и умных слов от них не ждем. Другое дело, детей травить в России начали. Помните про конфетную фабрику Порошенко Roshen?

В Забайкалье трое детей были госпитализированы после отравление его конфетками «Бешеная пчелка» . Парнишка 14-ти лет попал в реанимацию в тяжелом состоянии, еще двое ребят 12 и 4 лет находятся в отделении педиатрии. Это гораздо серьезней. Пострадали дети, и вряд ли кто-нибудь скажет, что это просто случайность.

Вот такая она сегодняшняя Украина. Страна, которую захлестнула эпидемия туберкулеза, в которой нацисты громят ливанское кафе в центре Киева и не думают о том, что Украина теряет свои позиции как авиационная и космическая держава, что ее экономика катится в «третий мир». При этом не забывают распустить слюни на российские территории и помечтать о распаде России, чтобы не завидовать островку стабильности и покоя в этом сумасшедшем мире.

И так как не способны украинские «небожители» самостоятельно что-либо сделать против России, то давятся желчью и зовут на помощь «старших», более опытных товарищей, поднаторевших в гадостях против нашей страны. Ну, что ж, зовите! Вместе подавитесь да зубки обломаете.