Как правят миром через Голливуд.. Обозрение

Взгляд на "важнейшее из ИСКУСств" с разных ракурсов...

О «психиологах» и ключах к фильмам

Кто такие «психиологи»?

Вы замечали, что почти все голливудские фильмы сделаны словно по одному шаблону?

И вроде бы постоянно выходит что-то новое, яркое, оригинальное, но вас не покидает странное чувство дежавю, как будто вы уже видели не один раз и этот сюжет, и этих героев.



Из фильма в фильм – одна и та же истеричная баба, один и тот же тупой мужик, всё тот же перекаченный положительный герой, маниакально одержимый злом враг с отвратительным русским акцентом, весёлый чернокожий парень, который умрёт первым, наркоторговец азиат, смешной гей, крутой небритый алкаш. Одинаковые предсказуемые ситуации, одинаковые реакции на них, однотипное поведение, исключительно силовой метод решения проблем, отсутствие сомнений, строгая последовательность событий. Словно у всех этих фильмах один автор.

Будто вы ходите по кругу и снова и снова зубрите один и тот же урок. Все эти фильмы настолько далеки от жизни, что смотреть их – как глядеть в кривое зеркало с искаженной, изуродованной действительностью.

И вы опять выходите из кинотеатра с чувством обманутости и фальши, и ещё с довеском каких-то непонятных чувств, вы не можете их охарактеризовать, что-то неприятное, как будто вы стали свидетелем или соучастником чего-то гадкого, плохого.

В вашей голове запускаются какие-то процессы, вы чувствуете, но не понимаете и не контролируете их.

Наверное вы знаете, что над сценариями современных фильмов работают целые бригады психиатров и психологов.

Я называю их «психиологи» – профессиональные промыватели мозгов.

Программисты, сисадмины и хакеры по взлому психики. Вот настоящие авторы почти всех современных фильмов.

И даже не они сами, а изобретённые ими формулы и схемы с помощью которых можно с математической точностью создавать многомиллионные блокбастеры с ещё более кассовым сбором.

А потом, перемешав в случайном порядке эти же самые модели, снова получить на выходе готовые сценарии к «новым» хитам. Это безотходная машина по производству зрелища, которая с холодной расчётливостью компьютера вычислила и просчитала все особенности человеческой сущности. Все кроме души.

И вот очередной «мёртвый» фильм вываливается на яркие афиши из бесконечного конвейера индустриального станка развлечений. Вы садитесь в удобное кресло, гаснет свет, вы заворожены картинкой, а ваша психика в это время находится в руках опасных манипуляторов, крепко привязанная к стулу в тёмном подвале на сеансе внушения, у опытных вербовщиков.

Да, они настоящие мастера своего дела.

Они программируют нас за наши собственные деньги.

Есть что-то общее у всех этих корпораций с монополией на легальные наркотики, СМИ и зрелища, у них у всех одни и те же методы пропаганды, они настолько примитивны и просты, что их элементарность может превзойти только их эффективность.

Ключи к фильмам

Так какие же установки психиологи внедряют в наши головы пока мы «отдыхаем» в кинотеатре или у экрана телевизора?

Приведу несколько примеров. Я предлагаю рассмотреть фильмы по жанрам, но не как обыватель-потребитель, а с позиции расшифровщика, разгадывающего перехваченное закодированное послание в оккупации врага, в самом разгаре информационной войны.

Если и смотреть современное кино, то только так. Но для этого нам нужны ключи к коду.

И у меня есть парочка, но я хочу сыграть с вами в одну игру… Это увлекательная и очень интеллектуальная игра, забудьте о кроссвордах и судоку, я предлагаю занять свои мозги по-настоящему важным делом – каждому игроку найти свои собственные ключи к расшифровке кода противника и поделиться ими с остальными «бойцами».

Представьте что мы всей страной играем в Форт Боярд, только вместе мы можем остановить это мошенничество мирового масштаба, давайте же наконец поставим крест на их коварных планах.

На самом деле, мы можем разорить и сокрушить их в один миг, подумайте, это не так сложно, как кажется. Не стоит недооценивать врага, но и не стоит переоценивать его возможности.

Если каждый будет знать секреты их трюков, никто не купится на эти дешевые фокусы. Люди просто потеряют интерес. Мы можем сделать все их уловки бесполезными. Просто нам нужно быть впереди них.

И вот что я имею в виду. Для начала предлагаю вам свои ключи, которые я подобрал к некоторым фильмам. Пусть это будет стартом.

Я не берусь утверждать, что они полностью верные, поэтому можете меня поправить, если я не прав. Возможно, именно ваши ключи будут более сильным информационным оружием, давайте соберём все необходимые для победы «артефакты».

Кино как информационное оружие. Фотообразы

Но перед тем, как начать игру, скажу ещё одну немаловажную деталь, которую обязательно нужно знать при расшифровке кода: в каждом фильме зрителю тоже отведена своя роль. И в первую очередь нужно угадать, какую роль психиологи навязывают вам в каждом конкретном фильме, это обезопасит вас от запрограммирования.

Итак:

Жанр: Ужасы

Послание: «Беги прочь от любой проблемы!» Ключ: монстр, привидение, инопланетянин, мужик с лопатой – это зашифрованные проблемы, возникающие в нашей жизни. Ваша роль: вы – либо парень, который умрёт первым, либо единственный, кто выживет. Делайте псевдо-выбор.

Теперь рассмотрим фильмы ужасов с этой позиции. Тёмной ночью маленькая бледная девочка одна на дороге.

Вы останавливаете машину. «Ты потерялась, бедняжка? Садись, я отвезу тебя домой». Ага, сейчас… Все знают, что это ловушка. Те, кто так делал, были всегда либо съедены, либо депортированы в ад, либо изнасилованы космическим чудовищем. Правильный вариант (от психиологов вашему подсознанию): прибавь скорость! Прибавь скорость, парень, а лучше на всякий случай пару раз переедь машиной эту тварь и газу, газу! Беги прочь, к чему тебе эти проблемы, это же маленькая девочка!

Или вы вдруг наткнулись на странную женщину и начинаете спрашивать: «Что ты здесь делаешь? Ночью. В простыне. За шторкой. В моём подвале…» Нет? Правильный вариант (от психиологов): прочь с дома! В ближайший аэропорт и в Мексику!!! Спасайся дурачок. Не зря они растягивают этот момент, когда главный герой медленно спускается в подвал, отодвигает штору, и мы видим, что чудище уже у него за спиной, а он всё равно идёт в самый тёмный угол. В это время ваше, находящееся в «камере пыток», подсознание кричит: “Беги! Не ходи туда, там проблемы!!!”

И вот что интересно, в единственном советском фильм ужасов «Вий», Фома все три ночи не сходя с места стоял перед своей проблемой. Справедливости ради, нужно сказать, что это его не спасло (и в этом весь ужас), но посыл фильма в этом ключе абсолютно противоположный современному. Решай проблему, а не беги от неё.

Жанр: Фантастика

«Расслабься. Тебя спасёт бэтмен». Ключ: супергерой – безоговорочно положительная сила, которая решит все твои проблемы – государство, система, элита, армия. Суперзлодей – безоговорочно отрицательная сила, которая создаёт все твои проблемы – любое другое государство, противник, враг, чужая система и идеология. Вы – парень выпавший из небоскрёба.

Вы ничего не решаете и не влияете на ход событий, вы выпадаете из них. Но вы не разобьётесь, пока рядом с вами будет супермен. Посыл от психиологов: вы – маленький человек, и поэтому за вами должен присматривать супердруг, которому можно без колебаний доверить свою жизнь. Ваша роль – просто смотреть за происходящим, стоять в сторонке и не мешать.

Вы можете возразить: нет, моя роль – это и есть супергерой, ведь все мы должны равняться на него.

Какая наивность. У меня в детстве был друг, он слепо верил, что однажды научится пускать лазеры из глаз. Сейчас он алкоголик. Но большинство детей прекрасно понимали: супергерой лучше них знает, что нужно делать, и он всё делает правильно, всегда побеждает, он решит судьбу попавшего в беду города и целого мира (потому что он хороший).

А задача простых людей – выйти толпой на площадь разрушенного города в конце фильма и поблагодарить под торжественные звуки «Знамя, усыпанное звёздами» своего героя за всё, что он для них сделал. Так поступают все идеальные граждане.

Их домов больше нет, но они понимают, что по-другому победить зло нельзя. Их друзья и родственники умерли под завалами – это плата за справедливость. И они вновь и вновь вытирают свои искренние слёзы умиления, глядя на широкие скулы на волевом суперлице своего спасителя.

А вот вам ещё один ключ: «суперспособность» – власть. Однажды главный герой получает её и сразу становится не таким как простые смертные. Он может то, что не могут остальные. Например, одеть трусы поверх трико. Шутка.

Он может передвигаться по воздуху, решать государственные проблемы, он всегда в центре событий, борется с преступниками (в основном с грабителями и хулиганами), полиция отдаёт ему честь, у него есть свой штаб, у него всегда есть враг, он громит целые армии, и в тоже время он простой скромный парень в очках и галстуке.

Нас приучают любить супергероев не за их человеческие качества, а за их суперспособности. Кем бы был супермен без своей силы? Ряженым клоуном в трусах.

Максимум, что о нём могли снять – это комедию. Посмотрите на всех супергероев так, как будто у них нет суперсилы. Кого вы видите? Латексных фриков в обтягивающих одеждах. Один карабкается по стене, у другого ножик торчит из руки, третий корчится от лучевой болезни, у четвёртого вообще морда позеленела, пятый с мечом бегает по городу, какая-то баба в кожаном костюме с хвостом. Что за…

У всех маски, все не те, за кого себя выдают, все с кем-то постоянно противоборствуют, никто не живёт в ладу. Это же политики. Заберите у политика власть, полномочия и охрану, и кого вы увидите? Смешного жирного орущего мужика, который только обещает и обманывает. Таких безжалостно бьют на улице.

Посыл от психиологов: люби, уважай, фанатей и подчиняйся власти. И если вы посмотрите на страну-производителя подобных фильмов, несложно догадаться чья конкретно власть имеется в виду.

Жанр: Комедии

Тут вообще необъятное поле для манипуляций.

Смех снимает защитные барьеры в психике.

«Ст`ебари» или Почему сатирой и юмором в России в основном занимаются люди «нетитульной» национальности

То, над чем мы смеёмся, автоматически перестаёт восприниматься всерьёз.

А теперь посмотрите, над чем же мы хохочем: смешные наркоманы, забавные алкаши, весёлые убийства, прикольные ограбления, тупые полицейские, педерасты, проститутки и задницы, словом всё бесстыдство, срам, пороки, деградация – вот ключи к этому жанру. Просто после каждой смешной сцены выберите из этих ключей, в 99% один из них подойдёт.

Как современные комедии навязывают молодежи ложные «свадебные традиции»

Но давайте найдём роль, предназначенную для вас. Здесь нами манипулируют ещё и с помощью гордыни. Вы глядите с высока на всех этих идиотов и смеётесь над их глупостью. Какие же они дураки! Вы не такой.

На самом деле, если вы будете смотреть какую-нибудь современную, молодёжную комедию, обратите внимание на самого упоротого, самого никчёмного, самого тупого персонажа. Это вы. Таким вас хотят видеть создатели этого фильма. Не разочаровывайте их. Смейтесь. Смейтесь от души.

Современная свадьба по сути — обряд черной магии

Мультфильмы

Ну и конечно самая жесть, это мультфильмы. Здесь вы найдёте всё. Дети – это приоритетная задача психиологов, ведь тот шлак, который они вольют человеку в детстве, он пронесёт в себе на протяжении всей жизни. Дети доверчивы, неосознанны, легко внушаемы, у них нет знаний и жизненного опыта, чтобы защититься от манипуляций.

Посмотрите любой современный мультфильм осознанно. Вы ахнете.

Вы увидите дичайшую тупость, перемешанную с изощрённой жестокостью, уродство, примитивизм, в высшей степени искажённую реальность, деградацию, задавливающую в самых зачатках развитие маленького человека, отсутствие критического мышления, места для собственных мыслей и по-настоящему положительных персонажей.

Кто-то скажет: “но это же всего лишь мультик, не стоит воспринимать всё слишком серьёзно”. Просто посмотрите на наше больное общество, и вы поймёте всю серьёзность работы психиологов.

У нас с детства отнимают выбор, человеческая психика устроена таким образом, что мы обязательно принимаем чью-то сторону. Пусть даже и неосознанно. Когда-то давно нас всех обманули, и мы искренне переживали за мышку, привязывающую взрывчатку к спящему коту.

Сказка – это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира

Может и сейчас мы болеем не за тех персонажей?

Одна особенность американских фильмов

Что всегда хорошо получается в американских фильмах?

А вот что - кучка подонков гнобит, унижает и всячески засовывает в г... кого-то заведомо более слабого.

Эта сцена отлично получается у всех американских режиссеров.

"У всех" - значит у всех без какого-либо исключения, даже одного - двух недоумков.

"У всех" - от Спилбергов-Камерунов до бездарей, студентов и вовсе самоучек, не знающих с какой стороны смотреть в камеру. Не зависимо от жанра, бюджета, целевой аудитории и кучи других характеристик.

В фантастических, лирических, семейных, детективных фильмах, в фентези, в мелодрамах, в фильмах для взрослых, для пенсионеров, для детей до 13 и до 5, в мультиках, в документальных про погоду на Марсе и жизнь бактерий, с бюджетом в 3,5 миллиарда и в 3,5 доллара.

Не везде, не во всех фильмах? Исключения подтверждают правило. Или, если быть точным, наличие исключения подтверждает наличие правила.

Этакая нац.особенность американского кинематографа - любовно, с упоением и талантом профессионально снятая сцена издевательства пи..в над более слабым.

Не зависимо от сценария, через экран явственно просвечивает с кем на самом деле ассоциируют себя режиссер, оператор, актеры, ассистенты и прочая кино-шобла.

Да, такие сцены были и в советских фильмах, но кроме гнусности эти сцены, как и должно быть, ничего не показывали, какое уж там смакование. Да и у нынешних кино-клоунов, пытающихся во всем следовать американцам, получается все одно по-советски, хоть и херово.

Есть чем гордится великой американской нации. Как были отбросами Европы, так подонками и остались. Или я через чур обобщаю?

17.02.2016

Нил Гэблер

Собственная Империя. Как евреи изобрели Голливуд

Герои этой книги - представители поколения голливудских евреев, заложившие фундамент американской киноиндустрии:

Карл Леммле - "Юниверсл пикчерз".

- "Юниверсл пикчерз". Адольф Цукор - "Парамаунт пикчерз". Уильям Фокс - "Фокс филм корпорейшн". Луис Б.Майер - "Метро-Голдвин-Майер". Гарри, Сэм, Алберт и Джек Уорнеры - "Уорнер бразерс".

Перевод с английского М.Теракопян

N e a l G e b l e r. An Empire Of Their Own. How The Yews Invented Hollywood

© 1988 by Neal Gebler

«Искусство кино», 1999, №№ 8-12.

Редакция журнала благодарит спонсора этой публикации Татьяну Друбич.

Как евреи изобрели Голливуд

Эта книга начинается с парадокса, как, впрочем, и сам Голливуд.

Парадокс состоит в том, что американская киноиндустрия - которую Уилл Хейс, президент первой Ассоциации кинопродюсеров и кинопрокатчиков Америки (Motion Picture Producers and Distributors of America), назвал "квинтэссенцией" того, что мы понимаем под словом "Америка", - была основана и более тридцати лет управлялась евреями, выходцами из стран Восточной Европы: вряд ли можно сказать, что этот тип подходит под определение "квинтэссенция Америки".

У многих в те времена была на устах едкая фраза Скотта Фицджеральда:

"Голливуд - это праздник для евреев и трагедия для всех остальных".

Кошерная долина под названием Голливуд

Голливуд – это самый еврейский город в мире.

Каждый магазин или ресторан в Голливуде принадлежит евреям. Евреям принадлежат кинотеатры, аптеки, в общем – все, вплоть до уличных автоматов. Прогулка по Голливуду быстро убедит читателя в том, что Голливуд – это восточно-европейский еврейский город. В соседнем Лос-Анджелесе Голливуд называют «кошерной долиной».

Поскольку продукцией Голливуда являются голливудские звезды, то они, в основном, пока неевреи (это было 50 лет назад, теперь и актеры, в основном, евреи).

Зачем придумали Голливуд?

В связи с выходом человечества из комы, пробуждённые начали задумываться об окружающем идиотизме, а некоторые задавать вопросы, а особо дотошные начинают копать сами и конечно, что-то находить, и от этих найденных "что-то" вопросов появляется ещё больше. Но есть и особая группа индивидуумов, очнувшихся от летаргического сна.

Их настолько отрезвила кошмарная реальность, что они вышли за её пределы и стали видеть, слышать или знать то, что знать совсем не нужно. Не нужно по мнению управляющих, иначе системе конец. Такие способности считывать данные напрямую из информационных полей Вселенной — опасное балансирование на тонкой грани между нереальностью и дуркой. Но если научиться управлять столь грозными возможностями, то пользу можно принести обществу просто колоссальную.

Первым делом можно восстановить историю. Не ту, которая изтория, а настоящую летопись. Затем, плавно подбираясь к нашим дням вскрыть структуру паразитической иерархии, и наконец, определиться с настоящим устройством Вселенной и выбросить в мусорку ту бредятину, которой учили в школе. Естественно, такая инфа для народа подобна глотку свежего воздуха, а значит и распространяться должна со скоростью урагана. Должна, но не всё так просто…

Раз произошла разгерметизация знаний (отчего у глаза начался нервный тик), то всевидящее око должно было предвидеть такой поворот событий и принять меры безопасности заблаговременно, что оно и сделало.

Согласно концепции: "Если не можешь победить врага — возглавь его", так и было сделано. Если противодействовать такой мегасиле, как пробуждение народа невозможно, значит этой лавине нужно задать вектор и направить опять по ложной колее. Осталось лишь создать такую колею. И её создали, принцип которой, как и полагается, дьявольски прост.

Берётся порция истины, к ней подмешивается чушь собачья в виде официальной лженауки и моды, всё это кладут на плечи красивых актёров, цифра усиливает цвет и звук, спецэффекты углубляют образы, и вот каша сварена — садитесь жрать пожалуйста!

Гаснет свет, закрываются двери, 700 человек в стерео очках чавкают кукурузой. Сабвуферы грозно передают скрежет айсбергов о брюхо Титаника. Попробуй теперь после такого шедевра кинематографии с миллиардными кассовыми сборами и просмотрами доказать, что твари долго готовили плавучий гроб, собирая олигархов 20 века, чтоб утопить всех разом к едрене Фене и прибрать к рукам чужие активы. Теперь точно никто не поверит, что 4 отсека корабля были взорваны изнутри (для утопления нужно было продырявить не менее 4-х отсеков, ну надо же какое совпадение!!!).

— Титаник взорвали! Это был теракт!

— Ты чё, дурак? Кино что ль не смотрел? Это всё айсберг!

И так скажет, примерно миллиард человек. Оболваненных дураков будет подавляющее большинство, поэтому, в итоге дураком окажитесь вы!

"Вспомнить всё", "Бегущий человек", "Гарри Поттер", "Универсальный солдат", "Трудная мишень", "Троя", "Шоу Трумана", "Терминатор", "Аватар" и конечно же абсолютный лидер в переформатировании мозгов "Матрица". Сколько же было споров, — А зачем нам такое рассекретили? А вы попробуйте сказать на улице, что нами управляют операторы, что мы в искусственном мирке! Что вам ответят уже обработанные Голливудом граждане с пивком в руках?

— Иди проспись, чувак, мы всё это видели в кино, так что не выдавай голливудские сценарии за свои гениальные мысли!

Цель Голливуда достигнута, титры, занавес.

24 дек 2015 Автор: Ас Гард

(...) «Как мы помним, согласно «заветам Бланка-Ленина о самом главном из искусств», именно кинематограф сформировал массовое сознание в ХХ веке. Именно ему простые американцы должны быть благодарны за свое общество потребления, однополые браки и войны.

В своём исследовании, озаглавленном «Психическое заболевание: еврейская болезнь» доктор Хатчнекер сказал, что хотя все евреи не являются психически больными, психические заболевания очень заразны и евреи являются основными источниками инфекции («Mental Illness: The Jewish Disease», Psychiatric News, published by the American Psychiatric Association, Oct. 25, 1972).

Доктор Хатчнекер заявил, что каждый еврей рождается с семенами шизофрении и именно этот факт является причиной всемирного преследования евреев, но при этом он пояснил, что «мир был бы более сострадательными по отношению к евреям, если он был вообще понял, что евреи не несут ответственность за их состояние», а сама «шизофрения является причиной, которая вызывает у евреев компульсивное желание преследования».

Доктор Хатчнекер отметил, что специфичное психическое заболевание, свойственное этой этнико-религиозной группе, проявляется в их неспособности различать правильное и неправильное.

