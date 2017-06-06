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Держись, Европа: после безвиза Чехии придется несладко

16:25. 6 июня 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

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Можно сколько угодно и в красках расписывать все прелести Незалежной после майдана, вещать о древних украх, древнеукраинском языке, который, если верить киевским историкам, был известен еще грекам в Элладе, но реальность уже начинает пугать европейцев. Чехи, не смущаясь, заговорили об африканизации Украины и ее опасности для страны.

Массовая миграция украинцев в Чехию и фактический распад Украины на части, как предупреждает экс-посол в России и в Украине Ярослав Башта, сулят Праге те же проблемы, что испытал Киев, а именно: проникновение финансового капитала и олигархов на политическую арену.

Ведь что собой представляет Украина на сегодняшний день: экономика на уровне развивающихся стран, инфраструктура разваливается, инвестиций не предвидится, эпидемии, убыль населения в результате миграции и смертности, безработица. Европейские СМИ предпочитают обходить украинскую тематику стороной, так как ничего хорошего об этой стране сказать не могут. Самозабвенно врут только украинские СМИ, ну, им же за это платят.

Статистика давно уж не радует: размер ВВП Украины на душу населения сравним только с уровнем Марокко, Анголы, Филлипин или Гватемалы. В Европе дела идут хуже только в Молдавии, но там президенту ума хватило наладить сотрудничество с Россией, так что ситуация вполне может исправиться в лучшую сторону.

Заразные болезни на Украине приобретают размах эпидемий, а убыль населения достигает катастрофических показателей: 1991 год – 52 млн. человек проживало, а в 2016-м – 42 млн. человек. Добавим сюда коррупцию в колоссальных масштабах, рост преступности, частные армии олигархов и слабость государственной власти.

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Как будто мало Киеву проблем с экономикой, он еще принялся злить нацменьшинства, приближая развал Украины. Венгрия, Польша, Румыния, Молдавия и Белоруссия не станут лить слезы да каяться, если вернут свои исторические земли обратно.

Вполне вероятно, что Украину, чьи политики мечтают дойти до Москвы и забрать Кубань и Ростовскую области, поделят между собой ее соседи. Чехословацкое Закарпатье, румынская Буковина и польская Галиция будут оторваны от Незалежной. «Соседи» точно не станут санкциям западным подвергаться, даже потребуют признать их права ранее нарушенными. 

Все это могло остаться только проблемами Киева, но дурной пример заразителен. Чешские олигархи тоже захотели получить больше власти, создавая или внедряя своих лоббистов в политические партии. Среди таких партий - Věci veřejné и ANO. И меньше всего Ярославу Баште хочется видеть, как воротилы бизнеса будут загребать себе прибыли, а убытки оставлять для народа. Повторение украинских событий ему не по душе.

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Не стоит забывать и про радикалов. Любители помахать кулаками и флагами наверняка повысят уровень преступности в Чехии. Идеи свободы принесут вместе с майданом. Расползлись они уже, как тараканы: даже в России пытаются встрять со своими нелепыми флажками в какую-нибудь демонстрацию, правда, внимания на них не обращают: что взять с убогих?

Но теперь все изменилось. Эх, заживут же теперь украинцы после получения безвиза. Отсутствие рабочих виз – это такие мелочи, на которые никто не станет обращать внимания, ведь есть туристические: на первое время хватит. Держись, Европа, украинцы едут к тебе! Первой не поздоровится Чехии…

 

Метки: власти Украины, геополитика, националисты, олигархи, чехия
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