Что такое быть “украинцем» на территории «Украина»?

«Решающий удар».

Всем здравия и добра!

В рамках общей темы «Решающий удар» было бы логично с концептуальной стороны посмотреть на проблемность подходов к вопросу: Что такое быть “украинцем» на территории, обозначенной сегодня, как «Украина»?

Международный капитал сиона на то и всеохватывающий, что в лице, точнее, в форме транснациональных корпораций под руководством собственников-сионистов давно уже чисто условно относится к государственным границам стран мира. Для капиталистов мирового уровня особой этнической группы, которую точнее называть СИОНИСТЫ, нет ничего, что могло бы их остановить на пути желания разбогатеть на грабеже ресурсов и природных богатств большинства стран мира. И тут нельзя согласиться с неким Андреем Фурсовым, который явление СИОНА прячет под обезличенное понятие «КОРПОРАТОКРАТИЯ», от которой якобы проблемы современного мира. И в силу этого не сионисты по теории заговора, а корпоратократы развалили Советский Союз. Эти слова означают, что сам блогер Андрей Фурсов заметает следы, ведущие в логово «зверя», наверное, надеясь быть им обласканным и несъеденным.

Лишь те страны, которые имеют возможность силой противостоять наглости сионизму проникать на территорию того или иного государства, могут не допускать их физически. Хотя большое разнообразие множества уловок, подлостей и финансовых инструментов мировых мошенников, все же пока позволяют им в малой или большей степени навязывать свою волю даже тем странам, которые силой атомного оружия и твердостью политического курса способны на реализацию отдельных от США финансово-экономических проектов. Например, БРИКС, ЕврАзЭС, некоторые региональные политико-экономические блоки, принципиально ищущие своего развития без опеки США, Великобритании и их союзников.

На «Международной Конференции прокуроров исламских стран при поддержке международных юристов», проходившей 21-22 апреля 2009 г. в Тегеране, где и мне, как юристу-правоведу, довелось быть и делать доклад, очень подробно рассматривались вопросы нарушения прав коренного населения Палестины в период образования и расширения Израиля.

Их значение состоит в том, что если деяниям фашистских нацистов Германии в Нюрнбергском трибунале 1946 г. уже дана была правовая оценка, то те силы и исполнители, которые физически массово уничтожали палестинцев и арабов, насилием изгоняли и продолжают изгонять палестинцев из их исконных земель, - сегодня в ожидании того дня, когда и по ним прозвучит справедливый приговор мирового сообщества.

Технологии массовых расправ немецко-фашистских захватчиков, времен Великой Отечественной войны, над невиновными заложниками – это не только стиль уже современных террористов, но и сегодняшняя государственная политика Израиля, который, сам же порождая терроризм, демонстрирует жесточайшие, неадекватные способы борьбы с ним.

Так, ООН критикует Израиль за снос домов семей палестинцев и израильских арабов, совершивших теракты, что нарушает нормы международного права и должно быть немедленно прекращено. Об этом делал неоднократные заявления Джеймс У. Райли, заместитель специального координатора ООН по мирному процессу на Ближнем Востоке. Он также отметил (цитирую): "Карательные сносы должны прекратиться. Они противоречат международному праву и могут подорвать и без того хрупкую ситуацию. Нарушения прав человека - не только симптом продолжающегося конфликта здесь, они способствуют ему".

И еще Райли добавил (цитирую): "Карательный снос является формой коллективного наказания людей за действия, которых они не совершали. Они влияют на то, что невинные люди остались без крова. Воздействие на детей, женщин и пожилых людей особенно разрушительно".

Но Верховный суд Израиля признал законным показательный снос домов палестинских террористов. А внутренний комитет Кнессета (парламента Израиля) принял расистский закон об ускорении темпов сноса жилых домов в городках с преимущественно палестинским населением.

Цель этого закона - ускорить разрушение построенных без разрешения сионистских властей палестинских домов в арабских селениях и городах.

Сионистский режим систематически разрушает дома палестинцев на Западном берегу реки Иордан под предлогом отсутствия разрешения и незаконного строительства.

Эта политика сионистского режима направлена на расширение еврейских поселений и дальнейшую конфискацию палестинских земель.

Показательно, что и Министерство иностранных дел Франции в прошлом году также распространило заявление, в котором осудило разрушение домов, выстроенных при ее финансировании в деревне Аль-Акаба в Самарии.

МИД подчеркивает, что власти Франции обеспокоены поспешностью, с которой принимаются решения о сносе домов, предназначавшихся для простых палестинцев.

И тут не помешает углубиться в моральность, нравственность самой природы сионского сообщества Израиля. Неужели законы этой страны позволяют так жестоко и бездушно расправляться с невиновными людьми?

Ответ лежит не так уж и глубоко. Религиозно-правовой базой норм, регулирующих жизнь Израиля, является не Конституция, которой там нет и в помине. Израиль живет по нормам Торы (это тот же Ветхий Завет Библии и включенное в него Пятикнижие Моисея), книгам Талмуда и других толкованиях иудейских пророков и мудрецов. Но и там мы не видим тех жестоких правил, которые бы давали право властям Израиля так нечеловечески поступать по отношению к палестинцам и арабам.

Например, в книгах Исход, глава 21, Левит, глава 24, Второзаконие, глава 19 написаны слова поучения иудейского Господа Моисею (цитирую): «Исход21:23 а если будет вред, то отдай душу за душу, 24 глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 25 обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб».

Левит.24:13 «19 Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: 20 перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать».

О чем свидетельствует проведенное нами исследование? А о том, что нет у Израиля тех норм, как иудейской веры, так и светских законов, как этой страны, так и международных норм, которые бы давали право убивать мирных граждан и уничтожать их дома и среду обитания.

Значит, природа сионистов – это природа бесправия, беззакония, произвола, паразитизма и насилия над другими народами. За это неминуемо наступает ответственность, а с нею и наказание. Только вот не создан еще в современном мире организационно-правовой механизм привлечения к ответственности и наказания организаторов сионистского беспредела и насилия во множестве регионов мира. Потому еще неопределенно долго и будет продолжаться ситуация, когда на государственный терроризм Израиля и его политических партнеров будет ответным терроризм отдельно взятых людей, групп людей и целых сообществ, включающих родовую месть за убитых и замученных сородичей. Непрекращающиеся теракты в странах Европы и США яркое тому подтверждение.

А ведь сионисты, которые исповедуют расистскую теорию превосходства еврейской расы над всеми остальными, правят не только Израилем и в Израиле. Уже мало для кого новость, что именно еврейский этнос долгое время составляет политические элиты Великобритании, США, Канады, Австралии, Франции и ряда других государств так называемого «западного мира». Но об этом очень редко говорят, особенно на различных дискуссионных площадках и ток-шоу. Это главнейшее обстоятельство постоянно, то ли от стыда, а скорее от страха обходят стороной. Ведь стран много, а элита, в принципе, одна – СИОНСКАЯ, имеющая выход на один центр управления и влияния.

Сама природа капитала, все возрастающего богатства, которое сконцентрировалось преимущественно в руках евреев мира, влечет образование особой прослойки в сообществе человечества - СИОНИСТОВ. А сион в своей экспансии опирается на те идеологические доктрины, которые служат ей программой на длительный срок действия. Одной из таких программ является идеология СИОНИЗМА. Но не того сионизма, цель которого – построение государства для евреев. Это, как говорят, уже проехали. Речь идет о сионизме, определенном ООН, как форме расизма и расовой дискриминации, проявляемой особым этническим и религиозным сообществом евреев-иудеев в опоре на сион, о котором шла речь.

С 10 ноября 1975 г. по 25.12.1991 г. сионизм был осуждаем и преследуем на значительной части планеты Земля. В 1975 году с инициативой принять на XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, осуждающую сионизм, выступили арабские страны. В ходе дискуссии международный сионизм осудили представители социалистических стран. Так, представитель Украинской Советской Социалистической Республики подчеркнул, что сионизм является формой расизма.

В результате длительной дискуссии XXX сессия ГенАссамблеи ООН приняла резолюцию 3379. Резолюцию поддержали арабские страны, страны третьего мира и социалистического блока. В ней содержалось напоминание о принятой на XVIII сессии резолюции, которая провозглашала Декларацию ООН об упразднении всех форм расового различия или превосходства, содержащей указания на то, что (цитирую): «всякая доктрина о расовом различии или превосходстве в научном отношении неверна, в моральном отношении подлежит осуждению, в социальном отношении несправедлива и опасна»

Французский еврей анархо-социалист Пьер Прудон, еще в 19 веке, за сто лет до осуждения Генассамблеей ООН сионизма, так высказался о причинах тотального обнищания населения мира: “Владычество Iудейскихъ банкировъ — основная причина современнаго пауперизма (т.е. нищеты)”.

И вот здесь напрашивается вопрос: А какая же связь событий, происходящих на землях Палестины и Израиля, с событиями на территории Украины?

А та связь, что технологии, применяемые сионистами во всемирном масштабе, рано или позднее, применяются, и очень ярко, показательно, на территории Украины.

Так что такое быть или называться “украинцем» на территории суши, называемой «Украина»? Что можно, а что уже нельзя украинцам? На что им надеяться, а на что уже вряд ли?

Украинец, украинка, как и другие многочисленные нееврейские этносы Украины, уже давно не могут свободно устроится на работу в банковской и финансовой сфере. Вся эстрада, сфера шоу-бизнеса и культуры развлечений прочно схвачены еврейскими организаторами и смотрящими. Там заправляют исключительно евреи. Сфера бизнеса, политики, государственной власти и местного самоуправления, особенно (СМИ) средств массовой информации, также захвачены на Украине представителями мирового еврейства. Да, да, я не оговорился. Уже не только евреи, родившиеся на Украине, а и евреи США, стран Балтии, Грузии, России, Польши и так далее, назначаются на высокие политические должности министров, руководителей корпораций, учреждений и ведомств. Ведь еврей-президент, буквально за несколько часов, своим указом может сделать гражданина Украины из американок, из прибалтийца, из грузина и т. д., Тут фигурируют и Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство транспорта, железная дорога, авиация, Кабинет Министров Украины, Верховная Рада и так далее.

Как мы видим – налицо самая настоящая экспансия евреев на Украину. И где же тут справедливость? Где право нации на самоопределение? Где независимое, суверенное государство, управляемое представителями коренных наций и народов?

С распадом СССР и прекращения государством финансирования детских кружков и секций, на сегодня заниматься гимнастикой, танцами, музыкой, балетом, спортом, творчеством и тому подобным, на Украине могут лишь дети состоятельных родителей. А таковыми являются преимущественно еврейские семьи, которые, кроме гарантированного трудоустройства родителей, получают финансовую и материальную поддержку через широкую сеть еврейских фондов и всемирных еврейских организаций. Дошкольные, школьные, специальные и высшие учебные заведения на Украине уже так скоро трансформируются, что ярко видна быстро нарастающая тенденция создания и деятельности заведений для бедных и заведений для состоятельных и богатых.

Уже многие годы на Украине в отрасли медицины, в науке, образовании, службах социального обеспечения преимущественно принимаются на работу представители еврейского этноса. Там все реже, особенно среди руководящего состава, встретишь представителей коренных наций и народностей, составляющих народ Украины. Аборигенам, то есть коренному населению Украины предлагают самые тяжелые, грязные и непрестижные виды работ.

Вот и получается, что уже нельзя украинцам того, что они имели десятки лет ранее, живя в государстве народовластия. Им уже надеяться, не на что, как не на что надеяться индейцам Северной Америки на территории США или палестинцам и арабам на территории Израиля.

Такие быстрые темпы деградации общества в результате управления евреями народами на территории Украины уже могут свидетельствовать о незаметном на беглый взгляд, но явном вхождении Украины в состояние АПАРТЕИДА и СЕГРЕГАЦИИ.

Слово «Апартеи́д» или апа́ртхейд (африк. apartheid — означает «раздельность», то есть раздельное проживание, работа и т. д.. Апартеид — это официальная политика расовой сегрегации, проводившаяся правившей в Южно-Африканской Республике с 1948 по 1994 год Национальной партией, руководство которой также было во главе с евреями.

Итак, «Апартеид» – это разделение. В нашем случае с Украиной - разделение на евреев и неевреев.

СЕГРЕГАЦИЯ по любым признакам может также называться апартеидом по аналогии с исторической сегрегацией в ЮАР. Апартеид в ЮАР предписывал коренным народам банту проживать в специальных резервациях (бантустанах)

В ходе внедрения системы апартеида чернокожие жители ЮАР были лишены почти всех гражданских прав. Сегрега́ция от позднелат. segregatio — означает «отделение» — это политика принудительного отделения какой-либо группы населения. Обычно упоминается как одна из форм религиозной и расовой дискриминации (отделение группы по расовому или этническому признаку). Различается сегрегация де-юре и де-факто.

Так вот, евреям на территории Украины, начиная с 1991 года, постоянно чего-то не хватало. И это «чего-то» - полноценная, в полном объеме, неограниченная власть евреев над неевреями.

Если вспомнить одно из недавних высказываний президента России на Петергбургском экономическом форуме 03.06.2017 г., то он навязчивость вопросов американской журналистки в плане поиска вины России, как в результатах последних выборов в США, так и в последующих процессах в Америке, сравнил с антисемитизмом. Тут же он пояснил, значение слова «антисемитизм», это когда какой-то придурок все время и во всем обвиняет евреев.

Так вот нация, но не политическая, которую в 2014 году создали евреи на Украине, а нация историческая, состоит в своей основе из коренных народов, украинцев, русских, русинов, лемкив т. д. И вот эта нация множества этносов Украины воспитывалась, во время существования УССР в составе Союза Советских Социалистических Республик, в духе ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, означающем дружеское и братское отношение между всеми народами. Вот этот интернационализм и сбил с толку этнических украинцев, русских, русинов, венгров, румын уже новой Украины. Они не могли подозревать, что евреи на территории Украины будут действовать по совсем отдельной программе, вычленяя себя и свою социальную группу из общего состава населения.

Когда завершался 2013 год, и оставалось несколько месяцев до новых президентских выборов в марте 2014 г., мировое еврейство в центрах управления на территории Лондона, Вашингтона, Брюсселя и Швейцарии, пришло к короткому выводу по своим перспективам на Украине: «Либо сейчас, либо никогда!» То есть они понимали, что частично присутствие евреев во власти при президенте В.Януковиче и неопределенность его курса внешнеполитического развития, то ли Запад, то ли Россия, не давали им гарантии отрыва Украины от евразийского направления в пользу европейского, евросоюзного.

Вот и был США организован и осуществлен переворот на Украине руками евреев и для целей мирового сиона. И цель была достигнута, когда в 2014 году евреи-сионисты взяли власть на Украине полностью и всецело. Сам момент переворота и применения силы при его осуществлении позволил так изменить правовую и политическую систему Украины, когда избирательное законодательство с его механизмами формирования избирательных комиссий, процесса выдвижения кандидатов, подсчета результатов голосования, уже навсегда отобрало у коренного населения Украины даже саму возможность когда-то приходить во власть и управлять собственной страной. Они, пришедшие во власть евреи на Украине, фактически ввели выборы без выборов.

Подтверждение этому простое и понятное. Вот, если на Украине есть налог на войну в виде военного сбора, дающий власти распоряжение над миллиардами, то война на ее территории может быть всегда и не только на Востоке. Ну, как минимум, до тех пор, пока не прекратится собирание этого же налога на войну. Ибо кто же откажется от суперприбыли, даже и на крови. Выходит, эта власть никогда такой налог не отменит.

Евреям, правящим на Украине как раз не хватало своей последней революции, чтобы окончательно и повсеместно взять власть, для того, чтобы никогда и никому уже ее не отдавать.

Общеизвестно, что сионисты наделили сами себя особой миссией – повелевать и управлять народами Земли. Это их идеология. В доступной лексической форме она сформулирована иудейскими мудрецами в текстах книг Библии и книгах иудейских пророков. Вот и выходит, что в лживой Конституции Украины по оглашению написано, что (цитирую) «Ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная». А по умолчанию именно библейская идеология мирового господства еврейства действует на территории Украины уже в таком же объеме, как и в США, Великобритании, Швейцарии, странах Евросоюза, Израиле, Австралии, Канаде и т. д.

Если в обществе и государстве нет идеологии, открыто заявленной, с которой ознакомлены все жители страны, все члены сообщества граждан и государства, то, значит, присутствуют и действуют тайные доктрины, тайные центры управления, которые не позволяют этому обществу двигаться в каком-то одном направлении. Когда есть идеология, объявленная, заявленная открыто, - то общество, как бы с открытыми глазами видит и знает, в каком направлении двигаться, идти и развиваться. Если нет какой-то одной четкой идеологии, значит, разные центры влияния рвут это общество и государство по кускам и преследуют какие-то тайные свои цели, в том числе и необъявленные идеологии, как библейская идеология, идеология Запада, идеология, содержащаяся в разных религиозных источниках, тайных доктринах. И таким образом это общество ослабляется, а государство разрушается.

На Украине уже давно остановилось развитие, как экономики, так и культуры, политической системы. Почему? Да потому что цель евреев-сионистов на Украине – рабовластвовать над неевреями по западным стандартам. Все для этого готово. Подписаны все соглашения с Евросоюзом. И достигнуты все договоренности с США и их партнерами.

Пока последний бастион – это земля, аграрный сектор экономики Украины. Если евреи завладеют землями Украины, то это будет последнее крушение, последний день Помпеи. Исчезнут продовольственные и сельскохозяйственные рынки, которые всю жизнь привыкли видеть жители и гости Украины. Исчезнет продукция из частных подворий. Исчезнут дешевые крупы, мясо, сало, птица, яйца. Будут на Украине только лишь супермаркеты, собственники которых повсеместно евреи. Это же фактическое завершение построения тотального рабовладения на территории, где население в своем большинстве не знает, кто враг и от кого именно исходят угрозы для его существования. Жители Украины, лишенные всяких средств производства, чтобы не умереть от голода, вынуждены будут наниматься в поденщики на экономиях Энгельгардтов, как это было в биографии Тараса Шевченко, Гройсманов, Морганов, Ротшильдов и др. Именно это планируется евреями и их центрами управления на Украине. И возможно приходящее осознание этого приводит к тому, что народный депутат Украины Надежда Савченко статистически фиксирует, что (цитирую): «на 2% проживающих в ней евреев, их при власти – процентов 80". А генерал СБУ Василий Вовк пишет в соцсетях интернета, что неукраинцев он будет уничтожать вместе с Рабиновичем.

Но не будем углубляться в эти драматические страницы необузданных эмоций. У нас все же научное исследование проблем общественной безопасности.

С каждым своим шагом, c каждым решением власть Украины доказывает своим зарубежным хозяевам, что они последовательно подводят Украину к планируемому ими состоянию упадшей рабовладельческой страны в центре Европы, Той страны, куда есть смысл ездить лишь для сексуального туризма, вывоза природных и человеческих ресурсов, организации логистического бизнеса на всемирном бизнес-пространстве мирового еврейского капитала.

Та же последняя из множества введенных властью блокад, блокада соцсетей интернета по указу президента Украины от 16.05.2017 г. могла стать реальной лишь как результат сговора групп евреев, управляющих компаниями операторов и провайдеров услуг связи. Без наличия такого сговора, блокада Интернета в определенном его сегменте невозможна.

Визовый режим Украины с Россией. Об этом сегодня много говорят с украинских телеканалов. Власть наперед знает, что одностороннего хода не будет. И в случае принятия антинародными властями Украины решения о вводе виз для жителей России, ответ со стороны России будет зеркальным. При этом потребность россиян ездить на Украину во много раз меньшая, чем жителей Украины в Россию. Отсюда вывод: все, что ни делает власть Украины, - она все делает во вред коренному народу Украины, к которому, как к палестинцам в Израиле, давно уже применяются меры самого жесткого геноцида и апартеида.

Причиной возрастания реакции на Украине – постоянно от выборов до выборов, увеличивающееся процентное соотношение еврейства в органах власти. Чем их больше, и когда это достигло критически большой массы, тем наглее, вероломнее и реакционнее становится власть на Украине, как местная, так и центральная. В этом, однозначно, есть взаимосвязь.

Если в обществе нет уголовного преследования за спекуляцию, значит, в этом обществе процветает спекуляция. Если нет уголовной ответственности за клевету, значит, клевета стала способом управления обществом, государством, в котором клевета избрана в качестве инструмента не запрещенного, а разрешенного. Если в обществе нет уголовной ответственности за мужеложство и скотоложство, то педерасты выходят на передовые позиции, избираясь на высшие должности в государстве, а общество развращается и в нем в большей степени насаждаются разврат и похоть.

Вот таким образом, а именно, путем выявления запретных и наказуемых деяний становится понятным, что в этом обществе насаждается, и что это общество больно на те болезни, которые не объявлены такими, что с ними будет вестись борьба.

На сегодня, даже по опросам каналов украинского телевидения, уровень недоверия правительству В.Гройсмана – 82%. Но именно это чисто еврейское правительство обеспечило, что при нем проводятся постоянные реформы, например:

- земельная, когда в 2017 году Украина обязалась перед МВФ снять запрет на продажу сельскохозяйственных земель. И это ими будет сделано сразу после сбора урожая 2017 г.

- пенсионная, когда государство желает снять с себя обузу выплаты пенсий. Суть ее – пусть сами граждане себе зарабатывают на пенсию, оплачивая страховой стаж. При этом нет никаких гарантий сохранения средств, накапливаемых до пенсии.

- муниципальная, когда манипуляциями объединения местных территориальных общин, объединяются местные бюджеты, что позволяет быстрее и проще их расхищать.

- на Украине транспортный налог или дорожный сбор включили в оплату топлива при заправке транспорта водителями на АЗС. В результате топливо подорожало, а ремонт дорог так и не делают. Неисчислимые сотни миллиардов гривен уходят в невидимую дыру, а ездить по дорогам Украины на простых автомашинах уже невозможно. Лишь дорогие внедорожники могут еще доставить жирное и холеное тело какого-нибудь паразита из пункта А в пункт Б

- вводится визовый режим с Россией.

- более активно и открыто на территории Украины стали предлагаться сексуальные услуги (под видом эротического массажа и т. п.).

- легче, доступнее и относительно безопаснее стало криминальным образом приобретать наркотики, оружие, похищать и продавать в рабство людей, женщин, детей.

Далее перечень достижений властей Украины можно продолжать и он будет долгим и удивительным для попытки осознания степени абсурда, как можно было так быстро цивилизованную страну довести до такого уровня нищеты и деградации.

Будучи ограниченным во времени, в завершение могу сказать, что одной из первых задач, стоящих перед народом, живущим на территории под названием Украина, после его освобождения из-под очередного этапа сионо-еврейского ига, будет скорейшая необходимость учреждения Всенародного общественно-государственного Комитета по обеспечению справедливости в межнациональных отношениях и национальной безопасности. Этот орган будет призван к тому, чтобы никогда более коренное население не попадало в западню мирового еврейства и библейской идеологии.

Заслуженный юрист Украины,

кандидат юридических наук

Сергей Кириченко