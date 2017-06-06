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ЦБ: фраза “пенсия по старости в 55 лет” неприятна

20:27. 6 июня 2017 Просмотров - 52 2 коммент. Опубликовал:

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Пенсионный возраст неминуемо увеличится по мере увеличения продолжительности жизни, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/86373?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

"С моей точки зрения, пенсионный возраст очень сильно связан с дожитием. Поскольку дожитие увеличивается, статистика это показывает, медицина развивается, всяких военных конфликтов становится меньше, я надеюсь, это и дальше будет продолжаться, то дожитие неминуемо будет расти. И пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться. Будет ли это 63 года или какая-то другая цифра, это уже вопрос калибровки", - отметил первый зампред ЦБ, сообщает "Интерфакс". 



Нынешние условия выхода на пенсию устарели, так как они основаны на устаревших статистических данных. По словам Швецова, для женщин в 55 лет и мужчин в 60 лет словосочетание "уйти на пенсию по старости" должно быть неприятно. 



Швецов уверен, что после обсуждения власти и общество примут какое-то решение об увеличении пенсионного возраста. 



В свою очередь председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов отметил, что обсуждение этого вопроса завершат через год. "У нас есть по возрасту как минимум год, чтобы эту тему пообсуждать", - заявил чиновник.

 

 

Метки: пенсионный возраст, экономика
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2 коммент.»

  • 1678 1237
    любопытный 6 июня 2017 в 20:34 Ссылка Пометить
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    Мвф сказал повысить возраст, значит повысят
    Вопрос кто хозяин в нашей стране?

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  • 1564 1430
    Борис 6 июня 2017 в 20:56 Ссылка Пометить
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    Откуда они взяли увеличение продолжительности жизни и улучшение медицинских услуг? И причем здесь вообще зампред ЦБ. Перед МВФ прогибаются не иначе.
    Выходит всё уже давно принято, ждут только выборов. До выборов ни ни, никак нельзя.

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