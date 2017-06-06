ЦБ: фраза “пенсия по старости в 55 лет” неприятна

Пенсионный возраст неминуемо увеличится по мере увеличения продолжительности жизни, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.



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"С моей точки зрения, пенсионный возраст очень сильно связан с дожитием. Поскольку дожитие увеличивается, статистика это показывает, медицина развивается, всяких военных конфликтов становится меньше, я надеюсь, это и дальше будет продолжаться, то дожитие неминуемо будет расти. И пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться. Будет ли это 63 года или какая-то другая цифра, это уже вопрос калибровки", - отметил первый зампред ЦБ, сообщает "Интерфакс".Нынешние условия выхода на пенсию устарели, так как они основаны на устаревших статистических данных. По словам Швецова, для женщин в 55 лет и мужчин в 60 лет словосочетание "уйти на пенсию по старости" должно быть неприятно.Швецов уверен, что после обсуждения власти и общество примут какое-то решение об увеличении пенсионного возраста.В свою очередь председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов отметил, что обсуждение этого вопроса завершат через год. "У нас есть по возрасту как минимум год, чтобы эту тему пообсуждать", - заявил чиновник.