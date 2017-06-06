АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ «СВЕТЛ» Что надо знать-5

Что лучше знать о Технологиях «СветЛ»

перед тем как…

Беседа 5





Перечисление пользы от Технологий «СветЛ» для организма в одну беседу не уместилось. Давайте продолжим.

Возможности сегодняшней клетки и всей Сущности (Мозга) ограничены максимальным сроком жизни в 124 года. Поэтому не надо с завистью смотреть на долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж. Срок земного существования каждый сокращает себе сам. Конечно, не обходится и без помощи социальной среды и Природы, которую мы вроде как покорили, однако это «покорение» больше похоже на то, что она просто «махнула на нас рукой» и как ветка хвойного дерева, согнувшаяся под тяжесть зимнего сугроба, ждет момента, чтобы сбросить с себя этот ненужный груз.

Что же в идеале, то есть, от какой печки «танцевать»? Да вот от этой: максимальный потенциал жизнеобеспечения человека - 12762.768621х10 18 вольт/куб. м, минимальный - 6438.458723х10 18 вольт/куб. м. Текущий остаток – производная числа прожитых лет, роста, веса, места проживания и т.д. (Ф.Д. Шкруднев. «Светлый Веник» Н.Левашова в «Банном деле» А.Хатыбова и Трудовая Лопата», Часть 3). Вот прожитыми годами и займемся.

Младенчество, детство, отрочество, юность, зрелый возраст, пожилой, старость – условные этапы каждого жизненного пути, имеющие вполне конкретное количественное и качественное значение: от 0 до 5-6 лет, 12 лет, 22 года, от 28 до 32 лет, 53 года и, далее, как «повезет». До 22 лет Сущность (Мозг), которая вошла в плод при его образовании, тратит на его развитие примерно 1/3 накопленного потенциала, далее – его набор до 28-32 лет, небольшое «плато» и спуск «с горки». Кто-то с нее идет пешком, кто кубарем, а кто-то слетает как на санках. Все сказанное отражено на графике, где красная линия – изменение эволюционного потенциала Сущности (Мозга), зеленый – текущего потенциала жизнеобеспечения. Кривые, естественно отражают качественные характеристики процесса и точного количественного значения на графике не имеют. Вот вам и причина вероятного возрастного букета заболеваний или отдельных «цветочков»: у Сущности (Мозга) не хватает запаса жизненных сил для борьбы за нее, нарушается информационный обмен между клетками и Мозгом и, что называется, пошло – поехало.

То есть побежали по врачам, которые с удовольствием выпишут порцию таблеток от всего «букета» и отдельных «цветочков», зачастую пожизненного потребления. И, как правило, делает это не один специалист, а несколько, при чем сочетаемостью потребляемых лекарственных препаратов никто заморачиваться особенно не станет, как и состоянием Вашей печени, почек и прочих органов и систем, подвергаемых таким образом химической «атаке». За «костюмчик» то никто не отвечает. Пуговицы на месте, рукава и карманы тоже. Чего еще Вы хотите? Чтоб сидел? Так об этом думать надо было сызмальства. И тогда же лучше всего начинать «потребление» Технологий, которые как раз и помогут и потенциал вовремя набрать, и расходовать его гораздо эффективнее. Так что после 53 лет пойдете Вы к закату медленным шагом. Да и последние годы жизни, зачастую омраченные борьбой за жизнь, будут наполнены совсем иным содержанием. Среди пользователей «СветЛов» много людей, перешагнувших и 70-летний рубеж на таком творческом уровне, которому могут позавидовать и более молодые люди.

Что еще важно применительно к «возрастной теме». Каждый жизненный этап заканчивается «барьером», не перепрыгнув через который можно «списать» как без(с)полезный целый жизненный круг. «Эволюционная пустышка» - его название в терминах Новых Знаний. И ладно бы на фоне реинкарнации, так её же, как Вы уже знаете, ещё и заменили в 2010 году Явленным Обряжением. Так что ориентируйтесь на следующее: до 4-6 лет мозг ребенка должен впитать определённый объём информации, чаще всего несистематизированной, необходимой для всестороннего развития, обеспечиваемого нейронами (их «утяжелением», за деталями – к Н.В. Левашову, например, к книге «Последнее обращение к человечеству»). Иначе – маугли в прямом смысле слова. Туда же ребенка способны (и с успехом это делают) «отправить» приобретенные и внесенные инфекции, в том числе в виде прививок (на рисунке – самый лучший вариант отношения к ним).

На следующем жизненном этапе примерно до 14-18 лет происходит осмысление полученной информации (которое сегодня все больше заменяется ответвлениями в сторону сексуальных революций и прочих вредных «течений»). Дальнейшее гармоничное развитие при правильном прохождении первых двух этапов и «задатках» должно привести к 30-32 годам к выходу Мозга на уровни развития, отрывающее возможности управления материей и пространством.

Вот на всей этой возрастной «лестнице» для «СветЛа» - непочатый край работы, как с родителями, так и с детьми: и от инфекций уберечь и «что делать» подсказать. Дело – за Мозгом и наличием «советчика».

Пришельцы (ЭБРы) сильно постарались, чтоб снизить эволюционный потенциал Человека (Руса) и перекрыть любые каналы его «восстановления», в том числе с помощью навязанной системы научных знаний. Своё заметное место в этом «строю» занимает и медицина «болезней», не способная внятно, на простом языке, не прячась за туманом малопонятных даже им самим латинских терминов, объяснить причины хотя бы простейших недугов. Но и осознав это, справиться с «системой» в одиночку очень сложно. «СветЛ» Вам в помощь!