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Американский эксперт рассказал о главной опасности российской пехоты

09:14. 6 июня 2017 Просмотров - 205 Один комментарий Опубликовал:

Государственное научно-производственное предприятие "Базальт"

Колумнист и эксперт американского журнала The National Interest Кайл Мизоками рассказал, какую опасность для бронетехники НАТО и США представляют российские пехотинцы с советскими гранатометами РПГ. Свои умозаключения эксперт подтвердил данными из локальных конфликтов на Ближнем Востоке.

"Простой и эффективный, "похожий на метлу" РПГ-7 стал самым эффективным противотанковым гранатометом после Второй мировой войны", - пишет автор публикации.

Он отметил, что несмотря на возраст, гранатомет был принят на вооружение советской армией в 1961 году, оружие способно поражать технику с 260-миллиметровой броней. В связи с появлением "динамической защиты", которая использует контейнеры с взрывчатым веществом для снижения эффективности кумулятивных снарядов, была разработана новая граната ПГ-7ВР. Она содержит не один, а два заряда. Первый нейтрализовывает динамическую защиту, а второй непосредственно пробивает броню танка.

Кроме наземной бронетехники РПГ-7 оказались весьма эффективны против вертолетов. В 1993 году в Сомали из РПГ-7 был сбит вертолет Black Hawk 160-го авиаполка спецназначения сухопутных войск США. В Афганистане с 2001 по 2008 год каждый седьмой из восьми американских вертолетов был уничтожен этим оружием.

Гранатомет неоднократно модернизировался и сейчас на вооружении российской армии находится РПГ-29. Эти образцы прекрасно зарекомендовали себя в Ираке. С их помощью были сожжены два танка Abrams и один танк Challenger-2.

"Хотя многие образцы советского, а затем и российского вооружения на поколение отставали от своих западных аналогов, подобного определенно нельзя сказать о переносных противотанковых гранатометах. И на фоне возрастающей напряженности между США, НАТО и Россией западные стратеги должны учитывать, что даже легкая российская пехота может оказаться чрезвычайно опасной для бронетехники", - считает Кайл Мизоками.

Поэтому неслучайно американская компания AirTronics USA начала серийное производство противотанковых гранатометов PSRL-1 и GS-777/PSRL-2, которые являются копиями легендарного РПГ-7.

Справка "РГ"

 

Многоразовый ручной гранатомет РПГ-7 был принят на вооружение советской армией в 1961 году. Прицельная дальность - до 700 метров. Предназначен для поражения танков, самоходной артиллерии и живой силой противника. Эффективен в борьбе вертолетами и другими низколетящими целями. Разработал легендарное оружие конструктор Владимир Дегтярев, который ушел из жизни в феврале прошлого года и похоронен на старом кладбище города Ковров Владимирской области.

https://rg.ru/2017/06/05/reg-ufo/amerikanskij-ekspert-rasskazal-o-glavnoj-opasnosti-rossijskoj-pehoty.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: русское оружие
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