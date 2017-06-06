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6 июня 1799 года в Москве родился Александр Сергеевич Пушкин.

10:24. 6 июня 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:
«Солнце русской поэзии», как назвал Пушкина литератор Владимир Одоевский, был хорошо знаком с кулачными единоборствами и даже выписывал из-за границы учебники по боксу. В качестве средства самозащиты он часто носил с собой тяжёлую железную трость. На вопрос о том, зачем она ему нужна, Пушкин отвечал: «Для того, чтоб рука была твёрже; если придётся стреляться, чтоб не дрогнула». Поэт был отменным стрелком, но во время дуэлей он ни разу не пролил кровь противника и в многочисленных поединках не стрелял первым. По уверениям соотечественников, причиной вызова на дуэль могла стать любая мелочь. Пушкин мог вспылить и обозвать кого-то, что, естественно, заканчивалось стрельбой. Поэт также был заядлым картёжником, но когда его отягощали карточные долги, он садился за рабочий стол и в одну ночь мог покрыть их с излишком.

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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: дата, инфографика, писатель, поэзия, пушкин
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