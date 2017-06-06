15 фактов о Древнем Риме

Римское государство – это не только великая империя, Цезарь и гордые легионы. Жизненный уклад и традиции древних римлян современному человеку могут показаться дикими. Не верите? Прочитайте и убедитесь в этом.

1. В непосредственной близости от арен, где проходили бои «идущих на смерть», всегда находились торговые палатки. Там, за довольно большие по тем временам деньги, можно было раздобыть снадобье, заменявшее жительницам Рима косметику – пот гладиаторов, а также жир животных. Столь необычный набор помогал устранять морщины.

2. В Древнем Риме проходил ежегодный фестиваль, посвященный богу Сатурну. От других празднований он отличался тем, что в эти дни у рабов появлялась иллюзия свободы.

Они могли сесть за один стол со своим хозяином. Бывало и так, что даже сам хозяин готовил обед для своих рабов.

3. Поэтам и писателям «Вечного города» не давал покоя император Клавдий. Поэтому они не упускали случая, чтобы не высмеять его прилюдно. Дело в том, что Клавдий всегда предпочитал исключительно женщин и не был замечен в связях с мужчинами. В то время считалось, что тот, у кого связи только с представительницами прекрасного пола, сам становится похожим на женщину.

4. Всем известно, что жители Древнего Рима обожали кровавые зрелища. Но мало кто знает, что традиция лишать жизни других на гладиаторских аренах благополучно перекочевала и на театральные подмостки. Поэтому, если по сценарию герой должен был погибнуть, то его обязательно убивали. Таким образом, для некоторых актеров первая роль становилась последней.

5. К медицине отношение было самым серьезным. Древним эскулапам ошибок обычно не прощали. Например, если во время операции больной умирал, то врачу тут же отрубали руки.

6. Богатые римляне жили в крупных и роскошных особняках. Желающим попасть внутрь приходилось стучать: либо специальным кольцом, либо деревянной колотушкой.

У некоторых особо обеспеченных римлян во дворе дома на цепи сидели рабы. Они заменяли собой собак и «звонок», предупреждая хозяина о гостях своими криками.

7. В Древнем Риме богатые жители вместо салфеток и полотенец во время застолья руки вытирали о головы кудрявых детей. Их, кстати, так и называли – «столовые мальчики». Подобная «служба» считалась весьма почетной.

8. У Римского императора Клавдия была жена по имени Мессалина. Даже совершенно не закрепощенных своих соотечественников она поражала похотью и развратом. По рассказам историков Тацита и Светония, у Мессалины был даже свой собственный публичный дом.

«Первая леди» не только оплачивала расходы на его содержание, но иногда и сама обслуживала всех желающих. Однажды Мессалина даже устроила состязание с другой жрицей любви, чтобы выяснить, кто из них за одинаковое время обслужит больше клиентов. Победила жена императора с перевесом ровно в два раза: пятьдесят против двадцати пяти.

9. Как известно, занятие проституцией в Древнем Риме считалось занятием абсолютно нормальным и законным. Поэтому жрицам любви не нужно было скрывать свой статус. Более того, они всячески старались выделиться из толпы. Так, например, только проститутки могли расхаживать по городу в обуви на высоких каблуках, чем сразу обращали на себя внимание.

1 0. Кстати, знакомое из детства заклинание «абракадабра» пришло из Рима. Оно значится в трудах личного врача императора Каракаллы Серена Саммоника.

Чтобы избавиться от какой-либо болезни или прогнать злых духов, эту фразу следовало написать на амулете в столбик одиннадцать раз.

11. В римской армии существовал особый вид казни, который назывался децимация (казнь десятого). Ее смысл состоял в следующем: провинившийся отряд разбивался на десятки и каждый из солдат тянул жребий. Тот, кто вытащил несчастливый, погибал от рук девяти сослуживцев.

12. Интересно то, что по традиции личные имена полагались только первым четырем сыновьям в семье. Если были еще, то их нарекали порядковыми числительными. Например, Quintus – пятый или Sextus – шестой. Со временем эти имена превратились в общепринятые.

13. Во время боевых действий против какого-нибудь государства или племени, римляне часто прибегали к своеобразному обряду под названием «эвокация». Проще говоря, солдаты обращались к богам противника и просили их перейти на сторону Рима. Взамен им обещали поклоняться и всячески чтить.

14. В первый же день открытия Колизея на его песках погибло порядка пяти тысяч животных, и немногим меньше людей.

Кстати, по подсчетам исследователей, ежемесячно на арене расставалось с жизнью более сотни гладиаторов. 15. В Римской империи особое внимание уделялось транспортному сообщению. К моменту гибели государства на его территории простиралось множество дорог, суммарная длина которых превысила пятьдесят четыре тысячи километров.

http://russian7.ru/post/15-udivitelnykh-faktov-o-drevnem-rime/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com