Запись живого эфира от 31 мая 2017 в 20 часов по Москве на Народном Славянском радио на тему «Жизненная сила – сила сущего. Основа её Жива». Автор-сказитель – Владимир Николаевич Артамонов.

В прошедшей передаче Владимир Николаевич поведал о том, какого образа жизни нужно придерживаться, как питаться, какую носить одежду, как правильно размышлять и относиться к своим мыслям, чтобы обрести жизненную силу и самому стать источником таковой.

Раскрыл некоторые секреты архитектуры, учитывая естественное, природное направление вращения и течения Силы.











