Жизненная сила – сила сущего. Основа её Жива
15:40. 5 июня 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Запись живого эфира от 31 мая 2017 в 20 часов по Москве на Народном Славянском радио на тему «Жизненная сила – сила сущего. Основа её Жива». Автор-сказитель – Владимир Николаевич Артамонов.
В прошедшей передаче Владимир Николаевич поведал о том, какого образа жизни нужно придерживаться, как питаться, какую носить одежду, как правильно размышлять и относиться к своим мыслям, чтобы обрести жизненную силу и самому стать источником таковой.
Раскрыл некоторые секреты архитектуры, учитывая естественное, природное направление вращения и течения Силы.
Источник: www.kramola.info