Здания, занесенные грунтом. Часть 16
10:31. 5 июня 2017 Просмотров - 264 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Начну эту часть с комментариев читателей с разных сайтов к теме про занесенный город Тепль-Хазна. Сирия
Ну, и бред же пишут там археологи:
Здания храмового комплекса отличает монументальность. Фасады помещений оформлены пилястрами. Так называемый верхний храм оказался почти доверху засыпан пеплом, среди которого отыскалось множество расколотых глиняных фигурок баранов и быков. Как полагает Шахмардан Амиров, пепел, заполнивший некоторые культовые здания, хранился в качестве материального подтверждения, «отчета» перед богами о принесенных им жертвах.
*
Вот новый тренд! Это не культурные слои, это консервация! В консерватории.. Нобелевка, уже, скоро.
“Древние люди для чего-то проделали грандиозную работу по консервации поселения. Они тщательно разобрали деревянные балки крыш и засыпали все строения землей. Таким образом, город оказался нетронутым на многие века, никакие природные катаклизмы не могли уничтожить того, что здесь было возведено.”
*
Удивительные ребята эти археологи и ученые. Случился катаклизм и природа разобрала крыши и засыпала сстроения. Мне всегда было интересно, какие документы о неразглашении они подписывают, что не говорят правду ни официально ни в “куханных”, посиделках…
*
И сыпалась это все с неба до 20 века. Сколько смотрю старые фото, везде вижу одну особенность. Во всех странах, мужчины и женщины, богатые и бедные – все в головных уборах. Даже беспризорники, босые – но в головных уборах. Слушал намедни пару книг французских авторов 19 века. Описывают жизнь богатых людей и их прогулки. Даже в сильную жару они не рисковали снимать перчатки. Так как боялись что если будут без перчаток на улице целый день, то просто могут не отмыть рук от грязи, причем грязь была в воздухе. И это в центре Парижа.
И тут вдруг подумалось: вуаль и паранджа это тупо защита органов дыхания от пыли. Вуаль для женщин в Европе, России, Америке. Для мужчин большие усы. И так везде.
Источник
***
Московский дворик 1954 года
Продолжение вида вправо
Оцените за уровнем грунта внутри дворов. Цвет глинистый. Дорожные работы (отсыпки здесь не было) врят ли проходили. А здания занесены по окна.
Источник
***
Доходный дом общества “Якорь” 1898 года, перестроенный в 1930-х. Откапывают первый этаж?
***
Построили вход, налепили лепнины, оштукатурили, покрасили фасад. Все красиво – типа так и было. В некоторых местах делали вход через первый этаж , подвал.
***
Рыльск. Музей истории. Посмотрите как красиво засыпаны окна первого этажа – под углом.
Первыми начали строительство по новому плану, утвержденному Екатериной II в 1784 году, а окончательно откорректированном в 1791 году, купцы Фолимоновы, Выходцевы, Шелеховы, Аристарховы. Это подтверждают архивные документы. Так, в 1797 году по просьбе купца Ивана Федотовича в Рыльске была отведена земля, а в Санкт- Петербурге изготовлен план на строительство его дома. Источник
Странный план…
***
wardiana:
Я раньше жила в Киеве и хорошо помню засыпанные первые этажи в центре города, холмистые улицы, вызывающие недоумение.
Недавно смотрела старый фильм “Киевлянка” и обратила внимание на то, что дома на самом деле выглядят засыпанными, наспех переделанными входами. В первой половине показано, как люди жили в засыпанных домах, где окна были вровень с землей. При том, что внутри это довольно высокие комнаты.
На 51 мин. Показан странный дом, в котором ясно видно, что вход прорублен на втором этаже и к нему ведет мостик, соединяющий вход с улицей. При этом видно, что на противоположной стороне улицы дома засыпаны под уклоном грунтом, который выравнивали и положили ступеньки. Сейчас все улицы залиты асфальтом и не понятно, отчего такие перепады в домах. Нам раньше говорили, что так строили, но в фильме отчетливо видно, что дома засыпаны.
***
Раскопки в Старой Руссе – 2017г
Шурф на месте установки проектируемой памятной стелы “Город воинской славы” у памятника Ленину.
И опять такая же картина: чернозем, а над ним глина и лишь потом строительный грунт (подсыпка под асфальт, “подушка”)
Источник
***
В Москве нашли белокаменный мост XVII века
В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности. Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. Ширина каждого кирпича — 14,5 сантиметра, а высота — 7,4–7,8 сантиметра. На кирпичах были обнаружены клейма: буквы П и Д.
Официальная версия, что мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.
Источник
***
Новость от omchanin:
Площадка стройки во дворе Думской,7, между ним и баней Коробейникова
Если увеличить, то в центре кадра обнаруживается какой-то шарообразный объект, довольно крупный и, судя по всему, ржавый, т.е. из металла. Пушечное ядро?
Могло ли оно оказаться так далеко от крепости? Да, от второй далековато. А от первой – в ста метрах! Вот я наносил ее контур, а Думская,7 – вон она, справа вверху.
Очевидно, что ядро такого большого калибра могло использоваться только в осадных орудиях 15-16-17 вв. Но тогда выходит, что Омск кто-то осаждал, чего в истории Омска с 1716 года нет и не было. Получается, Омску больше, чем 300 лет? Получается, Омск или Асгард Ирийский кто-то штурмовал? Это была крепость Тартарии, а штурмовали русские войска?
Источник
Еще информация
universman:
Недалеко от этого места, на берегу Оми, у самой кромки воды, я находил в 2010 году осколок круглого камня.
Нужно заметить, что на территории Омска нет каменных гряд. Все камни привозные. И тем более, нельзя сказать, что это какая-то галька обточенная водами Оми.
Кажется, я отнёс эту половинку “каменного ядра” в Музей просвещения (ещё в старое здание на Степной). Если не выкинули, то смогут показать.
***
В 2017 году была обнаружена стена Белого города в Москве при строительстве подземной автостоянки. Строительство приостановили, кусок стены откопали, и сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть средневековую стену Белого города, которая по официальной версии была разобрана. так как город расширялся и на ее месте было создано Бульварное кольцо Москвы. Стена обнаружена случайно, и находилась под слоем глины. Это неопровержимое доказательство того, что Москву засыпало-залило в результате катастрофы. По всей видимости таких “потопов-завалов-выпадений” было два: в конце18 века и в 1860 году.
обсуждение в группе Вк “Искажение истории. Что есть истина?”
Источник
***
Источник
***
2001г. Вильнюс. При строительстве было найдено якобы захоронение 3000 солдат наполеоновской армии. Может быть, выпавший грунт накрыл умерших от морозов таким слоем? Кто мог 3000 солдат захоронить? Местные жители только.
Источник
***
Ванское царство (Урарту)
Источник
Кувшины в грунте. Культурный слой, конечно…
На археологических раскопках города Тушпа, 1915 год.
***
Пещера Барабар, Индия
По наводке от wakeuphuman
1870 год. Вход и территория около были засыпаны. Сейчас убрали этот пласт земли.
Начну эту часть с комментариев читателей с разных сайтов к теме про занесенный город Тепль-Хазна. Сирия
Ну, и бред же пишут там археологи:
Здания храмового комплекса отличает монументальность. Фасады помещений оформлены пилястрами. Так называемый верхний храм оказался почти доверху засыпан пеплом, среди которого отыскалось множество расколотых глиняных фигурок баранов и быков. Как полагает Шахмардан Амиров, пепел, заполнивший некоторые культовые здания, хранился в качестве материального подтверждения, «отчета» перед богами о принесенных им жертвах.
*
Вот новый тренд! Это не культурные слои, это консервация! В консерватории.. Нобелевка, уже, скоро.
“Древние люди для чего-то проделали грандиозную работу по консервации поселения. Они тщательно разобрали деревянные балки крыш и засыпали все строения землей. Таким образом, город оказался нетронутым на многие века, никакие природные катаклизмы не могли уничтожить того, что здесь было возведено.”
*
Удивительные ребята эти археологи и ученые. Случился катаклизм и природа разобрала крыши и засыпала сстроения. Мне всегда было интересно, какие документы о неразглашении они подписывают, что не говорят правду ни официально ни в “куханных”, посиделках…
*
И сыпалась это все с неба до 20 века. Сколько смотрю старые фото, везде вижу одну особенность. Во всех странах, мужчины и женщины, богатые и бедные – все в головных уборах. Даже беспризорники, босые – но в головных уборах. Слушал намедни пару книг французских авторов 19 века. Описывают жизнь богатых людей и их прогулки. Даже в сильную жару они не рисковали снимать перчатки. Так как боялись что если будут без перчаток на улице целый день, то просто могут не отмыть рук от грязи, причем грязь была в воздухе. И это в центре Парижа.
И тут вдруг подумалось: вуаль и паранджа это тупо защита органов дыхания от пыли. Вуаль для женщин в Европе, России, Америке. Для мужчин большие усы. И так везде.
Источник
***
Московский дворик 1954 года
Продолжение вида вправо
Оцените за уровнем грунта внутри дворов. Цвет глинистый. Дорожные работы (отсыпки здесь не было) врят ли проходили. А здания занесены по окна.
Источник
***
Доходный дом общества “Якорь” 1898 года, перестроенный в 1930-х. Откапывают первый этаж?
***
Построили вход, налепили лепнины, оштукатурили, покрасили фасад. Все красиво – типа так и было. В некоторых местах делали вход через первый этаж , подвал.
***
Рыльск. Музей истории. Посмотрите как красиво засыпаны окна первого этажа – под углом.
Первыми начали строительство по новому плану, утвержденному Екатериной II в 1784 году, а окончательно откорректированном в 1791 году, купцы Фолимоновы, Выходцевы, Шелеховы, Аристарховы. Это подтверждают архивные документы. Так, в 1797 году по просьбе купца Ивана Федотовича в Рыльске была отведена земля, а в Санкт- Петербурге изготовлен план на строительство его дома. Источник
Странный план…
***
wardiana:
Я раньше жила в Киеве и хорошо помню засыпанные первые этажи в центре города, холмистые улицы, вызывающие недоумение.
Недавно смотрела старый фильм “Киевлянка” и обратила внимание на то, что дома на самом деле выглядят засыпанными, наспех переделанными входами. В первой половине показано, как люди жили в засыпанных домах, где окна были вровень с землей. При том, что внутри это довольно высокие комнаты.
На 51 мин. Показан странный дом, в котором ясно видно, что вход прорублен на втором этаже и к нему ведет мостик, соединяющий вход с улицей. При этом видно, что на противоположной стороне улицы дома засыпаны под уклоном грунтом, который выравнивали и положили ступеньки. Сейчас все улицы залиты асфальтом и не понятно, отчего такие перепады в домах. Нам раньше говорили, что так строили, но в фильме отчетливо видно, что дома засыпаны.
***
Раскопки в Старой Руссе – 2017г
Шурф на месте установки проектируемой памятной стелы “Город воинской славы” у памятника Ленину.
И опять такая же картина: чернозем, а над ним глина и лишь потом строительный грунт (подсыпка под асфальт, “подушка”)
Источник
***
В Москве нашли белокаменный мост XVII века
В Москве найден древний каменно-кирпичный мост, единственное упоминание о котором встречалось в документе почти четырехсотлетней давности. Сооружение нашли во время ремонта водопровода на Славянской площади. Археологи, которые сопровождали эти работы, заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. Ширина каждого кирпича — 14,5 сантиметра, а высота — 7,4–7,8 сантиметра. На кирпичах были обнаружены клейма: буквы П и Д.
Официальная версия, что мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.
Источник
***
Новость от omchanin:
Площадка стройки во дворе Думской,7, между ним и баней Коробейникова
Если увеличить, то в центре кадра обнаруживается какой-то шарообразный объект, довольно крупный и, судя по всему, ржавый, т.е. из металла. Пушечное ядро?
Могло ли оно оказаться так далеко от крепости? Да, от второй далековато. А от первой – в ста метрах! Вот я наносил ее контур, а Думская,7 – вон она, справа вверху.
Очевидно, что ядро такого большого калибра могло использоваться только в осадных орудиях 15-16-17 вв. Но тогда выходит, что Омск кто-то осаждал, чего в истории Омска с 1716 года нет и не было. Получается, Омску больше, чем 300 лет? Получается, Омск или Асгард Ирийский кто-то штурмовал? Это была крепость Тартарии, а штурмовали русские войска?
Источник
Еще информация
universman:
Недалеко от этого места, на берегу Оми, у самой кромки воды, я находил в 2010 году осколок круглого камня.
Нужно заметить, что на территории Омска нет каменных гряд. Все камни привозные. И тем более, нельзя сказать, что это какая-то галька обточенная водами Оми.
Кажется, я отнёс эту половинку “каменного ядра” в Музей просвещения (ещё в старое здание на Степной). Если не выкинули, то смогут показать.
***
В 2017 году была обнаружена стена Белого города в Москве при строительстве подземной автостоянки. Строительство приостановили, кусок стены откопали, и сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть средневековую стену Белого города, которая по официальной версии была разобрана. так как город расширялся и на ее месте было создано Бульварное кольцо Москвы. Стена обнаружена случайно, и находилась под слоем глины. Это неопровержимое доказательство того, что Москву засыпало-залило в результате катастрофы. По всей видимости таких “потопов-завалов-выпадений” было два: в конце18 века и в 1860 году.
обсуждение в группе Вк “Искажение истории. Что есть истина?”
Источник
***
Источник
***
2001г. Вильнюс. При строительстве было найдено якобы захоронение 3000 солдат наполеоновской армии. Может быть, выпавший грунт накрыл умерших от морозов таким слоем? Кто мог 3000 солдат захоронить? Местные жители только.
Источник
***
Ванское царство (Урарту)
Источник
Кувшины в грунте. Культурный слой, конечно…
На археологических раскопках города Тушпа, 1915 год.
***
Пещера Барабар, Индия
По наводке от wakeuphuman
1870 год. Вход и территория около были засыпаны. Сейчас убрали этот пласт земли.
Источник: sibved.livejournal.com