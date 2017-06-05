Вода как энергоинформационная матрица жизни

Чем глубже наука изучает свойства этого удивительного, полного загадок и невероятных свойств вещества, тем больше возникает нерешённых вопросов и тонкостей, требующих не только самых совершенных методов исследований, но также пересмотра некоторых, казалось бы «незыблемых» постулатов квантовой механики, межмолекулярных и межатомных взаимодействий, химии и физики водных растворов. Ещё академик Н.Н. Семёнов писал: «Чем глубже учёные постигали природу воды, тем больше убеждались в оригинальности её поведения, в неочевидности её свойств, в новых, ещё не до конца раскрытых, её структурных особенностях».

Вода – самое распространённое, самое уникальное и удивительное вещество в природе. Среди всех веществ, присутствующих на земле, вода благодаря особым своим физическим, химическим и квантово-меха-ническим свойствам занимает исключительное положение в природе и играет особую роль в существовании органической жизни. Вода – единственное вещество, встречающееся в огромных количествах в естественных условиях во всех трёх агрегатных состояниях – твёрдом, жидком и газообразном. Покрывая около 3/4 поверхности нашей планеты, вода является не только колыбелью всех живых существ, но и постоянно поддерживает жизнь уже миллиарды лет.

Благодаря публичной подсказке В.А. Ефимова об удивительных свойствах воды, о её целебном влиянии на здоровье, уже много лет пользуюсь его методом. Проверено: вода снимает усталость, боли в позвоночнике, головокружения при наклонах. Резко повышает работоспособность. Вылечивает простудные заболевания и, видимо, ещё многое другое. Писать о методе не буду – всё равно не поверите. Но вы сами можете его отыскать в одной длинной лекции Ефимова – где-то лет пять назад.

1. Структурированная вода – основа развития жизни

Вода – самое распространённое вещество в природе, с которым человек сталкивается ежедневно на протяжении всей жизни. Казалось бы, вода – привычное для нас вещество, но в то же время – самое важное и самое необычное из всех, известных науке.

Уже тот факт, что человек более чем на половину состоит из воды (от 90% при рождении до 50% в старости) говорит о значимости воды для жизни человека. Вода входит в состав физиологических жидкостей организма и играет роль внутренней среды, в которой функционируют жизненно-важные биохимические процессы. Её концентрация превышает концентрацию любого биоорганического вещества в организме примерно в миллион раз. Больше всего её содержит головной мозг – 90%. В крови её – около 81%, в мышцах – 75%. Кожа и печень состоят из воды на 70 %. Даже в костях её – 20 %.

Выдающийся российский учёный-космист В.И. Вернадский писал: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход самых грандиозных геологических процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое её бы не заключало. Всё земное вещество ею проникнуто и охвачено».

Какие же свойства делают воду такой значимой для жизни на планете? Что мы должны знать об этом важнейшем для нас веществе? Как мы можем использовать свойства воды для того, чтобы жить в гармонии с Природой, поддерживая своё здоровье и здоровье планеты, нашего космического дома, тоже живого, большая часть поверхности которого покрыта водой?

В этой лекции мы постараемся найти ответы на поставленные вопросы, знакомясь с фактами и научными исследованиями в области изучения свойств воды.

Очень радостно, что передовые, прорывные исследования в этой области связаны с именем нашего замечательного соотечественника, российского учёного, обладающего энциклопедическими знаниями, Станислава Валентиновича Зенина.

Краткая биографическая справка

Станислав Валентинович Зенин окончил в 1965 году Физический факультет МГУ по специализации «биофизика». Кандидат химических наук (1971), кандидат философских наук (1977), доктор биологических наук (Институт медико-биологических проблем РАН, 1999), профессор, заведующий проблемной лабораторией Федерального Научного Клинико-Экспериментального Центра министерства здравоохранения и социального развития РФ, президент Международной Академии Энергоинформационных Наук, действительный член Российской Академии Естественных Наук, Академии Инновационных технологий, Академии Нового мышления. Автор свыше 120 научных публикаций.

Основным научным достижением С.В. Зенина явилось раскрытие структурных особенностей воды и связанных с этой структурой свойств воды. Им было доказано, что вода, входящая в состав нашего организма, – особая, состоящая не из отдельных молекул Н2О, хорошо известных нам по школьному курсу химии, но из крупных объединений этих молекул, напоминающих ячейки, или клетки организма, связанные между собой. Именно эта особенность и делает воду удивительным, ни на что не похожим веществом, являющимся основой развития жизни на земле.

Анализ показал, что такую, особым образом структурированную, воду содержат клетки организма у младенцев и у детёнышей животных.



Каждая здоровая клетка в нашем организме также окружена структурированной водой, в то время как все больные клетки (не важно, чем больные) окружены неструктурированной водой, о чём свидетельствуют исследования, проведённые в университете Джорджии.

С.В. Зенин, используя современные методы исследования (рефрактометрии, жидкостной хроматографии, протонного магнитного резонанса), впервые сумел построить геометрическую модель так называемой структурированной воды, а затем с использованием контрастно-фазового микроскопа получить изображение этой структурированной воды.



На полученной фотографии хорошо видна её ячеистая структура (см. рис. 1). Современная теория систем и синергетика утверждают, что эволюционное развитие любой системы связано с увеличением её сложности. Эта закономерность и отражается в структуре воды. Вода предстала перед исследователями в виде строго упорядоченной, иерархически организованной системы.

Попробуем разобраться, каким образом, за счёт чего происходит структурирование воды. Какие структурные элементы входят в состав ячеек воды, и какие свойства приобретает вода, благодаря такой сложной структуре?

В процессе структурирования можно условно выделить несколько уровней. На первом уровне классические молекулы воды объединяются между собой, образуя минимальные структурные единицы – кванты воды, каждый из которых состоит из 57 молекул Н2О.



Эти простейшие объединения молекул по форме напоминают кристалл – тетраэдр – простейший многогранник, гранями которого являются четыре треугольника (см. рис. 2). Получается, что структура воды связана с так называемыми платоновыми телами (тетраэдр, додекаэдр и др.), форма которых определяется золотой пропорцией[1].

Второй уровень структурирования водной среды связан с последовательным объединением квантов воды в более сложные по форме структурные элементы воды – ассоциаты и далее в супермолекулы (кластеры).

Максимально возможный количественный состав ассоциатов ограничен – не более 16 квантов воды (или 912 молекул воды). Так образуется основной структурный элемент воды – кластер, или супермолекула воды, являющийся стабильным, долго живущим структурным элементом водной среды.

По форме кластер напоминает кристалл в виде вытянутого ромбика (см. рис. 3).

Наличие в структуре воды таких больших элементов, как кластеры, которые почти в 1000 раз тяжелее, чем обычная молекула Н2О, объясняет, почему вода – не газ, как например Н2S (сероводород), а жидкость. Если бы вода не имела таких структурных свойств, она не могла бы существовать в жидком состоянии в условиях нашей планеты. По своим химическим свойствам она должна была бы замерзать при t = 73°C.

Значение кластеров для развития жизни можно понять, если сравнить их количество в обычной воде и в воде, входящей в состав организма человека.

Структурированная вода, входящая в состав нашего организма, на 80% состоит из таких элементов-кластеров, 15% составляют простейшие кванты-тетраэдры и 3% – классические молекулы воды (см. рис. 4).

Обычная вода лишь на 40% состоит из кластеров, а 60% составляют отдельные молекулы и случайные ассоциаты.

Чем выше в воде содержание кластеров, чем более упорядочена её структура, тем более она способна сама себя воспроизводить, что и наблюдается в живых системах.

Значение образования кластеров в воде объясняется их способностью временно «запоминать», «хранить», а также «излучать» огромные объёмы информации в виде электромагнитных колебаний. В структуре кластеров закодирована информация о взаимодействиях, имевших место с данными молекулами воды, то есть о любых воздействиях на организм. Каждый кластер напоминает современный компьютер, в котором находится до 44000 информационных панелей. Каждая из панелей отвечает за свой вид взаимодействия с окружающей средой.

Стабильные кластеры, возникающие в воде, несут в себе очень большую энергию и информацию высокой плотности, которая близка к плотности кристаллов, поэтому их также называют «жидкими кристаллами» или «кристаллической водой».

Дальнейшее структурирование воды связано с объединением основных структурных элементов воды – кластеров (супермолекул) в ячейки, в каждой из которых содержится около 40 миллионов таких структурных элементов (см. рис. 5). На этом последнем третьем уровне завершается структурирование воды.

Эти структурные особенности дают возможность говорить о существовании памяти воды, о том, что, каждый структурный элемент воды является информационным элементом. Каждая ячейка такой среды содержит полную информацию о любых воздействиях на водную среду.

О памяти воды поговорим подробнее в следующем выпуске.

Источники:

1. Зенин С.В. Принципы научного обоснования биоэнерготерапии. – Москва, 2007. – 68 с.

2. Зенин С.В. Гидрофобная модель структуры ассоциатов молекул воды. // Журнал физ. химии, 1994. – Т. 68. – С. 634-641.

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Цикл лекций на тему «Бог и наука» подготовила

доктор педагогических наук, профессор М.Л. Скуратовская

[1] Золотая пропорция (сечение) – деление величины (например, длины отрезка) на две части таким образом, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению всей величины к её большей части. В пропорциях пирамиды Хеопса, фасаде древнегреческого храма Парфенона, в полотнах Леонардо да Винчи было использовано золотое сечение. Соотношение длины одной полной спирали ДНК к её высоте также соответствует золотому сечению.