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В Раде рассказали о трех окруживших Украину российских армиях

09:15. 5 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Ukrainian servicemen take part in military exercises in Kiev region

 

Как сообщил депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, Украина имеет все основания опасаться российской агрессии, и зона АТО – отнюдь не единственный «фронт», где Россия может атаковать Незалежную. Согласно заявлению парламентария, Россия формирует на западной границе с Украиной две новых армии, и еще одну - в «оккупированном Крыму». Украина, в свою очередь, пока что не может толком ничего противопоставить потенциальной агрессии в этих регионах, так как наиболее боеспособные части украинских вооруженных сил сконцентрированы в зоне АТО.

«АТО – это еще наша меньшая головная боль в плане перспектив развития российской агрессии. Намного большая проблема – это то, что происходит на севере Донбасса, то есть на границе Украины с Россией, но севернее», - заявил депутат украинскому порталу «Апостроф». Как отметил Тымчук, «с трех сторон – с юга, востока и северо-востока» Украине «противопоставлены уже три российские армии». Поэтому он не исключает, что российская армия может атаковать Украину из Крыма, через Донбасс и с севера в направлении Харькова и Киева.

По словам украинского парламентария, этот вопрос поднимался в парламентском комитете Верховной Рады, однако, вопреки оптимистическим заявлениям Минобороны Украины, ситуация с формированием новых бригад для прикрытия границы с РФ «очень тяжелая». Затраты на передислоцирование или формирование новых военных бригад бюджет страны «просто не выдержит», - признался депутат.

 

Напомним, что заявления о возможной российской агрессии и вторжении на Украину звучат со стороны последней с начала вооруженного конфликта в Донбассе. Как отмечают политологи, попытка найти внешнего врага, о котором активно говорят украинские политики, является старым и известным всем способом отвлечь население от внутренних проблем страны.

http://www.eg.ru/politics/350400

 

Метки: Украина
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