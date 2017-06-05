В конкурсе по спасению экономики оказались одни те, кто ее гробил…

Похоже, инсайды не врут – соревнование за звание премьер-министра, конкурсной работой для которого является проект вывода экономики из кризиса, действительно идет. Очень трагическое соревнование! Призом в нем будет ненависть и презрение соотечественников, личное разочарование и вхождение в историю в качестве неудачника и виновного во всех смертных грехах. Но это в долгосрочном периоде, а в краткосрочном – Власть, возможность распоряжаться бюджетом, интервью, перелеты бизнесджетами, восхищение и подобострастие подчиненных…

Я все думал, как лаконично сформулировать главное противоречие этого конкурсах. В конце концов понял, что его надо разделить на субъективное и объективное.

Субъективное. В конкурсе на спасение экономики участвуют как раз те, кто довел ее до нынешнего состояния. Здесь комментариев не требуется, только сочувствие к жюри.

Объективное. Средством спасения предлагается то, что явилось причиной гибели.

Учитывая однородность происхождения конкурсантов, их программы не сильно различаются по форме, ну а базис у всех абсолютно идентичен. Прорыв видят в развитии частного предпринимательства в инновационной сфере. "Путин заболел цифровой экономикой", – сказал Шувалов. Но лучше бы Президент заболел аллергией на бездарностей, каждый раз втирающих ему ровно то, о чем он думал сегодня за завтраком. Тогда в стране действительно была бы хоть какая-нибудь стратегия развития, а не волочение за модными трендами из околонаучной прессы.

Теперь по сути. Мысль, что "требуется развивать предпринимательство", вовсе не свидетельствует о том, что требуется. Она свидетельствует о том, что предпринимательство не развивается. Что требуется его развивать – надо еще доказать. В том числе тщательно изучив методы этого развития. Метод развития у государства может быть только один: государственное финансирование.

Хорош ли этот метод? Надежен ли он? В 90-е было потрачено очень много усилий, чтобы доказать вредность зависимости бизнеса от государства. Кажется, теми же самыми людьми, которые сегодня предлагают "развивать" образование и науку (то есть сливать государственные деньги предпринимателям в области науки и образования). Люди просто сделали круг от горбачевской "многоукладной" экономики к рынку – и вернулись снова к горбачевской "многоукладной" экономике.

Впрочем тогда не было столько специальных терминов для описания производства частных полиэтиленовых пакетов из государственного сырья на государственном химзаводе. Обходились без пропагандистской риторики Школы Сколково. Такова ирония интеллектуального банкротства: принцип остается, но облекается в трескучие словечки типа "госкорпораций по развитию", "технопарков", "инвестиционного финансирования" и т.п. Хотя разговоры про необходимость приватизации продолжаются по инерции до сих пор. Но зачем приватизация "особо приближенным к кормушке", если все равно они на государственную помощь будут жить? И чем здесь приватизация отличается от неприватизации?

Идеологи многоукладной экономики, завернутой в бумажку англицизмов, ссылаются на зарубежный опыт. Например такой:

"Американский Хьюстон переживал проблемы в 80-е, когда на фоне нефтяного кризиса город потерял 220 тысяч рабочих мест и мог просто вымереть как Детройт. Его спасла ускоренная диверсификация экономики: зависимость от "нефтяной иглы" снизилась вдвое (с 87 до 44%), а основной упор делается на аэрокосмическую отрасль и здравоохранение…"

Да, медицинские технологии предполагают сложное производство и многопрофильность. То есть глубокий оборот госсредств – в отличие от кудринского образования, где кроме как в строительстве корпусов университетов и в зарплатах учителям оборачивать деньги особо негде. И без обильных государственных потоков все высокие технологии здравоохранения и космоса загнутся, никакой "диверсификации экономики" не будет.

Но есть ли вообще альтернатива этому нашему экономическому несчастью, которое, как кот ученый, уже 30 лет ходит по одному и тому же кругу?

Конечно, есть! Прогресс не остановить, а значит, не остановить и рост производительности труда. А рост производительности труда – это большее количество предметов потребления созданных при теми же силами. То есть экономика должна расти, она не может не расти – и она непременно будет расти – если только закрыть эту бездонную дыру под названием "развитие предпринимательства"! Ибо она всасывает в себя огромные трудовые и денежные ресурсы, переводя это в оффшоры или в эксклюзивные предметы роскоши. И готовится, подстегиваемая нашей заблудившейся в трех соснах экономической наукой, высосать вообще все.

Откуда вообще взялась идея, что развивать предпринимательство – это правильно? Ведь еще недавно царила риторика здоровой конкуренции и выживания сильнейшего – чтобы слабое могло спокойно отмереть! Ведь о чем пекутся так называемые экономисты из Столыпинского клуба во главе с Титовым? Если сбросить шелуху модных словечек – исключительно о том, чтобы государство отсыпало им еще "долю малую" на их личный бизнес, выступающий якобы локомотивом экономики и бизнеса. Но этот локомотив уже много лет жрет государственные деньги, сожрал их немерено – однако так ни к чему нашу экономику и не вытянул.

В этом проблема нашей экономики как науки: экономистам платят большие деньги за объем проделанной работы, а не за результат. Вот экономисты эти объемы и выдают, состязаются, кто больше и модней напишет – чего же не состязаться, когда дело столь же прибыльное, как и безответственное! Помните, как у Высоцкого: "Красота! Среди бегущих первых нет и отстающих! Бег на месте – общепримиряющий!"

А для государственного чиновника, оплачивающего экономистов, что может быть интересней, чем оплачивать частное предпринимательство – особенно с девизом "ошибаться можно"! Ведь оно частное, спроса с него нет, не вышло, так не вышло: "Сколково все спишет"!

Глубокую яму копает себе власть, запуская на таких условиях этот конкурс на звание премьер-министра России!

По материалам Вячеслав Новицкий

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107999/18954/-