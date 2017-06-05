Запись живого эфира от 30 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Тартария- прошлое и настоящее.». Автор–сказитель Андрей Кадыкчанский.

В этом эфире мы разобрали посредством преданий, былин и исторических фактов: была ли такая страна, Тартария, и чем она являлась на самом деле? Рассмотрели этнический состав былого государства и порассуждали на тему: что могло стать причиной “внезапного” исчезновения ее с политических карт Земли.





