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Тартария – прошлое и настоящее

15:43. 5 июня 2017 Просмотров - 194 Один комментарий Опубликовал:

Запись живого эфира от 30 мая 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио на тему «Тартария- прошлое и настоящее.». Автор–сказитель Андрей Кадыкчанский.

В этом эфире мы разобрали посредством преданий, былин и исторических фактов: была ли такая страна, Тартария, и чем она являлась на самом деле? Рассмотрели этнический состав былого государства и порассуждали на тему: что могло стать причиной “внезапного” исчезновения ее с политических карт Земли.


Источник: www.kramola.info

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