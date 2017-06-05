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Сумасшедший дом. К чему готовится власть? Степан Сулакшин [2017, Паразитическая Система]

19:17. 5 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

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Итоги Недели со Степаном Сулакшиным. Основные темы: Почти треть жителей России экономят на мясе, сыре и колбасе. Нефтяные сверхдоходы достанутся МВД, а не врачам с учителями. Такое распределение отражает предвыборную стратегию Кремля, указывают эксперты. Власть покупает лояльность силовиков. Большая часть этих средств пойдет в зарплатный фонд руководящего состава. В кремле готовятся и явно не для войны с внешним врагом. И к этой новости можно отнести еще один указ Путина: "Президент разрешил Росгвардии командовать армейскими частями".

А так же новости, которые вы можете найти в изд Ведомости, Лента.ру, Известия, Итар-Тасс
Российских военнослужащих могут обязать отчитываться о публикациях в интернете.
В России насчитали около 6 миллионов граждан с проблемами по кредитам
Десятки тысяч таксистов не вышли 1 июня на работу из-за запрета в РФ иностранных прав
Путин объявил Десятилетие детства в России... Источник , Оф.канал «Центра Сулакшина» - http://rusrand.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

Нас уничтожают под улюлюкивание СМИ. Владислав Жуковский [2017, Паразитическая Система]

Финансовый аналитик, биржевой эксперт Владислав Жуковский в студии ОбКом ТВ. Шокирующие экономические данные от Владислава.

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Для того, чтобы захватить и удерживать власть над миром, социальным паразитам и их слугам – мировой финансовой мафии – необходимо постоянно заниматься обманом всех нас, т.е. идеологической и информационной войной. Эта война в основном заключается в сокрытии правды и широкой пропаганде удобной для паразитов лжи, т.е. в создании совершенно ложной реальности, не имеющей ничего общего с действительностью. Именно поэтому во всех СМИ есть, как они любят себя называть, «независимые журналисты», которые врут нам обо всём на свете – о нашем якобы «тёмном и дремучем» прошлом, о нашем «безбедном» настоящем, и о нашем «светлом и демократическом» будущем.

Такие же «независимые» жрецы лжи и обмана есть не только в СМИ. Практически во всех жизненно важных частях социального организма на ключевых постах расставлены агенты влияния паразитов: в науке, в медицине, в образовании, в культуре и искусстве, не говоря уже об изначально созданных паразитами религиозных структурах разного рода. Массовость и поразительная однонаправленность деятельности этих старателей исключительно во вред России, наталкивает на нехорошую мысль о неслучайности всего происходящего в этой области бытия.

От того, насколько быстро мы выведем на чистую воду и обезвредим агентов созданной паразитами системы, зависит, как скоро наука выйдет из тупика; медицина начнёт лечить, а не калечить; образование будет просвещать, а не зомбировать догмами; культура – возвышать, облагораживать и восхищать, а не превращать в животных; а религия останется только в книгах по истории философии…

У российской экономики и рубля нет и не может быть дна! Cырьевая, низкопередельная, деиндустриализированная, дезинтегрированная, демонетизированная экономика с загнанным малым бизнесом, разрушенной высокотехнологичной промышленностью, фиктивной частной собственностью и доминированием сросшихся с государством монополий, грефов-чубайсов-ротенбергов и офшорно-олигархического капитала может падать, загибаться, хиреть и деградировать годами и десятилетиями. Этот процесс упирается исключительно в размер кормовой базы для элит и динамику деградации и обыдливания населения.
Реально нищих россиян не 20-22 млн человек, а 70-73 млн. (с доходами менее 20 тыс. рублей в месяц). Погром среднего класса, вырезание малого бизнеса, рост нищеты и бедности, люмпенизация и дебилизация населения, агрессивная пропаганда, промывка мозгов, маргинализация и деградация человеческого капитала, рост поборов и налогов, приватизация и рост платности образования, здравоохранения и прочих госуслуг идут полным ходом. Системный кризис идёт вширь и вглубь, перерастая в кризисный слом всей паразитической общественно-экономической формации, развал коррумпированно-олигархической вертикали власти и социальные потрясения. Вопрос лишь сроков... Офшорная аристократия не хочет, не может, не способна (деградация и разложение "элит" достигли несовместимых с существованием России, несырьевого сектора, промышленного и человеческого капитала, технологического потенциала и 90% россиян масштабов) и не заинтересована ничего менять... И потому закономерно и осознанно доведёт ситуацию до катастрофы, хаоса и упадка...

Источник: http://omsk-kprf.ru

Метки: власть, геноцид, государство, Калашников, Культура, Левашов, Мальцев, медицина, навальный, наука, образование, Пеунова, политика, религия, Россия, Рохлина, Русь, система, Тартария, экономика
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