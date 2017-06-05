Споры о “цене Победы”
19:49. 5 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Алексей Зотьев на тему "Цены победы" и споров вокруг нее.
Цена победы.
Любим мы спорить. Умеем мы спорить. Иногда спорим о вещах пустых и совсем неважных, до хрипоты надрывая свои речевые аппараты. Но бывают моменты, когда спор заходит о вещах важных и порою даже основополагающих.
Совсем недавно заметил, что подобный спор разгорается вокруг события, которое, несомненно, имеет свою важность для каждой российской семьи. Более того, имеет оно и свою важность практически для каждой семьи, проживающей на территории республик бывшего Советского Союза. Как вы уже наверное догадались, речь идет о событиях Великой Отечественной войны. Споры вокруг событий тех лет, увы, не новость, но на этот раз представители различных сторон, участвующих в дискуссии, ушли в частности. Спорят о потерях. Рассуждают о том, сколько граждан СССР погибло в указанный период и, разумеется, пытаются установить, кто же в этом виноват.
Одни, опираясь на общепринятые цифры, озвученные еще в 1990 году, говорят о том, что суммарные потери Советского Союза в той войне составили 26,6 миллионов человек. Вторые говорят о том, что потери были завышены в части касающейся потерь мирного населения, и на самом деле германские войска, в общем-то, лояльно относились к гражданским. Эти историки и общественники заявляют о 17 миллионах погибших граждан СССР. Третьи говорят о том, что война унесла 42 миллиона наших соотечественников, и они тоже подтверждают свою версию довольно весомыми аргументами. Есть еще и те, которые говорят о потерях в 60 миллионов советских граждан, учитывая тех детей, которые не появились на свет в результате гибели их потенциальных родителей.
Лично я считаю, что каждая из озвученных цифр весьма приблизительна. Пока члены российских поисковых отрядов проводят свои вахты, ежегодно поднимая с полей сражений тысячи и тысячи советских солдат, пока волонтеры и энтузиасты работают с архивами, пытаясь восстановить детальную историю событий тех трагичных лет, фиксировать окончательную цифру потерь Советского Союза, понесенных в годы ВОВ, не то чтобы рано, но даже и опрометчиво.
Меня совершенно не пугает тот факт, что мы спустя столько лет не можем воссоздать реальную картину того трагичного периода и учесть всех, кто стал жертвой внешней агрессии. Рано или поздно мы все же похороним своего последнего солдата, павшего на полях Великой Отечественной, и поставим точку в этом трагичном и одновременно героическом историческом периоде. Меня пугает другое. Точнее удручает. Удручает то, что мы позволили втянуть себя в этот спор, спровоцировав который определенные силы пытаются увести нас в сторону, что, несомненно, позволит им расставить именно те акценты, которые выгодны отнюдь не нам.
Рассуждая о потерях в той войне, мы неизбежно попадаем в логическую ловушку, умело расставленную силами, которые даже с большой натяжкой нельзя назвать пророссийскими. Грамотно манипулируя цифрами данные структуры, порою даже устами наших с вами соотечественников, убеждают нас в том, что во всех бедах того времени виноват Иосиф Сталин и руководство страны, действующее в тот период. Якобы именно ошибочная и местами даже преступная политика руководства СССР привела к столь катастрофическим для нашей страны последствиям, которые выразились в потере каждого пятого гражданина и уничтожении большей части инфраструктуры.
Мы слушаем и спорим, уделяя внимание цифрам и упуская из вида самый главный факт. Мы забываем о том, что именно объединенная Гитлером Европа напала на Советский Союз, что и стало в конечном итоге причиной столь тяжких потерь и лишений, которые перенес наш народ.
Обратите внимание, сколь качественная подмена понятий происходит на наших глазах. Во всем виноват Сталин, во всем виноваты коммунисты. Как будто и не было фашисткой Германии, вероломно напавшей на наши границы. Как будто и не было осознанного геноцида по отношению к военнопленным и представителям гражданского, мирного населения. Одновременно с этим уже уверенно озвучивается версия, согласно которой немцы и их союзники нанесли упреждающий удар, предвидя неизбежную агрессию, планируемую советским руководством в отношении европейских государств. Жуть, конечно. Пугают и выводы некоторых наших деятелей, которые открытым текстом заявляют о том, что подобных потерь можно было бы избежать. Да, их можно было бы избежать, но только одним способом – последовав примеру европейских государств и сдавшись на милость Гитлера, сохранив и население и промышленность. Но мы выбрали другой путь, чем и несказанно гордимся.
На мой взгляд, настало время говорить не о потерях, которые понес Советский Союз в той ужасной войне, а о той цене, которую мы заплатили за Победу. Настало время говорить о цене Победы. Той цене, которую советский народ, во главе с Иосифом Сталиным, потерявшим на фронтах Великой Отечественной своего сына, заплатил за свою свободу. О цене, заплаченной за свободу каждой из республик, входивших в состав СССР, в том числе и за свободу внезапно «потерявших память» Украины и Прибалтийских государств. О цене, которую мы заплатили и за свободу европейских стран.
Настало время напомнить тем, кто умышленно уводит нас в сторону, о том, что именно Германия напала на нашу страну и именно ее агрессивная политика послужила причиной тех потерь, которые понесло население Советского Союза. Настало время напомнить о том, что практически вся европейская промышленность работала на фашистскую Германию, позволяя ее армии продвигаться все дальше и дальше на Восток. Настало время напомнить о 800 тысячах европейцев, служивших в частях вермахта и СС, и о и тех 1,5 миллионах жителей оккупированной Европы, которые вступили в вермахт в качестве добровольных помощников – Hilfswillige (Hiwi). Наверное, настало время напомнить и о дивизиях СС, сформированных из французов, голландцев, скандинавов, датчан, фламандцев, бельгийцев, люксембуржцев, испанцев, албанцев, венгров, хорватов и боснийских мусульман. Не стоит забывать и об официальных союзниках фашисткой Германии – Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Финляндии, Испании, Словакии, Болгарии и «подружившейся» с Германией в 1941 году Турции.
По факту сегодня мы должны говорить о том, что в период с 1941 по 1945 год Советский Союз воевал со всей Европой, которая вольно или невольно объединившись под знаменами фашисткой Германии, напала на нашу страну, уничтожив существенную часть населения и практически всю инфраструктуру государства. Говорить о том осознанном геноциде, который проводился в отношении русского населения и коренного населения республик, входящих в состав СССР. А вместо этого мы спорим о потерях, позволяя увести нас в сторону от той истины, которая режет глаза политикам «цивилизованной» Европы, и слушаем истории об ошибках Иосифа Сталина, которые якобы и явились причиной всех лишений, которые довелось пережить советскому народу в те лихие годы.
Стыдно конечно. Стыдно за то, что совсем не знаем своей истории, стыдно за то, что не всегда находим в себе силы для того, чтобы заткнуть глотки клеветникам, стыдно за то, что позволяем посягнуть на святые для нас моменты. По поводу ошибочной политики советского руководства, которая якобы и послужила причиной столь серьезных потерь. На днях был в Орловской области. Общался с удивительными людьми, местными участниками поисковых отрядов, занимающихся увековечиванием памяти солдат, павших на фронтах Великой Отечественной войны. В последнее время именно российские поисковики помогают мне заполнить те пробелы в истории Великой Отечественной, которые у меня образовались в ходе изучения данного предмета по классическим учебникам. Они мне рассказали о том, как пал Орел в 1941 году и о том, как был освобождён намного позже.
Именно от них я узнал, что после того, как советские войска оставили город, первый рубеж обороны заняла рота НКВД, едва насчитывающая сотню бойцов, вооруженных винтовками. Плюс два расчета артиллеристов и 500 десантников, которые высадились позже и так и не смогли соединиться с бойцами НКВД. А против них – 2 танковая группа под командованием Гудериана, насчитывающая более 600 танков. И эти бойцы НКВД, которые согласно сказкам, рассказываемым нам всевозможными «экспертами» и «историками» должны были сидеть в тылу и расстреливать солдат, покинувших поле боя и побежавших в тыл, приняли бой. Сто бойцов и две «сорокопятки» заставили отступить ударную группу, которая встретив ожесточенное сопротивление, развернулась, и, обойдя позиции, зашла нашим солдатам в тыл. Бой длился четыре часа. Они погибли. Все до единого. Как погибли и 350 из 500 десантников, стремившихся им на помощь. И в их смертях виновата Германия и только Германия, развязавшая ту кровавую бойню. Не боязнь «кровавого советского режима» толкнула их в этот последний, и, по мнению некоторых индивидуумов, бессмысленный бой, а любовь к своей Родине и ненависть к врагу, посягнувшему на ее рубежи.
История освобождения Орла также замечательна примерами героизма наших соотечественников. Вы знаете, как воевали матросы Тихоокеанского флота? Как погибали эти герои? Я знаю, мне рассказали. Сойдя с эшелонов, они заходили в орловские села и отдавали местным жителям свои бушлаты. Зная, что идут на верную гибель, они пытались хоть чем-то помочь своим соотечественникам, затянутым в водоворот бесчеловечной войны. Они не бежали назад, не прятались в лесах и подвалах. Они шли в бой, зимой, в тельняшках и бескозырках, сея панику среди врагов, засевших в укрепрайонах. Шли, понимая, что впереди лишь неминуемая гибель. Очевидцы тех событий, которые к счастью еще живы, вспоминают, как первые шеренги моряков шли вперед на минные поля, чтобы проложить дорогу тем, кто шел за ними. Говорят, что немецкие солдаты, наблюдавшие за тем, как тихоокеанцы в одних тельняшках сознательно идут на самоподрыв, сходили с ума. В их смерти не виноват Сталин. Их убили солдаты фашисткой Германии и ее союзники, вероломно напавшие на нашу страну. И этот факт невозможно оспорить.
Вот такую высокую цену мы заплатили за Великую Победу. И именно об этом нужно говорить. Нужно говорить об агрессии, о геноциде, о вероломном нападении. Нужно говорить о величайшем мужестве и героизме наших предков. Нужно не бояться говорить о тех потерях, которые мы понесли в ходе борьбы с европейским фашизмом. Какова бы не была итоговая цифра, это имена та цена, которую мы заплатили за Победу. Цена Победы. Последствия вероломного и коварного нападения на наше государство.
http://russiancommun.livejournal.com/287
Источник: colonelcassad.livejournal.com