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Разоблачены факты громадной прибыли сионистов от американо-саудовской сделки

09:35. 5 июня 2017 Просмотров - 324 2 коммент. Опубликовал:

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Одна из израильских газет разоблачила тот факт, что несколько фирм в Израиле извлекут огромную прибыль от заключенной на днях военной сделки между США и Саудовской Аравией.

По словам газеты “Ди Маркер”, многие оружейные предприятия сионистского режима имеют контракты субподрядчиков с американскими фирмами, которые изготовят вооружения и военную технику для режима Сауда по заключенному администрацией Трампа договору.  Согласно этому контракту, США поставят на первом этапе Саудовской Аравии оружия и военной техники на 110 млрд. долларов, а затем в течение 10 лет – еще на 350 млрд. долларов.

Как отмечает газета “Ди Маркер”, заключенная между американцами и саудовцами военная сделка обещает громадную прибыл израильским предприятиям, в частности оружейному концерну “Рафаль”.

 

Газета также со ссылкой на чиновника в министерстве войны сионистского режима, пожелавшего остаться неназванным, пишет: “Колоссальный контракт, подписанный администрацией Трампа, заметно усилит конкурентоспособность израильских компаний в самих США”.

http://communitarian.ru/news/v-mire/razoblacheny-fakty-gromadnoj-pribyli-sionistov-ot-amerikano-saudovskoj-sdelki_30052017?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: политика, сионизм, экономика
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