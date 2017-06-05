По просьбам трудящихся – пулемет «Корд-5,45» (Токарь-2)
Цель работы – создание 5,45 мм ручного штурмового пулемета с комбинированным питанием (далее - пулемет).
Назначение изделия
Ручной штурмовой пулемет с комбинированным питанием калибра 5,45 мм предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника при проведении специальных операций в городских условиях и закрытых помещениях для создания высокой плотности огня при поддержке штурмовых групп или действий пулеметчика в составе самой группы для придания ей дополнительной огневой мощи.
Тактико-технические требования к ручному штурмовому пулемету
Состав пулемета.
Стволы:
а) длинный;
б) короткий.
Ствольная коробка.
Затворная рама.
Возвратная пружина.
Приклад складной телескопический.
Сошки складные телескопические съемные.
Тактическая рукоятка и рукоятка для переноски.
Крышка ствольной коробки.
Приемник.
Крышка приемника.
Пламегаситель.
Прибор малошумной стрельбы.
Магазины вместимостью 60 патронов по 6 шт. на пулемет
Лента для патронов, состоящая из 14 отрезков по 50 неразъемных звеньев.
Патронная коробка вместимостью 100/250 патронов (по две коробки каждого вида).
Ремень для переноски стрелкового оружия типа 6Ш5.
Втулка для холостой стрельбы.
Комплект инструмента, принадлежностей и запасных частей (ЗИП).
Сумки для магазинов с системой крепления «Мале» - 3 шт. на 2 магазина (по 60 патронов) каждый
Сумки для патронной коробки на 100/250 патронов по 2 шт. на пулемет.
Чехол для переноски пулемета.
Транспортировочная тара.
Требования назначения.
Кучность стрельбы по параметру Сэкв. ( ) на дальности 100 м с использованием длинного или короткого ствола при стрельбе короткими очередями (5-7 выстрелов) должна быть не более 20 см.
Масса пулемета без патронов и магазина, патронной коробки, прибора малошумной стрельбы, ремня унифицированного для переноски, принадлежности должна быть не более 7 кг.
Длина пулемета со сложенным прикладом, без пламегасителя должна быть с длинным стволом не более 900 мм, коротким – не более 750 мм.
Регулировка приклада по длине должна быть в пределах 60 мм с дискретностью 10 мм без применения какого-либо инструмента.
Темп стрельбы должен быть 800-900 выстрелов в минуту. Требование уточняется на этапе предварительных испытаний.
Ресурс работы пулемета и его деталей должен быть не менее 10 000 выстрелов. Методика определения ресурса работы пулемета по ОТТ 7.2.7.
Пулемет должен иметь складывающийся приклад, регулируемый по длине и регулируемую по высоте опору под щеку.
Пулемет должен иметь механический прицел для стрельбы на дальностях от 100 до 800 м с дискретностью установки прицела 100 м.
Положение магазина нижнее ±15° от вертикали.
Конструкцией системы питания патронами пулемета должна обеспечиваться возможность комбинированного питания: ленточное питание и использование магазинов к автомату АК-74 и пулемету РПК-74.
От себя добавлю, ручной пулемет под 5.45 патрон, для действий в городских условиях нужен уже давно, менее громоздкий чем ПКМ, не с таким мощным патроном, в современной городской застройке, где часто возводят дома из г**на и палок, 7.62 патрон излишне мощный, НАТОвцы с M249 бегают и довольны агрегатом. Наши парни просят что-то подобное со времен войны 08.08.08, когда удалось затрофеить несколько образцов M249 и испытать их на полигоне и вот наконец то.
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