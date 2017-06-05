По просьбам трудящихся – пулемет «Корд-5,45» (Токарь-2)

Цель работы – создание 5,45 мм ручного штурмового пулемета с комбинированным питанием (далее - пулемет).

Назначение изделия



Ручной штурмовой пулемет с комбинированным питанием калибра 5,45 мм предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника при проведении специальных операций в городских условиях и закрытых помещениях для создания высокой плотности огня при поддержке штурмовых групп или действий пулеметчика в составе самой группы для придания ей дополнительной огневой мощи.

Тактико-технические требования к ручному штурмовому пулемету



Состав пулемета.



Стволы:



а) длинный;



б) короткий.



Ствольная коробка.



Затворная рама.



Возвратная пружина.



Приклад складной телескопический.



Сошки складные телескопические съемные.



Тактическая рукоятка и рукоятка для переноски.



Крышка ствольной коробки.



Приемник.



Крышка приемника.



Пламегаситель.



Прибор малошумной стрельбы.



Магазины вместимостью 60 патронов по 6 шт. на пулемет



Лента для патронов, состоящая из 14 отрезков по 50 неразъемных звеньев.



Патронная коробка вместимостью 100/250 патронов (по две коробки каждого вида).



Ремень для переноски стрелкового оружия типа 6Ш5.



Втулка для холостой стрельбы.



Комплект инструмента, принадлежностей и запасных частей (ЗИП).



Сумки для магазинов с системой крепления «Мале» - 3 шт. на 2 магазина (по 60 патронов) каждый



Сумки для патронной коробки на 100/250 патронов по 2 шт. на пулемет.



Чехол для переноски пулемета.



Транспортировочная тара.



Требования назначения.



Кучность стрельбы по параметру Сэкв. ( ) на дальности 100 м с использованием длинного или короткого ствола при стрельбе короткими очередями (5-7 выстрелов) должна быть не более 20 см.



Масса пулемета без патронов и магазина, патронной коробки, прибора малошумной стрельбы, ремня унифицированного для переноски, принадлежности должна быть не более 7 кг.



Длина пулемета со сложенным прикладом, без пламегасителя должна быть с длинным стволом не более 900 мм, коротким – не более 750 мм.



Регулировка приклада по длине должна быть в пределах 60 мм с дискретностью 10 мм без применения какого-либо инструмента.



Темп стрельбы должен быть 800-900 выстрелов в минуту. Требование уточняется на этапе предварительных испытаний.



Ресурс работы пулемета и его деталей должен быть не менее 10 000 выстрелов. Методика определения ресурса работы пулемета по ОТТ 7.2.7.

Пулемет должен обеспечивать эксплуатационный ресурс деталей при многократных операциях с ним вручную:

а) неполная разборка, раз…………………………………………4350;

б) полная разборка, раз……………………………………………150;

в) холостые спуски подвижных частей, раз………………………6000

г) переключение предохранителей, раз……………………………6000;

д) перевод сошки из походного положения в боевое и обратно, раз……………………………6000;

е) перевод складывающегося приклада из походного положения в боевое и обратно, раз………………………6000;

ж) снятие и постановка оптического прицела, раз………………1000;

з) извлечение и вкладывание коробок патронных (магазинов) в сумку с расстегиванием и застегиванием клапанов, раз………5000;

и) изменение дальности прицельной стрельбы, раз……………6000;

к) ввинчивание и вывинчивание мушки из ее основания (без полного вывинчивания), раз…………………100;

л) смещение целика влево и вправо (без полного вывинчивания), раз………………………………1000;

м) присоединение магазина к пулемету, раз……………………1100;

н) снаряжение и расснаряжение магазинов, раз…………………1000;

о) чистка канала ствола, раз………………………………………1200.

На пулемете должны быть предусмотрены присоединительные места (планка типа «Пикатинни») по всей длине ствольной коробки.

Установка оптического прицела (типа прицела «Народоволец») с предобъективными насадками ночного (тепловизионного) видения на присоединительные места по п.3.14.1 не должна влиять на удобство служебного обращения с пулеметом.

На пулемете должны быть предусмотрены присоединительные места (планка типа «Пикатинни») в районе цевья.



Пулемет должен иметь складывающийся приклад, регулируемый по длине и регулируемую по высоте опору под щеку.



Пулемет должен иметь механический прицел для стрельбы на дальностях от 100 до 800 м с дискретностью установки прицела 100 м.



Положение магазина нижнее ±15° от вертикали.



Конструкцией системы питания патронами пулемета должна обеспечиваться возможность комбинированного питания: ленточное питание и использование магазинов к автомату АК-74 и пулемету РПК-74.

Магазины на 60 патронов, входящие в состав пулемета, должны иметь возможность использования в автомате АК-74 и пулемете РПК-74.



От себя добавлю, ручной пулемет под 5.45 патрон, для действий в городских условиях нужен уже давно, менее громоздкий чем ПКМ, не с таким мощным патроном, в современной городской застройке, где часто возводят дома из г**на и палок, 7.62 патрон излишне мощный, НАТОвцы с M249 бегают и довольны агрегатом. Наши парни просят что-то подобное со времен войны 08.08.08, когда удалось затрофеить несколько образцов M249 и испытать их на полигоне и вот наконец то.

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