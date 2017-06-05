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По просьбам трудящихся – пулемет «Корд-5,45» (Токарь-2)

09:02. 5 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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На гос.испытание выходит новый пулемет под 5.45 патрон с комбинированным питанием, задачи которые ставило государство перед разработчиками:

 

 

Цель работы – создание 5,45 мм ручного штурмового пулемета с комбинированным питанием (далее - пулемет).

Назначение изделия

Ручной штурмовой пулемет с комбинированным питанием калибра 5,45 мм предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника при проведении специальных операций в городских условиях и закрытых помещениях для создания высокой плотности огня при поддержке штурмовых групп или действий пулеметчика в составе самой группы для придания ей дополнительной огневой мощи.

Тактико-технические требования к ручному штурмовому пулемету

Состав пулемета.

Стволы:

а) длинный;

б) короткий.

Ствольная коробка.

Затворная рама.

Возвратная пружина.

Приклад складной телескопический.

Сошки складные телескопические съемные.

Тактическая рукоятка и рукоятка для переноски.

Крышка ствольной коробки.

Приемник.

Крышка приемника.

Пламегаситель.

Прибор малошумной стрельбы.

Магазины вместимостью 60 патронов по 6 шт. на пулемет

Лента для патронов, состоящая из 14 отрезков по 50 неразъемных звеньев.

Патронная коробка вместимостью 100/250 патронов (по две коробки каждого вида).

Ремень для переноски стрелкового оружия типа 6Ш5.

Втулка для холостой стрельбы.

Комплект инструмента, принадлежностей и запасных частей (ЗИП).

Сумки для магазинов с системой крепления «Мале» - 3 шт. на 2 магазина (по 60 патронов) каждый

Сумки для патронной коробки на 100/250 патронов по 2 шт. на пулемет.

Чехол для переноски пулемета.

Транспортировочная тара.

Требования назначения.

Кучность стрельбы по параметру Сэкв. ( ) на дальности 100 м с использованием длинного или короткого ствола при стрельбе короткими очередями (5-7 выстрелов) должна быть не более 20 см.

Масса пулемета без патронов и магазина, патронной коробки, прибора малошумной стрельбы, ремня унифицированного для переноски, принадлежности должна быть не более 7 кг.

Длина пулемета со сложенным прикладом, без пламегасителя должна быть с длинным стволом не более 900 мм, коротким – не более 750 мм.

Регулировка приклада по длине должна быть в пределах 60 мм с дискретностью 10 мм без применения какого-либо инструмента.

Темп стрельбы должен быть 800-900 выстрелов в минуту. Требование уточняется на этапе предварительных испытаний.

Ресурс работы пулемета и его деталей должен быть не менее 10 000 выстрелов. Методика определения ресурса работы пулемета по ОТТ 7.2.7.

Пулемет должен обеспечивать эксплуатационный ресурс деталей при многократных операциях с ним вручную:
а) неполная разборка, раз…………………………………………4350;
б) полная разборка, раз……………………………………………150;
в) холостые спуски подвижных частей, раз………………………6000
г) переключение предохранителей, раз……………………………6000;
д) перевод сошки из походного положения в боевое и обратно, раз……………………………6000;
е) перевод складывающегося приклада из походного положения в боевое и обратно, раз………………………6000;
ж) снятие и постановка оптического прицела, раз………………1000;
з) извлечение и вкладывание коробок патронных (магазинов) в сумку с расстегиванием и застегиванием клапанов, раз………5000;
и) изменение дальности прицельной стрельбы, раз……………6000;
к) ввинчивание и вывинчивание мушки из ее основания (без полного вывинчивания), раз…………………100;
л) смещение целика влево и вправо (без полного вывинчивания), раз………………………………1000;
м) присоединение магазина к пулемету, раз……………………1100;
н) снаряжение и расснаряжение магазинов, раз…………………1000;
о) чистка канала ствола, раз………………………………………1200.
На пулемете должны быть предусмотрены присоединительные места (планка типа «Пикатинни») по всей длине ствольной коробки.
Установка оптического прицела (типа прицела «Народоволец») с предобъективными насадками ночного (тепловизионного) видения на присоединительные места по п.3.14.1 не должна влиять на удобство служебного обращения с пулеметом.
 
На пулемете должны быть предусмотрены присоединительные места (планка типа «Пикатинни») в районе цевья.

Пулемет должен иметь складывающийся приклад, регулируемый по длине и регулируемую по высоте опору под щеку.

Пулемет должен иметь механический прицел для стрельбы на дальностях от 100 до 800 м с дискретностью установки прицела 100 м.

Положение магазина нижнее ±15° от вертикали.

Конструкцией системы питания патронами пулемета должна обеспечиваться возможность комбинированного питания: ленточное питание и использование магазинов к автомату АК-74 и пулемету РПК-74.
 
Магазины на 60 патронов, входящие в состав пулемета, должны иметь возможность использования в автомате АК-74 и пулемете РПК-74.

От себя добавлю, ручной пулемет под 5.45 патрон, для действий в городских условиях нужен уже давно, менее громоздкий чем ПКМ, не с таким мощным патроном, в современной городской застройке, где часто возводят дома из г**на и палок, 7.62 патрон излишне мощный, НАТОвцы с M249 бегают и довольны агрегатом. Наши парни просят что-то подобное со времен войны 08.08.08, когда удалось затрофеить несколько образцов M249 и испытать их на полигоне и вот наконец то.
 
http://vpk-news.ru/news/37065?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
 
4Подробнее: http://vpk-news.ru/news/37065?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.comПодробнее: http://vpk-news.ru/news/37065?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

Подробнее: http://vpk-news.ru/news/37065?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

 

 

Метки: оружие
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