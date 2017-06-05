«Плачущий орган» Голиковой: 700 млрд. в «чёрной дыре»

На полях Петербургского международного экономического форума глава главного контрольно-ревизионного органа России Татьяна Голикова озвучила очередное откровение.

По результатам проверки исполнения государственного бюджета за 2016 год инспекторами Счётной палаты были выявлены многочисленные нарушения на общую сумму 700 млрд. рублей. По словам Татьяны Голиковой, это «страшная цифра», но «её не нужно бояться». Руководитель СП выбрала туманную формулировку, назвав недостачу «финансовыми, частично устранимыми нарушениями».

Структуру российской «чёрной дыры», в которой регулярно исчезают колоссальные средства, Татьяна Голикова уточнять не стала. Поэтому остаётся только догадываться, какую долю составляет пресловутое «неэффективное использование бюджетных средств», какое — нецелевое, а какие средства банально безвозвратно исчезли. Читай — были попросту украдены чиновниками. Для понимания следует напомнить, что на покрытие такого искусственного «бюджетного дефицита» из Резервного фонда планируется пустить 1 трлн. рублей, из Фонда национального благосостояния — 663,5 млрд. рублей.

А вот другая цифра, которую озвучила сама председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на ПМЭФ — Россия ежегодно направляет в различные институты развития около 460−500 миллиардов рублей. По её словам, сроки реализации госкорпорациями инвестиционных программ вызывают большие вопросы. «Причем парадокс, но как только туда замешиваются бюджетные средства, то почему-то эффективность их начинает снижаться», — отметила экономист.

Напомним, на форуме в Санкт-Петербурге глава МЭР Максим Орешкин также предположил, что пенсии в России не будут расти до 2035 года. Возможно, информация Счётной палаты содержит ответ на вопрос, почему российским пенсионерам предстоит потуже «затянуть пояса».

Заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Колганов отмечает, что главная проблема заключается не в непрозрачности бюджетных расходов.

— Счётная палата Российской Федерации и другие контрольные органы в состоянии проследить, что происходит с выделенными деньгами. В этом плане несложно кого-то поймать за руку. Просто существует очень высокая степень безответственности чиновников. Если речь идёт не о прямом хищении, то существует много способов «сравнительно честного» оприходования госсредств. В виде завышения сметы на строительство спортивных объектов, крупных инфраструктурных сооружений, еще есть т.н. нецелевое расходование, накрученные бонусы топ-менеджерам и многое другое. Думаю, по масштабам это ещё 700 млрд., если не больше.

«СП»: — Наше начальство в этом плане не особенно придирчиво.

— Есть такой момент. Прямую коррупцию стали преследовать активнее, а её латентные разновидности остаются почти безнаказанными. Притом, что, с точки зрения «чёрных дыр» в бюджете, особой разницы я не вижу. Если чиновник взял взятку, есть перспектива судебного дела, всё остальное куда более проблематично.

«СП»: — Поскольку может нанести удар по т.н. элитному консенсусу?

— Разумеется. Вот почему многие откровения Счётной палаты очень часто ничем не заканчиваются.

«СП»: — В указанные 700 млрд. рублей ведь не входит утечка капиталов через офшорные схемы, а это главный бич российской экономики…

— Да, мы знаем, что даже госкорпорации имеют офшоры и вполне легально их используют для вывода капиталов. Честно говоря, я не знаю, как понимать слова Голиковой о том, что «это страшная цифра», но её «не нужно бояться». Хотя, собственно говоря, наши чиновники и не боятся.

«СП»: — Каким образом при наличии политической воли можно было бы развернуть финансовые потоки, а также вывести из тени российскую экономику?

— Коренная причина бегства капиталов из страны — это ненормальная макроэкономическая ситуация в России. В первую очередь, отсутствие перспективы экономического роста. Если нет перспектив расширения рынка, роста спроса, бизнесмены не будут вкладывать деньги проекты. Соответственно, капиталы бегут. Есть и другие причины. В частности, связанные с неизжитыми административными барьерами, особенно для мелкого и среднего бизнеса. Есть проблемы, связанные с традициями наших капиталистов, которые хотят иметь сверхвысокие доходы. Поэтому последние не инвестируются, а сохранить их лучше за рубежом — вот вам и бегство капитала.

«СП»: — То есть, это связано с действующей в России либеральной макроэкономической моделью?

— Напрямую. Она не стимулирует бизнес к постоянному совершенствованию предпринимательской деятельности, технологическому обновлению, созданию новых продуктов и освоению новых рынков. То есть, к тому, что делает капитал в развитых странах в стремлении укрепить свои позиции на рынке.

Во многом такое положение вещей связано с тем, что бизнес в России до сих пор имеет возможность зарабатывать за счёт других источников. Например, заниженной оплаты труда, варварской эксплуатации природных ресурсов. Вместо того чтобы вкладываться в инновации, наши предприниматели экономят на технологическом обновлении. Пытаясь снизить свои текущие издержки. На перспективу очень мало кто работает. Потому что у нашего бизнеса нет уверенности в завтрашнем дне. В том числе и у крупного. Поскольку, с точки зрения макроэкономических перспектив, положение сырьевой экономики остаётся весьма нестабильным.

Экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что для резкого сокращения числа нарушений при освоении бюджетных средства достаточно начать исполнять Уголовный кодекс РФ.

— С сугубо аппаратной точки зрения, следует предоставить Счётной палате не право плакать, а требовать возбуждения уголовных дел по выявленным нарушениям. Потому что сейчас она только фиксирует несоблюдение целевого характера расходования бюджетных средств, а что будет дальше, решают уже Генпрокуратура и Следственный комитет. И, как правило, такие дела не возбуждаются. Потому что это, получается, чужая заслуга — работать по нарушениям, которые выявили не вы.

«СП»: — Отчасти это даже изобличает их некомпетентность, поскольку эти ведомства сами нарушений не увидели…

— Разумеется. Когда Сергей Степашин заикнулся о праве возбуждать уголовные дела, он сразу перестал быть руководителем Счётной палаты. Просто потому, что усиление функций этого ведомства никому в системе российской бюрократии не нужно.

Кроме того, когда мы говорим о неэффективном и неправильном использовании, обычно за этим кроется банальное воровство. Соответственно, люди, которые оперируют такими суммами (а есть ведь ещё и не выявленные нарушения), обладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы лоббировать свои интересы. Поэтому российская Счётная палата остаётся своего рода «плачущим органом». Этот орган, вообще, противоестественен для нынешней власти. Потому что смысл либерализма заключается в разграблении России в интересах глобальных спекулянтов.

«СП»: — Есть ли принципиальная разница в том, осуществляется ли оно на основании законов о приватизации, или при помощи нецелевого использования бюджетных средств?

— На мой взгляд, нет. Просто часть инструментов воровства как бы оформлена законом, а часть формально рассматривается как противозаконная. Г-жа Голикова, указывая на нарушение формы, тем не менее, не может ничего противопоставить либеральному содержанию «уходящего» (как она его назвала) правительству Медведева.

Если государство захочет, то сядет, как мне представляется, больше половины кабмина. Кудрин на завершившемся на днях Петербургском международном экономическом форуме призвал государство в течение семи лет полностью уйти из нефтегазового сектора. По сути дела, это означает лишить РФ суверенитета. Потому что реальный источник независимости это реальный контроль над госсектором экономики.

В этом контексте изыскания Счётной палаты это — бессмысленный плач. Провели частичную приватизацию Сбербанка и Роснефти, и какой в этом смысл?! Да никакого, но этим гордятся — менеджеры, которые осуществили разгосударствление, получили премию в несколько миллионов долларов. В этом отношении 1990 гг. не закончились, они в самом разгаре.