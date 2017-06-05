Отчет Отчизне

Накопилось несколько историй, которыми хочу поделиться. Собранный из совсем недавних эпизодов рассказ о работе. Борьба за воздух. За людей, которые задыхаются. Это то, что кажется мне всего важнее.

Потому что каждая маленькая история острым осколком зеркалит всю нашу большую реальность.

Бесправие, беззащитность, безысходность — хочется найти такое противоядие, чтобы они уходили не только в отдельных случаях, о которых эти заметки, но совсем в другом масштабе.

И всё же отдельный случай определяет всю картину.

***

На днях пришло известие о том, что Татьяну Мармазову, которую называют «мамой донецкого федерализма», депортируют из России на Украину «за нарушение миграционных порядков». В Киеве ее немедленно арестуют.

Можно, конечно, слепо верить, что система не ошибается, «вышлют, значит, провинилась», распространять мутные слухи о том, что Татьяна неблагонадежна, недостаточно лояльна российской власти. Но что скажут в России после ее ареста на Украине? Пожмут плечами? Подло…

Татьяна была задержана на выходе из тульского горсуда, ей грубо заломили руки и доставили в ОВД. Муж Руслан пытался вступиться — на него составили протокол о сопротивлении работникам правопорядка.

Мармазовы — русские интеллигенты. Татьяна — профессор политологии, доктор наук, Руслан — известный журналист. Их имена в черных списках СБУ.

Написал депутатский запрос в защиту, связался, с кем мог. Мармазовых пока не выслали, но они в подвешенном состоянии.

Надеюсь, сможем защитить. Давно пора принять закон о политубежище (такой уже готов, я в соавторах). Что мешает принять? Это, кстати, к вопросу о законотворчестве — важной части депутатской работы.

***

Сила государства в его способности защищать своих.

На недавнем заседании Государственной Думы с трибуны говорил об этом в «десятиминутке» перед началом пленарного заседания. Был ли услышан?

В Одессе продолжается процесс над молодым гражданином Российской Федерации Евгением Мефёдовым. Обвиняется в том, что оказался на Куликовом Поле во время страшных событий.

Он связался со мной и попросил о помощи.

Евгений перебрался к своей девушке в Одессу в 2013-м, приобрел квартиру, работал таксистом… Увидев по телевизору, что происходит в городе, направился на Куликово поле. Там вместе с другими людьми укрылся в Доме профсоюзов. В огне пытался спасти женщин и стариков, терявших сознание… Чудом выжил.

С тяжелыми ожогами и легочной недостаточностью был арестован. Единственный «вещдок» — улика обвинения — паспорт гражданина России.

Евгений давно бы уже мог выйти на свободу, если бы не «правосеки» и прочие «активисты» в камуфляже, которые на каждом заседании суда устраивают дикий шабаш.

Каждый раз решения об освобождении под залог или переводе под домашний арест отменялись судьями под натиском адских громил.

Вот уже три года Евгений Мефёдов находится в заключении в СИЗО. Держал голодовку.

Самое прискорбное (и для Евгения, и для меня, и, думаю, еще для очень многих) — это то, что наше государство ничем не помогает.

По словам арестованного, за всё это время российский консул прислал одну маленькую посылку. «Неужели России до меня нет дела?» — простой вопрос парня.

Он виновен только в том, что русский и из России. И в том, что выжил, не сгорел, как другие сорок восемь человек.

Даже помощник генсека ООН по правам человека обратил внимание на это совершенно беззаконное преследование. А мы? Где нормальная правовая, дипломатическая, гуманитарная и прочая поддержка?

Направил запросы в Министерство иностранных дел. Там еще второй гражданин сидит… Есть ли до них кому дело?

***

А теперь о гражданах России внутри России.

Каждый месяц получаю сотни обращений с просьбой помочь. Каждый день я пишу запросы в разные кабинеты.

Часто из этих кабинетов приходят равнодушные, словно в насмешку, отписки или кафкианские таинственные цидульки.

Но рассказать больше всего хочется о таких историях, где есть, пусть робкий, но хэппи-энд. Потому что достижение хоть какой-то справедливости — всегда мотив и повод действовать дальше.

Ну вот, пожалуйста.

Ко мне на прием пришла женщина и со слезами пожаловалась, что ее дочери Оксане Г. (сидит по нетяжкой статье в СИЗО-10 в Можайске) не оказывают медицинскую помощь, которая срочно нужна. Болезнь очень серьезная и мучительная, онкология. А реакции на все просьбы о милосердии никакой, и диагноз ставят не тот.

Немедленно написал уполномоченному по правам человека Т.Н. Москальковой. Сегодня пришел ответ. После депутатского запроса наконец-то выяснили реальный диагноз и начали оказывать медпомощь. Провели обследование, дали препараты, самочувствие улучшилось, обещают в случае ухудшения госпитализацию в больницу.

«Ситуация по соблюдению прав гражданки Оксаны Г. на получение квалифицированной медицинской помощи находится на контроле Уполномоченного по правам человека в Московской области», — таков ответ. Держу и я ситуацию на контроле.

Вторая история — про жилье. Невыносимое для жизни.

Обратились жители дома 36 по Октябрьской улице микрорайона Сходня в Химках.

За все 53 года с момента строительства пятиэтажка ни разу не ремонтировалась, осыпаются потолки, в стенах глубокие трещины, балконы почти обвалились и на них нельзя выходить. Стоки для воды забиты, во время дождя дом окружает целое озеро.

Такая вот химкинская Венеция…

Вдобавок была нарушена технология при строительстве канализации, и весь дом пропах нечистотами. И никакая подмога к людям, прошедшим воды потопа и гнилые трубы, не идет…

Сделал запрос в правительство Московской области. Результат — «проведена внеплановая выездная проверка». То, о чем писали жители, подтвердилось. «Для обеспечения безопасности людей, — отвечает мне зампред подмосковного правительства, — в адрес администрации г. Химки направлено требование о рассмотрении дома на предмет признания его аварийным». Управляющая коммунальная компания и ее директор привлечены к административной ответственности (заплатят штраф) — «выданы предписания на устранение выявленных нарушений».

Самое важное, что дом включен в план капитального ремонта на этот год. Обещано заново переложить все инженерные коммуникации. Тоже — на контроле.

***

Что бы ни говорили, продолжу попытки помогать людям и буду и дальше держать свой отчет. Упрямо.

Спасение одной души дает силу и надежду тысячам. Возможность защитить беззащитного — сердечная отрада. Всего всем доброго.