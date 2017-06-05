Новости Украины и Новороссии 05 июня 2017

Семенченко хочет «отжать» ТЭС на Украине

На днях радикал Семен Семенченко объявил о второй волне блокирования энергообъектов на Украине.

Теперь он – якобы – будет возвращать в государственную собственность предприятий, чьи владельцы, по его мнению, не выполняют взятых на себя инвестиционных обязательств.

Начать экспроприацию частной собственности Семенченко предлагает с Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область Украины), которая входит в состав энергогенерирующей компании «ДТЭК Захидэнерго».

Эта станция примечательна тем, что на ее основе построен так называемый Бурштынский энергоостров, который экспортирует электроэнергию. То есть Семенченко хочет лишить Украину еще одного источника валютных поступлений в бюджет.

Одной из причин возможного блокирования Семенченко называет российский уголь, на котором работает Бурштынская ТЭС.

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Коболев: В случае отказа “Газпрома” от выполнения судебного решения Украина будет добиваться ареста ее активов

Глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев отметил, что решение Стокгольмского арбитража по спору НАК “Нафтогаз Украины” с ПАО “Газпром” не является промежуточным, как утверждает российский монополист, передает zn.ua.

“Газпром” некорректно использует этот термин. Это решение не промежуточное, это решение отдельное. И это решение четко говорит, что за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает, чтобы мы платили по принципу “бери или плати”, мы платить не будем ничего”, – заявил Андрей Коболев в интервью “5 каналу”.

Глава “Нафтогаза” подчеркнул, что возможный отказ российского монополиста от выполнения судебного решения будет беспрецедентным. Тогда украинская сторона в судебном порядке будет добиваться ареста активов “Газпрома” за рубежом. Коболев также сообщил, что расчет сумм компенсаций, полагающихся в соответствии с решением суда, займет ориентировочно два-три месяца.

“Нам удалось пересмотреть цену с 2014 года – это значит, что за весь объем газа, который “Нафтогаз” покупал у российского “Газпрома” с этого периода времени, “Газпром” должен будет нам компенсировать определенную сумму”, – уточнил он.

По его словам, первое решение касалось дела о поставках газа. Кроме того, суд должен вынести решение по спору о транзите газа,что по графику должно случиться до конца июня, но рассмотрение вопроса может затянуться.

Напомним, что 31 мая Стокгольмский трибунал удовлетворил требование “Нафтогаза” о пересмотре цены с учетом рыночных условий. Петр Порошенко заявил, что данное решение дает право “Нафтогазу” требовать снижения цены на газ.

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«Азов» как кузница «нормальных украинцев»

Националистический батальон «Азов» собирается «взять на поруки» подростков в Бердянске и сделать из них «нормальных украинцев». Такую меру наказания радикалы объявили нескольким школьникам, сжегшим флаг Украины накануне.

Как известно, 31 мая, со здания одной из амбулаторий города был сорван украинский флаг и впоследствии подожжен. «Патриотическое» сообщество было в ярости и грозило виновным страшными карами. Например, один из боевиков АТО Виталий Сармат заявил, что лучше промолчит, что будет с «преступниками», когда их поймают.

«Обстоятельства говорят о том, что их было минимум двое. О том, что с ними будет, когда эти мрази попадутся, я промолчу», — написал он.

Бердянская полиция также не отстала в своем рвении найти виновных в столь ужасном злодеянии. После выяснения обстоятельств, были задержаны несколько подростков 13-14 лет, на них уже заведено уголовное дело по факту надругательства над украинской символикой.

В свою очередь в националистической среде празднуют победу и решают, как именно наказать школьников. Одним из предложений стало «перевоспитание» в лагере боевиков «Азова».

«Вы помните историю с поджогом Украинского Флага в Бердянске? Докладываю. Бердянские СБУшники под руководством Андрея Ивашко нашли негодников. За три дня. Так что, вопреки расхожему мнению, Служба работает. Малолетки — школьники. Местные. Никаких науськиваний и кураторов. Малолетняя, неосознанная дурь. Я думаю, правильным решением будет, если мы определим их на перевоспитание в ЦК «Азов» к Ангеліна Бонні. Будут под хорошим присмотром, среди нормальной, патриотической молодёжи, глядишь, вырастут нормальными украинцами», — написал местный националист.

Он также сообщил, что родители у подростков «совершенно нормальные люди, в шоке от произошедшего». Сармат надеется, что, когда школьники вырастут и станут «нормальными патриотами», они вместе с «Азовом» смогут и дальше продолжать творить «правые» дела, например, штурмовать облгосадминистрацию.

«Вырастут патриотами, посчитают необходимым, пойдут», — написал боевик.

В целом же, история не обрела столь значительного «галаса», как бы хотелось радикалам, однако при этом, подростки, выразившие свое мнение теперь обречены проводить время в толпе яро настроенных националистов и «перевоспитываться в нормальных украинцев».

Юлия Гаврильчук, ИА «Антифашист»

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Как мы выиграли Стокгольмский арбитраж

Таблетка для памяти.



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