Милые кости. Под Аркой Дружбы народов перезахоронят Бандеру?

Не успел мэр украинской столицы Владимир Кличко вместе с депутатами Киевсовета избавить город от проспекта Генерала Ватутина (ему дано имя галичанина Романа Шухевича, нациста и военного преступника), как на горизонте – новое историческое решение. Украинский институт национальной памяти (УИНП) в лице его директора Владимира Вятровича «выстрелил» очередной инициативой – расположить под Аркой Дружбы народов «пантеон украинских героев», одновременно «декоммунизировав» скульптурную группу – двух рабочих (украинца и русского) с орденом Дружбы народов в руках и композицию из гранита по мотивам Переяславской рады.

УИНП исхитрился ударить по нескольким направлениям: во-первых, исполнить намерение президента Украины Порошенко оформить «развод с Россией» (Переяславская рада в этом смысле означает союз); во-вторых, организовать альтернативу обелиску «Вечная Слава» на могиле Неизвестного Солдата, куда в День Победы и другие памятные даты массово приходят киевляне со словами благодарности и букетами; в-третьих, привезти в Киев «милые кости» украинских прислужников Гитлера, разбросанные по миру, с тем, чтобы перезахоронить их «на родине». А поскольку такой пантеон немыслим без Бандеры, наверняка УИНП примется добывать его прах с кладбища Waldfriedhof в Мюнхене. Вполне вероятно, что в Германии рады будут отдать останки бандеровского фюрера Украине: могила идола украинских националистов доставляет немцам одни хлопоты: она постоянно подвергается нападениям, словно высшие силы не дают своего согласия на установку креста на надгробии.

В новом пантеоне найдётся местечко и львовской земле с берега реки Збруч – именно там был развеян прах Романа Шухевича. Хотя не исключено, что переписанная УИНП украинская история ещё преподнесёт сюрпризы, и Вятрович сочинит какую-нибудь сенсацию, связанную с ликвидацией командующего УПА.

«Наша идея – это, собственно, холм над Днепром, на месте, где есть противоречивая радуга или же ярмо, как ее еще называют. Это было бы оптимальным решением для создания и размещения там национального пантеона. Суть в том, что этот мемориал украинских героев мы предлагаем сделать собственно украинским национальным пантеоном, то есть местом, где бы чествовали всех тех людей, которые больше всего сделали для того, чтобы Украина состоялась как государство», – поведал Вятрович прессе детали своего масштабного плана. Размахнулся он на полноценное кладбище, где будут хоронить и собранные по Европе, Канаде и США останки украинских националистов и нацистов и их современных последователей. А поскольку бандеровскому пантеону в центре Киева грозит превратиться в ритуальное место неонацистов, Вятрович придумал дополнить его памятником украинскому «неизвестному солдату», не имеющему ничего общего с Неизвестным Солдатом в киевском парке Вечной Славы.

«Ещё одно наше предложение заключается в том, что неотъемлемым элементом этого мемориала должен быть памятник, посвященный героям нынешней войны. По нашему мнению, важно, чтобы могила неизвестного солдата современной войны стала центральным элементом пантеона. Это совершенно не советская традиция, это традиция, которая берет свое начало во Франции со времен Первой мировой войны. Могила неизвестных воинов является элементом культуры в большинстве западноевропейских и североамериканских стран», – заявил Вятрович.

Совершенно очевидно, что продолжатели французских традиций в УИНП, рассуждая о «современной войне», имеют в виду войну, развязанную Киевом в 2014 году на востоке Украины. Соответственно, «неизвестные солдаты» – это те погибшие участники АТО, идентификация останков которых до сей поры не проведена, а их имена числятся в базе данных пропавших без вести. Идея с пантеоном позволит закрыть вопрос: всех уже похороненных «неизвестных» перезахоронят в Киеве в одной большой могиле, чтобы не раздражать общественность длинными рядами свежевыкопанных ям на специальных «безымянных» кладбищах в Днепропетровской и Запорожской областях. А безутешным родственникам, чьи мужья, отцы и дети бесследно сгинули, воюя с жителями Донбасса, ничего другого не останется, как лить слёзы на могиле украинского «неизвестного солдата», придуманного Вятровичем.

Пока неизвестно, собирается ли УИНП сносить Арку Дружбы народов или будет располагать пантеон прямо под ней. К «декоммунизации» грядущее уничтожение скульптурной группы на днепровском холме никакого отношения не имеет, разве что глобальный план Вятровича ставит целью снести на Украине всё, что построено во времена СССР (спрашивается, что тогда останется).

Более всего сочинителей украинской истории тревожат символы единства украинского и русского народов и общей Великой Победы над нацизмом – из этой тревоги и проистекают идеи избавиться от напоминаний о Переяславской раде и слепить в пику символам поражения бандеровцев в Великой Отечественной символы будто бы имевшей место «пэрэмоги». Бесполезное занятие. Матерь городов русских переживёт краткосрочное «национальное беспамятство», как не раз в своей истории переживал Киев лихолетье. Надолго в киевской земле останки Бандеры и его пособников не задержатся. Да и примет ли она вообще милые бандеровцам кости.