КОГДА «АЛЬФА» РАБОТАЕТ, «МОРСКИЕ КОТИКИ» ЗАВИДУЮТ: ИСТОРИЯ О РУССКИХ СПЕЦАХ.

Мало какое подразделение любой современной армии овеяно столь же большим налётом романтизма и таинственности, как спецназ. Среди российского и советского спецназа самой, пожалуй, секретной является спецподразделение «Альфа».

Зародилось оно после Мюнхенского теракта, когда стало понятно, что сил обычной полиции иногда не хватает. В 1972 году членами палестинской террористической организации «Черный Сентябрь» были убиты 11 членов израильской олимпийской сборной. Тогда в разных странах и начали создаваться антитеррористические подразделения, и в числе их – Альфа.

Что интересно, название группе спецназначения дали журналисты – сформированное подразделение называлось группой «А» или «группой Андропова». Главные задачи следовали из событий Мюнхена – силовое предотвращение терактов, выявление и нейтрализация террористов, освобождение заложников. Понятно, что в «Альфу» не брали первого встречного. Выбирали только из добровольцев, офицеров КГБ, годных к службе в ВДВ, сильных, выносливых мужчин с безупречной характеристикой с мест службы, учёбы, едва ли не из детского сада. В комплекс подготовки бойца входило выполнение высочайших нормативов по боевой и физической подготовке, рукопашному бою, стрельбе из всего, что только существует, и управлению чего угодно, что имеет колёса или что-либо, что может к ним быть приравнено. Группа «А» проявила себя во многих, далеко неоднородных операциях – от войсковых до «шпионских». В 1976 году «Альфовцы» сопровождали процедуру обмена генсека чилийской компартии Луиса Корвалана на политзаключенного Владимира Буковского. И следом «Альфа» буквально постоянно находилась в работе. Крупные и малые операции по защите интересов Родины «Альфа» проходила с честью. В конце 1979 года групп «А» принимала участие в штурме дворца Амина в Афганистане, параллельно захватывая стратегически важные объекты афганской столицы. Не менее звёздными стали штурмы самолётов, которые принесли «Альфе» известность уже на мировом уровне. Верными присяге Родине «Альфовцы» остались и в августе 1991 года, когда во время путча, предшствовавшего распаду СССР, группа отказалась выполнять приказ штурмовать Белый дом, поскольку эта операция привела бы к жертвам среди гражданского населения. Впрочем, после распада СССР славная история подразделения не завершилась. Сотрудники «Альфы» продолжают не только защищать Родину, но и утирать нос своим идеологическим соперникам и коллегам - американцам. «Альфе» доводилось встречаться как с аналогичными группами антитеррора, так и армейским спецназом - на соревнованиях, и выходить победителями. службы, учёбы, едва ли не из детского сада. https://slovodel.com/498104-kogda-alfa-rabotaet-morskie-kotiki-zaviduyut-istoriya-o-russkih-specah ойсковых до «шпионских».