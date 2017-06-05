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КОГДА «АЛЬФА» РАБОТАЕТ, «МОРСКИЕ КОТИКИ» ЗАВИДУЮТ: ИСТОРИЯ О РУССКИХ СПЕЦАХ.

23:03. 5 июня 2017 Просмотров - 114 3 коммент. Опубликовал:

alfa

Мало какое подразделение любой современной армии овеяно столь же большим налётом романтизма и таинственности, как спецназ. Среди российского и советского спецназа самой, пожалуй, секретной является спецподразделение «Альфа».
 
Зародилось оно после Мюнхенского теракта, когда стало понятно, что сил обычной полиции иногда не хватает. В 1972 году членами палестинской террористической организации «Черный Сентябрь» были убиты 11 членов израильской олимпийской сборной. Тогда в разных странах и начали создаваться антитеррористические подразделения, и в числе их – Альфа.
 
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Что интересно, название группе спецназначения дали журналисты – сформированное подразделение называлось группой «А» или «группой Андропова».
 
Главные задачи следовали из событий Мюнхена – силовое предотвращение терактов, выявление и нейтрализация террористов, освобождение заложников. Понятно, что в «Альфу» не брали первого встречного. Выбирали только из добровольцев, офицеров КГБ, годных к службе в ВДВ, сильных, выносливых мужчин с безупречной характеристикой с мест службы, учёбы, едва ли не из детского сада.
 
В комплекс подготовки бойца входило выполнение высочайших нормативов по боевой и физической подготовке, рукопашному бою, стрельбе из всего, что только существует, и управлению чего угодно, что имеет колёса или что-либо, что может к ним быть приравнено.
 
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Группа «А» проявила себя во многих, далеко неоднородных операциях – от войсковых до «шпионских».
 
В 1976 году «Альфовцы» сопровождали процедуру обмена генсека чилийской компартии Луиса Корвалана на политзаключенного Владимира Буковского. И следом «Альфа» буквально постоянно находилась в работе. Крупные и малые операции по защите интересов Родины «Альфа» проходила с честью.
 
В конце 1979 года групп «А» принимала участие в штурме дворца Амина в Афганистане, параллельно захватывая стратегически важные объекты афганской столицы. Не менее звёздными стали штурмы самолётов, которые принесли «Альфе» известность уже на мировом уровне.
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Верными присяге Родине «Альфовцы» остались и в августе 1991 года, когда во время путча, предшствовавшего распаду СССР, группа отказалась выполнять приказ штурмовать Белый дом, поскольку эта операция привела бы к жертвам среди гражданского населения.
 
Впрочем, после распада СССР славная история подразделения не завершилась. Сотрудники «Альфы» продолжают не только защищать Родину, но и утирать нос своим идеологическим соперникам и коллегам - американцам. «Альфе» доводилось встречаться как с аналогичными группами антитеррора, так и армейским спецназом - на соревнованиях, и выходить победителями.
 
 
 службы, учёбы, едва ли не из детского сада.https://slovodel.com/498104-kogda-alfa-rabotaet-morskie-kotiki-zaviduyut-istoriya-o-russkih-specahойсковых до «шпионских».

В 1976 году «Альфовцы» сопровождали процедуру обмена генсека чилийской компартии Луиса Корвалана на политзаключенного Владимира Буковского. И следом «Альфа» буквально постоянно находилась в работе. Крупные и малые операции по защите интересов Родины «Альфа» проходила с честью.

В конце 1979 года групп «А» принимала участие в штурме дворца Амина в Афганистане, параллельно захватывая стратегически важные объекты афганской столицы. Не менее звёздными стали штурмы самолётов, которые принесли «Альфе» известность уже на мировом уровне.

 

 

 

Верными присяге Родине «Альфовцы» остались и в августе 1991 года, когда во время путча, предшствовавшего распаду СССР, группа отказалась выполнять приказ штурмовать Белый дом, поскольку эта операция привела бы к жертвам среди гражданского населения.

Впрочем, после распада СССР славная история подразделения не завершилась. Сотрудники «Альфы» продолжают не только защищать Родину, но и утирать нос своим идеологическим соперникам и коллегам - американцам. «Альфе» доводилось встречаться как с аналогичными группами антитеррора, так и армейским спецназом - на соревнованиях, и выходить победител

 

Метки: Альфа, группа "А", котики, невозможного нет, спецназ
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3 коммент.»

  • 2335 1139
    Maleos 5 июня 2017 в 23:27 Ссылка Пометить
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    И что толку в “армии”, если во главе её предатель?.. Будь ты хоть трижды спецназовец…

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  • 226 192
    Созерцатель 5 июня 2017 в 23:32 Ссылка Пометить
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    Не могла Альфа штурмовать белый дом – полный сотрудников КГБ…

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  • 3427 2470
    Антон 6 июня 2017 в 0:19 Ссылка Пометить
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    Специальные подразделения начали форсированно создаваться во время Отечественной войны 41г.
    - Если человек жил на передовой месяц вместо положенных 3-х дней, он там и оказывался…
    - И по этой простой причине там оказались все (кто имел “специальные знания и навыки” от наследников казачьего Спаса, до эскимосов и суфиев…);
    - Когда сформировалась “критическая масса” – люди пошли туда сами (Поэтому, когда Мешалкин говорит, что Спасу обучился по случаю, найдя случайно оставшегося хранителя, он лукавит; от старших товарищей он обучился, и товарищи эти к настоящему моменту с генеральскими погонами и волховским уровнем).
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