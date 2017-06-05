Запись эфира 16 мая 2017 года в 20 часов по Москве на Народном Славянском радио «Капля здравомыслия». Автор-сказитель: Алексей Орлов.

В этот день был запланирован эфир с Александром Жарковым на тему «Высвобождение от привязок и очистка от сексуальных связей». Но, во время эфира связь с Александром прервалась, поэтому было принято решение продолжить вещание и ответить на вопросы слушателей по разным темам. В передаче была кратко освещена ситуация Ивана Павловича Неумывакина.

Также рассмотрены вопросы:

- о взаимодействии с Родом

– о восстановлении родовых связей

– о переходе на вегетарианское питание

– cвязано ли питание с духовным ростом и просветлением

– что представляет собой Славянский Мир на сегодняшний момент

и некоторые другие.



