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Капля здравомыслия

15:40. 5 июня 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

Запись эфира 16 мая 2017 года в 20 часов по Москве на Народном Славянском радио «Капля здравомыслия». Автор-сказитель: Алексей Орлов.

В этот день был запланирован эфир с Александром Жарковым на тему «Высвобождение от привязок и очистка от сексуальных связей». Но, во время эфира связь с Александром прервалась, поэтому было принято решение продолжить вещание и ответить на вопросы слушателей по разным темам. В передаче была кратко освещена ситуация Ивана Павловича Неумывакина.

Также рассмотрены вопросы:

- о взаимодействии с Родом
– о восстановлении родовых связей
– о переходе на вегетарианское питание
– cвязано ли питание с духовным ростом и просветлением
– что представляет собой Славянский Мир на сегодняшний момент

и некоторые другие.

Источник: www.kramola.info

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