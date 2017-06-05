Глазьев: Приватизация не поднимет эффективности нефтяного сектора

Источник: https://eadaily.com/

Советник президента РФ Сергей Глазьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поговорил с корреспондентом EADaily о целесообразности приватизации предприятий нефтяного сектора и посоветовал остерегаться США.



— Сергей Юрьевич, что вы ожидаете от данного мероприятия? Форум проходит уже в 21-й раз, а экономика страны оставляет желать лучшего.

— На этом мероприятии обсуждаются разные точки зрения, разные идеи, идет общение представителей делового сообщества с чиновниками. Именно в этом смысле форум представляет самодостаточную ценность для людей, которые сюда приезжают. Ждать от ПМЭФ какого-то влияния на экономическую политику я бы не стал.

— В процессе такого мероприятия не должна вырабатываться какая-то мысль, необходимая сегодня и сейчас экономическая модель?

— У кого-то вырабатывается, кто-то остается «при своих». Это все очень индивидуально.

— Вчера на форуме прозвучало мнение Алексея Кудрина о том, что что весь российский нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие 7−8 лет. Как вы на это смотрите?

— Это признак собственной беспомощности, когда люди не могут сделать выводы, проанализировав опыт предыдущих лет. Приватизация — это не панацея и не самоцель, это просто один из инструментов, который хорош только в том случае, если приватизация обеспечивает повышение эффективности. А приватизация, которая прошла у нас, не подняла эффективность даже нефтяной промышленности, производительность которой сейчас ниже, чем в советское время. И, как показал опыт, в нашей серьезной промышленности в основном остались только государственные структуры, такие как «Росатом», предприятия космической промышленности. Именно они демонстрируют некоторые успехи с точки зрения научно-технических достижений. А приватизированная часть промышленности в основном превращена в складские помещения и базы, и, на мой взгляд, российский опыт приватизации — сугубо негативен, и не зря в народе ее, проходившую с большим количеством криминала и преступлений, обзывают «прихватизацией». Лишь небольшая часть людей, которые стали собственниками, сумели добиться повышения эффективности своих предприятий. А так у нас «один с сошкой — семеро с ложкой». Огромные раздутые бюрократические аппараты, роскошные условия деятельности высшего менеджмента, а по сути все сводится к присвоению высшим руководством различных структур природной ренты.

— Что сегодня можно предложить в качестве альтернативы подобным негативным явлениям?

— Нужно ориентироваться на рост инвестиций в высокотехнологических сферах, которые в настоящее время формируют новый технологический уклад. В них по разным направлениям темп роста от 15 до 35%. Естественно, надо делать ставку на опережающее развитие, где у нас есть возможности выйти на высокие темпы роста за счет активизации нашего научно-технического потенциала. В этой сфере нашим предприятиям для того, чтобы они развивались надо дать долгосрочные кредиты под разумные процентные ставки, надо обеспечить их госзаказами. И так по каждой отрасли можно расписать программу действия, которая бы затем трансформировалась в государственно-частные партнерства, и государство с бизнесом взяли бы на себя взаимные обязательства.

— Вы сегодня с утра приняли участие в «деловом завтраке» «Сбербанка». Там удалось донести до присутствующих свою точку зрения?

— Частично удалось. Мне дали несколько минут и я высказал некоторые свои мысли.

— На нынешний форум вернулись представители США. В Петербург прибыла достаточно серьезная делегация.

— На мой взгляд, необходимо отличать позицию людей и бизнеса в частности от позиции государства. США продолжают вести против России войну и эта война, пусть и без применения силы, но, тем не менее, совершенно точно ориентирована на нанесение нам максимального ущерба, на то, чтобы взять нас под контроль и подчинить интересам международных корпораций, как это уже было сделано в 90-е годы. А сейчас американцы, проигрывая в экономике Китаю, стараются усилить свой контроль над периферией, к которой они нас и относят, и подмять российский потенциал в своих интересах, что им и удается на сегодняшнее время — несмотря на санкции, у нас и валютные резервы в значительной части в долларах, и политика ведется по рецепту вашингтонских организаций.

Нам нужно отстаивать свои интересы и требовать соблюдения международного права.

Беседовал Егор Зубцов



Источник: nstarikov.ru