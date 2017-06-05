Беженцы в собственной стране
Сергей Шаргунов из опустевшего сибирского поселка.
Такой же Акрополь я видел на Алтае, на месте тракторного завода.
Это — Бурятия. Поселок Новая Брянь Заиграевского района.
Здесь всё то же самое с небольшой поправкой: жившие вокруг этого завода люди — покинули свои дома. Как? А вот так.
Целыми семьями. Целыми этажами. Целым кварталом.
Мертвый городок, как из фантастического фильма. Как будто взорвали радиоактивную бомбу.
Беженцы в собственной стране. Уехали и сгинули, больше не вернулись. И не возвращаются, пока работы нет. За прошедшее время пустые квартиры ободрали дочиста, ни одного стеклышка…
Некоторые дома наполовину жилые, а наполовину с заколоченными и даже заложенными кирпичами окнами.
Меньше 100 км от столицы Бурятии. Старинное русское поселение, основанное старообрядцами.
В 1959 году возник Новобрянский головной ремонтный завод. На заводе ремонтировали тракторы, автомобили, агрегаты, производили тракторные прицепы, транспортёры, кузова для автомашин. Продукция завода поставлялась в 16 стран. Потом всё кончилось.
Просто путевая заметка.
http://svpressa.ru/blogs/article/173716/
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А у нас нищета расплодилась так, что машину на стоянке некуда притулить.