Такой же Акрополь я видел на Алтае, на месте тракторного завода.

Это — Бурятия. Поселок Новая Брянь Заиграевского района.

Здесь всё то же самое с небольшой поправкой: жившие вокруг этого завода люди — покинули свои дома. Как? А вот так.

Целыми семьями. Целыми этажами. Целым кварталом.

Мертвый городок, как из фантастического фильма. Как будто взорвали радиоактивную бомбу.

Беженцы в собственной стране. Уехали и сгинули, больше не вернулись. И не возвращаются, пока работы нет. За прошедшее время пустые квартиры ободрали дочиста, ни одного стеклышка…

Некоторые дома наполовину жилые, а наполовину с заколоченными и даже заложенными кирпичами окнами.