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Американский «морской волк», скованный льдами

08:51. 5 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Как сообщает интернет-портал slovodel.com , в 2015 году в ходе планового облета российским вертолетом арктических территорий пилоты обнаружили рубку американской субмарины, возвышающуюся над сковавшими подлодку льдами. На месте были зафиксированы следы использования сигнальной дымовой шашки красного цвета, информирующие о затруднениях экипажа корабля.

Застрявшей во льдах подводной лодкой оказалась USS Seawolf («Морской волк»), находившаяся на шестимесячном боевом дежурстве в Арктике. Неудачный подъем на поверхность и долгое пребывание на одном месте обездвижили судно. Для извлечения субмарины потребовалось длительное время, после чего она покинула место вынужденной стоянки.

АПЛ Seawolf была принята на вооружение в 1997 году. В 2012 году она прошла модернизацию , особенности которой были засекречены. По мнению экспертов, субмарина была оснащена специальным оборудованием для разведывательных операций.

Метки: флот
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