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«90-е годы надо называть не лихими, а святыми», — вдова Ельцина

21:34. 5 июня 2017 Просмотров - 167 2 коммент. Опубликовал:
«90-е годы надо называть не лихими, а святыми», — вдова Ельцина | Русская весна

Вдова первого президента России Наина Ельцина считает, что период 1990-х следует считать святыми годами становления новой страны, и верит, что в России, в конечном счете, всё наладится.

«По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми, и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — сказала Ельцина в понедельник в Москве на книжной ярмарке на презентации своей книги «Личная жизнь».

Она признала, что в 1990-е годы, когда развалилась страна, жить было чрезвычайно тяжело.

«Но все-таки пытались создать новую страну, укрепить демократию, свободу слова. И это стало основой для дальнейшего развития демократии и страны», — отметила вдова Бориса Ельцина.

Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, «нельзя было призвать людей: потерпите два-три года».

«Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, — а развалившаяся страна именно такой была — шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень», — объяснила Ельцина.

Отвечая на вопрос, какой она видит Россию дальше, вдова Ельцина подчеркнула: «Я люблю свой народ, я люблю свою страну и верю, что все будет хорошо».

Она рассказала, что книга «Личная жизнь» писалась последние пять лет.

«Писать было трудно. Надо было сверять каждое слово, не только каждый факт», — отметила Ельцина.

По ее словам, работать над книгой она начала «совершенно случайно»: «Все началось с рассказов о нашем времени моим внукам».

«Я пыталась восстановить свою жизнь в те годы — в 30-е, военные, послевоенные, последние годы. Да, это было сложное время, тяжелое время. Мы прошли через раскулачивание, ГУЛАГ, военные годы и послевоенное строительство. Было тяжело, конечно. Но еще тяжелее было то, что нас приучили ничего не говорить, обо всем молчать.

Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям о нашей жизни», — отметила Ельцина.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 363 293
    Александр 6 июня 2017 в 9:43 Ссылка Пометить
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    “Но вот, наконец, подошли годы, когда можно и нужно рассказать следующим поколениям”, как Ельцин разрушил СССР.

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  • 2980 1994
    рысь 6 июня 2017 в 9:56 Ссылка Пометить
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    у этой наглой твари хватает ума публично выступать? Инициировать судебный процесс в отношении еще живых “соратников” ее муженька-ублюдка, посадить ВСЕХ пожизненно с конфискацией нажитого непосильными грабежами. И даже тогда весь вред России, принесенный кликой пьяного идиота, не будет возмещен.

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