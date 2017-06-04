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Визит Жукова в Одессу. Правда о чистке

19:28. 4 июня 2017 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

В июне 1946 маршал Советского Союза Георгий Жуков пребывает в Одессу. Поезд останавливается на пригородной станции Раздольная в 70 километрах от областного центра. На перроне его встречает только адъютант. О цели визита не знают ни военные, ни гражданские власти. Обеспокоенные одесские чиновники, которым доложили о приезде Жукова, звонят в Москву, чтобы получить хоть какую-то информацию о цели визита маршала.

Метки: жуков в одессе, история, маршал жуков
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