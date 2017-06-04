Визит Жукова в Одессу. Правда о чистке

В июне 1946 маршал Советского Союза Георгий Жуков пребывает в Одессу. Поезд останавливается на пригородной станции Раздольная в 70 километрах от областного центра. На перроне его встречает только адъютант. О цели визита не знают ни военные, ни гражданские власти. Обеспокоенные одесские чиновники, которым доложили о приезде Жукова, звонят в Москву, чтобы получить хоть какую-то информацию о цели визита маршала.