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Ученые обнаружили в космосе “вход” в параллельную Вселенную

19:10. 4 июня 2017 Просмотров - 189 Один комментарий Опубликовал:

Ученые обнаружили в космосе "вход" в параллельную Вселенную

Новое исследование показало, что есть малая вероятность того, что эта область является свидетельством существования параллельной Вселенной.

 

Теория существования множественных миров всегда интересует ученые. И вот недавно спецалистами из британского Университета Дарема было обнаружено возможное доказательство существования параллельной вселенной.

На данный момент озвучивается несколько идей множественности вселенных. Одна из теорий мультиверса акцентирует на то, что все возможные исходы любого события происходят одновременно внутри реальности с бесконечным числом уровней. 

Получается, что наш мир - это всего лишь один уровень, где случается один возможный результат каждого события. Достоверно эту теорию не подтвердили, а часть астрофизиков относят ее к философской.

Ученые обнаружили в космосе "вход" в параллельную Вселенную

Однако у новой работы британских ученых больше шансов изменить это мнение. Несколько лет назад в нашей Вселенной заметили так называемую холодную область. Позже удалось установить, что это область Вселенной с чрезвычайно низким количеством галактик. 

Британские специалисты допустили, что "входом" в параллельную Вселенную являеься так называемое "холодное пятно" — место, где концентрация галактик намного ниже, по сравнению с другими участками.

Автор: Юлия Шабалдина

https://nation-news.ru/271955-uchenye-obnaruzhili-v-kosmose-vhod-v-parallelnuyu-vselennuyu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Метки: астрономы, вселенная, космос, параллельная вселенная, портал
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Один комментарий»

  • 2313 1007
    SR 4 июня 2017 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Учоные там втихаря друг у друга очко обнаруживают за неимением более дел, вот это более достоверно.

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