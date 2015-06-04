Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2017
- 07:30 Армия «АТО» 11 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- 00:21 Несмотря на перемирие, ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса.
- Вчера 22:48 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 03.06.2017.
- Вчера 22:14 Нацгвардия, ВСУ и «Азов» устроили перестрелку под Донецком.
Армия «АТО» 11 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Сокольники, Клиновка и Христовое.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.
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Несмотря на перемирие, ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса
Мирная жительница рассказала о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ и последствиях этих обстрелов.
«Стреляют постоянно в основном ночью, вчера тоже ночью стреляли, никакого перемирия нет, на время затихают и снова стреляют. Психологически тяжело, особенно детям. На нервной почве из-за обстрелов у дочки началась бронхиальная астма. Очень дорогие препараты, на них не хватает средств» — рассказала мирная жительница Алена.
«Хотелось бы чтоб матери военных на Украине на себе почувствовали то, что чувствуем мы. Мечта чтоб война поскорее закончилась», — добавила она.
Девочка Влада рассказала про обстрелы ВСУ.
«Вчера так бабахали аж стекла тряслись, очень громко. Хочу пожелать всем детям Украины чтоб выздоравливали и не болели», — сказала Влада.
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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 03.06.2017
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Нацгвардия, ВСУ и «Азов» устроили перестрелку под Донецком
Днем 3 июня разведка ДНР зафиксировала перестрелки боевиков неонацистской группировки «Азов», подразделений Нацгвардии и ВСУ в районе оккупированной Красногоровки (к западу от Донецка).
Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Также он отметил, что Вооруженные силы ДНР в это время не открывали огонь.
«Украинская сторона с целью сокрытия конфликтов в рядах боевиков Киева, следствием которых являются внутренние перестрелки, всегда обвиняют нашу сторону. Подчеркиваю, что ВС ДНР обстрелов не вели, огонь с нашей стороны не открывался», — сказал Басурин.
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