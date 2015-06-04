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Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2017

10:52. 4 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Армия «АТО» 11 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Армия "АТО" 11 раз нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Сокольники, Клиновка и Христовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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Несмотря на перемирие, ВСУ не прекращают обстрелы мирного населения Донбасса

Мирная жительница рассказала о непрекращающихся обстрелах со стороны ВСУ и последствиях этих обстрелов.

«Стреляют постоянно в основном ночью, вчера тоже ночью стреляли, никакого перемирия нет, на время затихают и снова стреляют. Психологически тяжело, особенно детям. На нервной почве из-за обстрелов у дочки началась бронхиальная астма. Очень дорогие препараты, на них не хватает средств» — рассказала мирная жительница Алена.

«Хотелось бы чтоб матери военных на Украине на себе почувствовали то, что чувствуем мы. Мечта чтоб война поскорее закончилась», — добавила она.

Девочка Влада рассказала про обстрелы ВСУ.

«Вчера так бабахали аж стекла тряслись, очень громко. Хочу пожелать всем детям Украины чтоб выздоравливали и не болели», — сказала Влада.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 03.06.2017

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Нацгвардия, ВСУ и «Азов» устроили перестрелку под Донецком

Нацгвардия, ВСУ и «Азов» устроили перестрелку под Донецком | Русская весна

Днем 3 июня разведка ДНР зафиксировала перестрелки боевиков неонацистской группировки «Азов», подразделений Нацгвардии и ВСУ в районе оккупированной Красногоровки (к западу от Донецка).

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Также он отметил, что Вооруженные силы ДНР в это время не открывали огонь.

«Украинская сторона с целью сокрытия конфликтов в рядах боевиков Киева, следствием которых являются внутренние перестрелки, всегда обвиняют нашу сторону. Подчеркиваю, что ВС ДНР обстрелов не вели, огонь с нашей стороны не открывался», — сказал Басурин.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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