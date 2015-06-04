Сводки от ополчения Новороссии 04 июня 2017

Днем 3 июня разведка ДНР зафиксировала перестрелки боевиков неонацистской группировки «Азов», подразделений Нацгвардии и ВСУ в районе оккупированной Красногоровки (к западу от Донецка).

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Также он отметил, что Вооруженные силы ДНР в это время не открывали огонь.

«Украинская сторона с целью сокрытия конфликтов в рядах боевиков Киева, следствием которых являются внутренние перестрелки, всегда обвиняют нашу сторону. Подчеркиваю, что ВС ДНР обстрелов не вели, огонь с нашей стороны не открывался», — сказал Басурин.

Читайте также: Огненный ад для ИГИЛ: ВКС России разбомбили позиции боевиков под Пальмирой — кадры БПЛА (ВИДЕО)