Процветающее советское общество социальной справедливости



Созидатели и труженики Страны Советов



Мы, кажется, стали забывать как выглядит созидательный труд и по-настоящему свободные люди. Просто замечательные фотографии из архива журнала "Огонек", запечатлевшие тружеников Великой Страны. 4 мая 1935 года Сталин изложил очередную установку партии: «Техника во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое, вчетверо больше, чем она имеет теперь»







Безработица в Советском Союзе была преодолена в марте 1930 года. Именно тогда Московской биржей труда было выдано последнее направление на работу.

В конце 1935 — начале 1936 года внимание советских граждан было приковано к стахановцам. Газета «Известия» регулярно публиковала отчеты о конгрессах стахановцев и об их встречах со Сталиным. Заводам и стройкам первых пятилеток были нужны квалифицированные рабочие. Государство спешно обучало бывших крестьян управляться с гаечными ключами и отбойнымимолотками. А учить, как известно, лучше на примерах. Неудивительно, что быстро появился образцовый герой, за которым пошли миллионы. На роль героя был назначен донецкий шахтер Алексей Стаханов. Однако 5 ноября 1977 года страна не узнала о смерти Алексея Стаханова — ведь последние годы спившегося основателя стахановского движения старались держать подальше отобщественной жизни







В начале 20-х годов в СССР появился особый знак отличия — звание Героя труда







До 1991 года звания Герой труда и пришедшего ему на смену звания Герой социалистического труда были удостоены примерно 22 тыс. человек







Передовикам вручали грамоты, а также ценные подарки. В частности, за досрочное восстановление Уфимской электростанции восьми рабочим присвоили звание Героя труда, а также выдали по полтора пуда муки, по комплекту нательного белья и по одной паре ботинок







Дважды Героями труда становились 205 человек. Среди тех, кто получил это звание трижды –– авиаконструкторы Сергей Ильюшин и Андрей Туполев, «отец» советской атомной бомбы Игорь Курчатов, председатель колхоза «Звезда Востока» в Узбекской ССР Хамракул Турсункулов, академик Андрей Сахаров







Из первых лиц государства и членов Политбюро трижды Героями труда становились Никита Хрущев, Константин Черненко и первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР Диммухамед Кунаев







Рекорд Стаханова послужил поводом для создания массового движения рекордсменов. Лозунг того времени — «Кадры решают все!» — означал начало кампании по освоению рабочими новой техники







Советской экономике 30-х годов стахановское движение было совершенно необходимо. Отечественные заводы начали выпускать новое оборудование, однако людей, умеющих на нем работать, катастрофически не хватало







Численность рабочих увеличивалась в основном за счет крестьян, которые, подобно пастуху Стаханову, бежали из разоренных деревень на стройки и заводы. Квалификация таких рабочих была крайне низкой, и необходимо было каким-то образом научить новоиспеченных пролетариев пользоваться техникой. Для этого и придумали движение рекордсменов







Зарплата стахановцев впечатляла не меньше, чем их рекорды. Так, например, шахтер-забойщик в месяц зарабатывал около 400 рублей, в то время как забойщик-стахановец получал более 1600 рублей. При этом зарплата низкооплачиваемого рабочего составляла 100 рублей. Более чем десятикратная разница в оплате труда между привилегированными и обычными рабочими была беспрецедентной







В результате во второй пятилетке (1933-1937 годы) темпы роста производительности труда выросли с 41% до 82%







Если раньше экономический рост обеспечивался за счет многотысячных толп крестьян, готовых, спасаясь от голодной смерти, работать за гроши, то теперь рост производства увеличивался за счет технологических новшеств







При этом считалось, что получать высокую зарплату за эффективную работу можно только в СССР, поскольку у капиталистов рост производительности труда ведет лишь к увольнению рабочих и обогащению хозяев







Впрочем, стахановские зарплаты вскоре понизили, а их рекорды дали возможность пересмотреть действующие технические нормы и заменить их на более высокие







Стахановские бригады организовывались везде, где только возможно. По-стахановски варили сталь, водили поезда, выращивали телят, солили огурцы и убирали хлопок.







Перевыполняющих норму передовиков буквально заваливали премиями и подарками. При этом газеты восторженно перечисляли потребительские товары, которые получали передовики производства. Стахановцы любили рассказывать корреспондентам про то, какими прекрасными вещами их премировали. «Получила в премию кровать, патефон и другие необходимые культурные предметы,—рассказывала корреспонденту колхозница-стахановка.— Все, что на мне надето, я получила в премию за хорошую работу в колхозе. Помимо платья и обуви я получила швейную машину». Подобные награды назначались не только для того, чтобы сделать стахановцев богаче, но и чтобы они стали цивилизованнее. Патефоны, швейные машины, охотничьи ружья, велосипеды и сочинения классиков марксизма-ленинизма должны были сделать быт ударников «культурным».







16 октября 1927 года в СССР было объявлено о постепенном переходе к 7-часовому рабочему дню.







Указ президиума Верховного совета СССР от 6 сентября 1967 года в части льгот практически приравнял Героев Соцтруда к Героям Советского Союза и лицам, награжденным Орденами Славы трех степеней. Герои Соцтруда получили право на персональную пенсию союзного значения (не выше 250 руб. в месяц), первоочередное обеспечение жилплощадью, которая затем оплачивалась в размере 50% квартплаты, скидку в 50% на налог с владельцев строений и земельный налог

http://www.perunica.ru/sssr/8666-sozidateli-i-truzheniki-strany-sovetov.html





Источник: slavyanskaya-kultura.ru