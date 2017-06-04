Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июня 2017

Стало известно, как боевики ИГИЛ зарабатывают на контрабанде древностей

Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» распродают культурные ценности древней Сирии. Стали известны подробности того, как боевики привлекают контрабандистов для торговли древностями.



Подробности на http://tvzvezda.ru





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Около 1,5 тыс. населённых пунктов в Сирии соблюдают перемирие

Руководители 1,5 тыс. населённых пунктов в Сирии отказались от вооружённой борьбы с правительственными силами благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

«После проведения успешной операции по освобождению Алеппо потенциал террористов был существенно подорван», — приводит его слова RT.

Как отметил Фомин, в настоящее время приоритетами являются укрепление режима прекращения боевых действий и создание условий для политического взаимодействия всех противоборствующих сторон.

Замглавы Минобороны подчеркнул, что в рамках астанинского форума удалось наладить прямой диалог между вооружённой оппозицией и сирийским правительством. В частности, он напомнил, что 4 мая совместно с партнёрами-гарантами в Астане был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

Кроме того, Фомин рассказал, что была проделана большая работа по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Так, в восточной части Алеппо от мин была очищена территория около 1 тыс. гектаров, а в городской и исторической частях Пальмиры — более 1,5 тыс.

«Оказывается медицинская помощь мирному населению, был проведён приём более 22 тыс. сирийцев, в Алеппо развёрнут мобильный госпиталь», — добавил замминистра.

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Котел зачищен, ВКС РФ и «Тигры» освободили последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо

Сирийская Армия объявила о полном освобождении последней крепости ИГИЛ в Алеппо – ключевого города Маскана.

Выжившие террористы ИГИЛ* бежали из Масканы и окрестных поселков, потеряв большую часть господствующих высот, возвышающихся над городом.

Операция по освобождению Масканы шла при поддержке ВКС России и под руководством штурмовой дивизии Tiger Force. «Тигры» генерала Сухейля были основным ударными подразделением, осуществляющим наступление на востоке Алеппо в этом году.



До курдов осталось около 15-17 километров. Линией разграничения скорее всего станет приток Евфрата. Разбитые части Халифата очевидно будут отходить в пустынные районы на юго-востоке, отступить к Ракке и укрепить оборону осажденной столицы у них уже реальной возможности нет. Так же в ближайшее время ожидается соединение наступающих на юг частей САА и наступающих с запада частей “Хэзбаллы”.



По данным “Южного Фронта” https://southfront.org/syrian-army-destr oyed-101-isis-vehicles-liberated-22-vill ages/, за время наступления в сельской местности САА уничтожила 4 танка, 2 БМП, 4 орудия и около 90 различных транспортных средств (тачанки, гантраки, шахид-мобили, обычные автомобили, трейлеры, бульдозеры и т.д,) Потери САА по тезхнике, судя по роликам в сети, составили порядка 10-15 единиц бронетехники. Потери по людям с обеих сторон достаточно туманны, но у Халифата они представляются очень серьезными, учитывая произошедший развал фронта после падения Джиры.



Можно констатировать, что оборона Халифата в восточной части Алеппо находится в состоянии распада – то, что мы сейчас наблюдаем, это агония Халифата в провинции Алеппо. Ракка на очереди.

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Смерть с небес: Дрон снял, как ракеты ВКС РФ разорвались в толпе боевиков ИГИЛ в Алеппо (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в ночь с субботы на воскресенье Сирийская Армия освободила последнюю цитадель ИГИЛ в Алеппо — ключевой город Маскана. Перед официальным объявлением о полном освобождении Масканы Национальные силы обороны (NDF) обнародовали 10-минутный видеоматериал с кадрами последних 7 дней сражений в этом регионе на востоке Алеппо. В ролике показана впечатляющая работа военной авиации: например, на 50-й секунде залп неуправляемых ракет попадает в группу из 50-ти бегущих боевиков. Взрывы прогремели прямо в самом центре скопления бандитов. Наиболее вероятно, удар НАРами был нанесен одним из штурмовиков Су-25, которые постоянно поддерживали своих сирийских союзников последние месяцы. В течение недели Сирийская армия во главе со штурмовой дивизией «Тигр» вернула под контроль 22 поселка, ликвидировав более 1200 террористов ИГИЛ. В ходе боев также были уничтожено около 100 единиц военной техники, включая танки, БТРы и пикапы с крупнокалиберными пулеметами. Большую роль в этих боях сыграли боевые самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, наносившие огромное количество ударов по позициям, местам скоплений и линиям коммуникаций боевиков. На видео продемонстрирована работа сухопутных подразделений САА, штурмующих оккупированные террористами населенные пункты и обстреливающих позиции ИГИЛ*. Напомним, что уцелевшие в ходе боев бандиты бежали из Масканы и окрестных селений в направлении Ракки. Ранее «Русская Весна» сообщала, что группировка ИГИЛ оказалась в котле: «Тигры» и ВКС России расчленили силы террористов, освободив 12 селений на пути к Ракке (ФОТО, КАРТА). Читайте также: Огненный ад для ИГИЛ: ВКС России разбомбили позиции боевиков под Пальмирой — кадры БПЛА (ВИДЕО) *Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация

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Освобождение Маскана

Ближе к ночи, САА полностью освободила район Маскана. Последний крупный населенный пункт провинции Алеппо находившийся под контролем Халифата перешел под контроль сирийской армии.Остатки обороняющихся боевиков отступили вдоль берега Евфрата, часть имущества им пришлось бросить в городе. Так же существенно Асад прирос территорией и к югу от Маскана.До курдов осталось около 15-17 километров. Линией разграничения скорее всего станет приток Евфрата. Разбитые части Халифата очевидно будут отходить в пустынные районы на юго-востоке, отступить к Ракке и укрепить оборону осажденной столицы у них уже реальной возможности нет. Так же в ближайшее время ожидается соединение наступающих на юг частей САА и наступающих с запада частей "Хэзбаллы".По данным "Южного Фронта" https://southfront.org/syrian-army-destr oyed-101-isis-vehicles-liberated-22-vill ages/ , за время наступления в сельской местности САА уничтожила 4 танка, 2 БМП, 4 орудия и около 90 различных транспортных средств (тачанки, гантраки, шахид-мобили, обычные автомобили, трейлеры, бульдозеры и т.д,) Потери САА по тезхнике, судя по роликам в сети, составили порядка 10-15 единиц бронетехники. Потери по людям с обеих сторон достаточно туманны, но у Халифата они представляются очень серьезными, учитывая произошедший развал фронта после падения Джиры.Можно констатировать, что оборона Халифата в восточной части Алеппо находится в состоянии распада – то, что мы сейчас наблюдаем, это агония Халифата в провинции Алеппо. Ракка на очереди.Сухейл записал себе в актив еще одну громкую победу, коих на его счету уже немало.

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МОЛНИЯ: Котел зачищен, ВКС РФ и «Тигры» освободили последнюю крепость ИГИЛ в Алеппо (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

Новость обновляется

Только что Сирийская Армия объявила о полном освобождении последней крепости ИГИЛ в Алеппо — ключевого города Маскана. Выжившие террористы ИГИЛ бежали из Масканы и окрестных поселков, потеряв большую часть господствующих высот, возвышающихся над городом. Операция по освобождению Масканы шла при поддержке ВКС России и под руководством штурмовой дивизии Tiger Force. «Тигры» генерала Сухейля были основным ударным подразделением, осуществляющим наступление на востоке Алеппо в этом году. Ранее «Русская Весна» сообщала, что банды ИГИЛ оказались в котле: «Тигры» и ВКС РФ расчленили группировку боевиков, освободив 12 поселков на пути к Ракке (ФОТО, КАРТА). После того, как Маскана оказывается под полным контролем правительственных войск, армейцы теперь переключают свое внимание на восточную местность в провинции Хама, где они планируют изгнать ИГИЛ* из центральной Сирии раз и навсегда. Читайте также: Сирия: Большие силы боевиков объединяются в «Национальную армию» (ФОТО) *Запрещенная в РФ террористическая организация На фото – крепость Маскана у реки Евфрат и бойцы Tiger Force, 03.06.2017 г.

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Самое худшее позади

На заметку тем, кто зачитывал мантры про то, что у Асада все пропало.В интервью индийскому телеканалу Асада дал оценку общему ходу войныPS. Видимо Асад не в курсе, что его слили и его ситуация безнадежна.А если серьезно, то оптимизм Асада вполне обоснован, благодаря усилиям России и Ирана, а так же стойкости его армии, которая несмотря на все недостатки, до сих пор не развалилась. В 2015 году благодаря вмешательству РФ удалось стабилизировать ситуацию. 2016-й год был годом борьбы за стратегическую инициативу, которая в конечном итоге была захвачена, что и позволяет ныне с успехом реализовывать полученные стратегические выгоды, что весьма наглядно отражается на быстро меняющейся карте сирийской войны. Поэтому скажем на фоне трудностей 2015-го года, когда на повестке дня стоял вопрос военно-политического выживания Асада, нынешние проблемы выглядят вполне решаемо, что и позволяет Асаду делать столь оптимистические заявления. Хотя очевидно, что война в 2017-м не закончится. Да и насчет 2018-го есть существенные сомнения.Масканский котел. 03.06.2017Занятие северного берега притока Евфрата. В скором времени угроза Ханассеру будет ликвидирована.Американцы и курды развивают наступление вдоль южного берега Евфрата с прицелом на скорое окружение Ракки.UPD: Сообщается, что боевики оставили позиции у Маскана и армия занимает город. По всей видимости остатки гарнизона будут отступать вдоль Евфрата к северу от перерезанной дороги.

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Огненный ад для ИГИЛ: ВКС России разбомбили позиции боевиков под Пальмирой — кадры БПЛА (ВИДЕО)

Опубликованы новые кадры: ВКС России нанесли бомбовые удары по позициям ИГИЛ в 1,5 км к юго-западу от города Аль-Сухнэ, недалеко от Пальмиры. Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает масштабную военную операцию против террористов в пустынной местности пальмирского региона. Во главе с подготовленным Россией 5-м армейским корпусом САА вытесняет ИГИЛ* из восточной части провинции Хомс и движется в направлении города Дейр эз-Зор. Большую роль в этом наступлении играет российская военная авиация, самолеты и вертолеты ВКС наносят массированные удары по позициям и линиям коммуникаций боевиков. Читайте также: Су-35 открыл огонь из пушки, заставляя боевиков США покинуть сирийско-иракскую границу (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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