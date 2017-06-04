Разведопрос: Сергей Кредов об истоках сталинизма
Хронометраж выпуска:
2:40 – Несколько слов о кадетах
6:50 – Беседа Милюкова и Плеве
8:48 – “Оппозиция с семгой”
10:21 – Условия кадетов в переговорах с правительством
12:52 – Разговор Милюкова со Столыпиным
18:00 – К событиям II Съезда Советов
24:44 – Требование оппозиционных партий и ответ большевиков
32:36 – “Большевизм, через Октябрьский переворот открыл неисчерпаемые источники народной энергии”
39:16 – Куда направились и чем занялись ушедшие со II Съезда Советов
42:45 – О решении большевиками финансового вопроса
51:21 – Деятельность средств массовой информации
57:12 – Об отношении Советской власти к музейным ценностям
1:07:08 – Ненависть к большевикам со стороны меньшевиков и эсеров
1:15:18 – Сотрудничество с большевиками Александра Александровича Блока
1:22:58 – О сотрудничестве с большевиками левых эсеров
1:27:28 – Конференция на Принцевых островах
1:34:08 – Чем завершили кадеты
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com