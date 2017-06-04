Главная » Видео, История, Мировоззрение

Разведопрос: Сергей Кредов об истоках сталинизма

14:39. 4 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Хронометраж выпуска:
2:40 – Несколько слов о кадетах
6:50 – Беседа Милюкова и Плеве
8:48 – “Оппозиция с семгой”
10:21 – Условия кадетов в переговорах с правительством
12:52 – Разговор Милюкова со Столыпиным
18:00 – К событиям II Съезда Советов
24:44 – Требование оппозиционных партий и ответ большевиков
32:36 – “Большевизм, через Октябрьский переворот открыл неисчерпаемые источники народной энергии”
39:16 – Куда направились и чем занялись ушедшие со II Съезда Советов
42:45 – О решении большевиками финансового вопроса
51:21 – Деятельность средств массовой информации
57:12 – Об отношении Советской власти к музейным ценностям
1:07:08 – Ненависть к большевикам со стороны меньшевиков и эсеров
1:15:18 – Сотрудничество с большевиками Александра Александровича Блока
1:22:58 – О сотрудничестве с большевиками левых эсеров
1:27:28 – Конференция на Принцевых островах
1:34:08 – Чем завершили кадеты

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
...  станет  Россия,  она  вернётся  к  истокам  древней  жизни  своей,  великая  судьба...
Кое-что о национальности Патера Дия Хиневича
ВСТУПЛЕНИЕ Для кого написана эта статья? Для людей которые начали искать славянское знание и наткнулись на "древнеславянские знания" - многочисленную информацию транслируемую от "Церкви инглингов" и ее главы "Патер Дия" Александра Хиневича. Наверное, не ...
Русскую армию нужно беречь и уважать
Она у нас одна. Только наша армия вместе с нашим флотом и нашими спецслужбами может защитить Россию. И пусть день 23 февраля уходит корнями в революционную смуту – эта дата уже давно стала днем, когда мы говорим спасибо нашим защитникам. Я долго думал, ...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
«Такая взвешенная политика будет продолжаться…»
Юрий Болдырев о высокой оценке Президентом работы Центробанка Ишь: «У попа была собака!», — хватит критиканствовать, на себя посмотрите.   Смотрим – максимально критично. И что видим? Не будем использовать дискредитированный СМИ термин «оппозиция», теперь...
Запрещённое Видео о том, Как Собрать Солнечную Батарею
Такая технология производства солнечных батарей была разработана еще 15 лет назад. С тех пор россиянские власти всячески препятствуют широкому распространению информации о данной технологии производства солнечных батарей в Россиянии. Доходит до того, что ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>