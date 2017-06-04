Разведопрос: Сергей Кредов об истоках сталинизма

Хронометраж выпуска:

2:40 – Несколько слов о кадетах

6:50 – Беседа Милюкова и Плеве

8:48 – “Оппозиция с семгой”

10:21 – Условия кадетов в переговорах с правительством

12:52 – Разговор Милюкова со Столыпиным

18:00 – К событиям II Съезда Советов

24:44 – Требование оппозиционных партий и ответ большевиков

32:36 – “Большевизм, через Октябрьский переворот открыл неисчерпаемые источники народной энергии”

39:16 – Куда направились и чем занялись ушедшие со II Съезда Советов

42:45 – О решении большевиками финансового вопроса

51:21 – Деятельность средств массовой информации

57:12 – Об отношении Советской власти к музейным ценностям

1:07:08 – Ненависть к большевикам со стороны меньшевиков и эсеров

1:15:18 – Сотрудничество с большевиками Александра Александровича Блока

1:22:58 – О сотрудничестве с большевиками левых эсеров

1:27:28 – Конференция на Принцевых островах

1:34:08 – Чем завершили кадеты



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com