Нина Андреева: «Не могу поступиться принципами»

О настоящей Советской женщине — Чести и Благородства





Первый серьезный акт сопротивления политике Горбачева произошел 13 марта 1988 года, когда газета "Советская Россия" опубликовала статью «Не могу поступиться принципами». Автором этой статьи была никому до тех пор не известная преподаватель химии из Ленинграда Нина Андреева. В своей статье Н.Андреева осуждала антисталинскую истерию, развязанную в СМИ. В течение последующих недель эта статья была перепечатана несколькими десятками региональных изданий. С точки зрения сегодняшнего дня, в той статье не было ничего экстраординарного: там говорилось о недопустимости очернения своей истории, о необходимости уважать славное прошлое своей страны.

Однако тогда эта публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Если до 13 марта 1988 года политика "гласности" использовалась только для очернения советского прошлого, то статья "Не могу поступиться принципами" стала первой публикацией, альтернативной официальному антисталинскому курсу, причем альтернативой именно коммунистического характера. Благодаря этой своей статье Нина Андреева в течение нескольких последующих лет была одним из наиболее популярных политиков СССР. 5 апреля 1988 года орган ЦК КПСС газета "Правда" опубликовала статью А.Н.Яковлева, который назвал статью Н.Андреевой "манифестом антиперестроечных сил". С этого момента для антисоветчиков имя Нины Адреевой стало символом "возвращения к ужасам сталинизма". Интересно, что в течение почти месяца между публикацией статьи Нины Андреевой и публикацией ответа Яковлева на нее — с 13 марта по 5 апреля 1988 года — все "перестроившиеся" журналисты, до этого увлеченно "разоблачавшие" "культ личности", вдруг заткнулись и прекратили свою "смелую критику", возобновив ее только после того, как Яковлев дал добро на продолжение антисталинской истерии.

Вот сколь страшно было для борзописцев лишь одно слово правды! С другой стороны, для противников горбачевского курса имя Нины Андреевой стало символом сопротивления реставрации капитализма. Надо пояснить, что в те времена советские люди считали, что каждое слово, раздающееся из ЦК КПСС, является истиной в последней инстанции. Когда ЦК КПСС начал лить грязь на Сталина, то многим людям это не нравилось, но они не решались критиковать эту горбачевскую политику, полагая: "может быть, им там наверху виднее". Статья Нины Андреевой показала, что среди коммунистов может существовать точка зрения, альтренативная официальной, что коммунистическое сопротивление горбачевской политике вполне возможно. В КПСС начали появляться течения и организации, противостоящие горбачевской политике реставрации капитализма. Статью можно прочитать здесь: http://www.perunica.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3V6bmFpLXByYXZkdS5jb20vdmlld3RvcGljLnBocD9mPTE4JmFtcDt0PTE3ODEmYW1wO3A9MjI4MTUmYW1wO3NpZD0yODU4ZjFhY2YxYmU4ODU3MThjMTI3MGQxNDFhOGE5Mw%3D%3D

1991 год. Год распада СССР. Пресса распинается в проклятьях Коммунистической партии, социалистическому строю, да и самой советской стране в целом. Но интереснейший, прямо-таки взрывной материал Нины Андреевой дает журнал "Советская милиция"… Жаль он потонул в потоке антисоветских помоев, не всплыл наружу, не растолкал людей. Но и сегодня, и сегодня, он актуален и важен







ПЕРЕСТРОЙКА

И Кто мог сказать, что верх возьмет контрреволюционная ветвь перестройки и возникнет непосредственная угроза социальным завоеваниям Октября? Мне хотелось бы остановиться на одном вопросе — на тактике антисоциалистических сил, которые влекут наше общество в омут рыночной экономики, частной собственности, эксплуатации, развала Державы. Для этого и потребовалось архитекторам и прорабам перестройки довести страну до нищеты, всеобщего недовольства, которое они списывают на социализм, КПСС, революцию, 73 года Советской власти. Иными словами, доводят людей до того, чтобы они сами сделали вывод безразличия к общественному строю, истории своей страны. Сами же эти антисоциалистические силы много лет занимались разрушением, разложением социализма, всеми средствами компрометировали его. Теперь же провокационно приписали все пороки социализму. В Верховных Советах СССР и РСФСР идут шумные дебаты по программам перехода к рыночной экономике. Плюрализм, гласность и демократия во всей красе.

Все программы по своей сути тождественны: это программы реставрации капитализма через буржуазный рынок, обнищание масс, безработицу, эксплуатацию и т. п. Таков наш однопорядковый плюрализм. Если вдуматься, то нынешняя перестройка ведет не только к реставрации капитализма, но к превращению страны, недавно бывшей второй сверхдержавой мира, в деморализованный, разваленный политическими междуусобицами сырьевой придаток американо-япопо-натовского империализма. На сессии Верховного Совета СССР Федор Бурлацкий призывал не колебаться, а энергично переходить к демонтажу социализма, поскольку «сейчас создана для этого необходимая обстановка». Архитекторы и прорабы перестройки еще раз публично подтвердили, что нынешний экономический кризис специально спланирован, организован и что они своими липовыми альтернативами уже вконец заморочили людям головы. Надежды, что все само собой нормализуется, придет кто-то и даст отпор антикоммунизму и антисоветчине, построены на песке. Защищать социализм, очищать его от грязи, развивать и совершенствовать могут лишь люди труда. Отступать дальше некуда, ибo там пропасть, катастрофа и гибель Родины.

Наши деды защитили завоевания Октября в боях с белогвардейцами и иностранными интервентами. Отцы, преодолевая неимоверные трудности, заложили основы социализма, защитили свое Отечество. Наш священный долг — дать отпор контрреволюции, решить проблемы сохранения и укрепления Державы . Не сможем — навлечем на себя позор и проклятия многих поколений трудящихся. Многие сегодня приходят к выводу, что лидеры партии виноваты в глубочайшем кризисе всех сфер жизнедеятельности советского общества, в демонтаже базиса и надстроек социализма, в развале многонационального государства, мировой социалистической системы, международного рабочего и коммунистического движения, в перерождении КПСС в парламентскую, меньшевистскую партию троцкистско-бухаринской ориентации. ПАРТИЯ… И пришло время перестраивать партию. Кульминацией здесь стал XXVIII съезд КПСС. От него ждали многого. В толще партийных масс копилось беспокойство — куда нас ведут? В партии появились люди, которые отреклись от марксизма-Ленинизма, игнорировали партийную дисциплину, оплёвывали историю партии и социализма. Появились параллельные компартии, коммунистов волновало, что этому никто не давал отпора. Начались преследования коммунистов за социалистические убеждения. Все это требовало осмысления и оценок, которые ожидались от съезда партии. XXVIII съезд КПСС не оправдал надежд, принципиально не ответил ни на один из поставленных жизнью вопросов, не разрядил, а скорее запутал и без того сложную обстановку в партии и стране. Противоречия между социалистическими и антисоциалистическими элементами оказались не разрешены, а затушеваны, отодвинуты, загнаны вглубь. Реставраторским и оппортунистическим элементам отпора дано не было.

Правда, была несколько приподнята планка критики противников ленинизма. Особенно на последовавшем вскоре Учредительном съезде компартии РСФСР, который, к сожалению, оказался заложником решений XXVIII съезда. Верховодившая на съездах правооппортунистическая группировка встала на путь прямого отрицания победы социализма в СССР, безнадежно запуталась в вопросах оценки В. И. Ленина, Октябрьской революции. Победы над фашизмом. Оба съезда обходят вопрос о рабочем классе как социальной базе партии. В условиях обострения классовой борьбы рабочий класс лишается своей политической партии и оказывается безоружным в борьбе с захватывающей политическую власть советской буржуазией. Партия, созданная Лениным как партия рабочего класса, по своей классовой сущности, по своим целям призванная совершенствовать социализм, оппортунистами предназначена быть «партией социальной защиты человека». Но как можно успешно защищать человека в условиях реставрации капитализма, превращения страны в неоколонию империализма? Ренегаты растворили КПСС в общей совокупности общественно-политических организаций, а теперь сетуют на падение ее авторитета.

Правящие круги перестройки взяли курс на отчленение партии от государственной и хозяйственной деятельности, дали согласие на «деполитизацию» и «департизацию» государственных органов. Идет лишение КПСС статуса правящей партии, чем завершается полный разрыв ее с научным социализмом. Большинство депутатов Верховного Совета РСФСР, имея партбилеты в кармане, принимают антикоммунистические решения. Видимо, для оперирования этого несоответствия член ЦК КПСС Ельцин на съезде демонстративно отдал свой партбилет, который сослужил такую верную службу его карьере. Когда стало очевидным, что Моссовет и Ленсовет под руководством бывших партбилетоносцев Г. Попова и А. Собчака превращаются в локомотивы капитализации, «верха» меняют руководство московской и ленинградской партийных организаций на Прокофьева и Гидаспова, которые в своих интервью заявили, что они всего лишь «технари», недостаточно искушенные в политике. Реставраторы из горсоветов получили полную свободу рук, а партийные комитеты крупнейших центров занялись поисками консенсусов с ними. На XXVIII съезде из высшего эшелона партийного руководства были устранены К. К. Лигачев и некоторые другие политические деятели, позиции которых не совмещалась со взглядами капитулянтов-реставраторов. Ошибка этих политиков состояла в том, что они пытались противостоять ренегатам келейно, в «верхах», не обращались к партийным массам. Их же политические противники, не заботясь об элементарных приличиях, организовали самые оголтелые клеветнические кампании, приписывали им провалы, которые на совести всего политического руководства.

Именно оно коллективно «выполнило» социальный заказ противников Октября и большевизма и ныне может с чувством исполненного долга кануть в Лету недоброй истории. Думаю, что главная задача ныне у партии и всех марксистов-ленинцев — большевизация всех сторон партийной деятельности, придание этой деятельности научно-классового, пролетарского характера, возвращение к подлинному ленинизму, не усеченному и не фальсифицированному ревизионистами. Ошибаются те, кто сегодня сводит КПСС к трусливой части перерожденцев и коньюктурщиков, погрязшей в привилегиях бюрократии и коррумпантам, ревизионистам и оппортунистам. КПСС — это прежде всего те, кто сегодня спускается в забой, встает к мартенам и прокатным станам, кто собирает нелегкий урожай, выполняет свой воинский долг, кто лечит людей и учит детой, у них могут быть разные взгляды на прошлое и настоящее, но интересы одни. Выход из кризиса КПСС — в подлинной коллективности партийного руководства, с которого за малейшие нарушения надо спрашивать по всей строгости партийной ответственности. ГОСУДАРСТВО Вывести страну из кризиса может только сильная власть, но она отнюдь не тождественна сильной личности — важен авторитет руководства. Те Советы, в которых засилие буржуазии и ее лоббистов, это уже не Советы как органы власти трудящихся.

Не случайно авторы «Программы действий-90», нацеленной на реставрацию капитализма, выступили с лозунгом «распустить Советы!» Они-то знают, что на советах, как на белом коне, в капиталистический рай не въедешь. Здесь нужна антисоветская кляча. Для «Программы действий-90» это — покрытое мхом Учредительное собрание. Для Конституции Ельцина — это президент и его наместники. Именно с этой стороны надо защищать Советы рабочих, крестьян и интеллигенции, защищать как органы народной власти и добиваться, чтобы выдвинутые в Советы производственными коллективами трудящиеся, а не демагоги, бюрократы и политиканы составляли абсолютное большинство в депутатском корпусе. В Советах должно быть пропорциональное представительство классов социальных и национальных слоев и возрастных групп населения. Под флагом отрицания классового характера социализма произошел отказ от марксизма-ленинизма.

Антисоциалистические силы сплотились на платформе антикоммунизма, хотя и атакуют его с различных направлений. Но — надеюсь! — победа этих сил в ряде районов и городов позволит трудящимся скорее разглядеть за демагогией своих избранников, в чьих интересах они действуют и кого защищают. Недалеко время, когда люди смогут по достоинству оценить ленинскую характеристику «парламентского кретинизма», который в конечном счете служит для маскировки действительных столкновений противоборствующих классов и сил в обществе. Несколько слов о «союзном договоре», который призван раздробить СССР на удельные княжества. В нынешних условиях разгула национализма и шовинизма, общей дестабилизации, все попытки ускорить его заключение объективно являются сознательным шагом к развалу многонационального государства. Если «свободный рынок» пристегивает нас в качестве сырьевого придатка, то «союзный договор» в нынешних условиях подорвет национальную и политическую самостоятельность Советского союза. На это не зря рассчитывают антисоветчики. Любезный друг Силаева и Ельцина монархо-клерикал Солженицын в своей брошюре «Как нам обустроить Россию» прямо призывает отказаться от 12 союзных республик, т. е. рассыпать Союз. Наше социалистическое Отечество в опасности. Социализм — это жизнь, капитализация страны — прямой путь к подготовке и развязыванию третьей мировой войны в борьбе за очередной передел мира. То, что нам уготовили нынешние реформаторы, — это пропасть, нищета и хаос.









Источник: http://www.perunica.ru/sssr/8659-nina-andreeva-ne-mogu-postupitsya-principami.html



Источник: slavyanskaya-kultura.ru