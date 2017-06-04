Неизвестная история: плакаты Первой мировой





















































К 100-летию с начала Первой мировой войны Альфа-Банк и «Комсомольская правда» при поддержке Государственного центрального музея современной истории России открывают выставку



Из той войны Россия вышла другим государством – государством, которое изменило вектор мировой истории. Но в историографии эти события на протяжении ста лет так и не получили полной и объективной оценки. Видимо, тема Первой мировой еще ждет своих исследователей, способных разобраться в сложных перипетиях того времени.

Выставка откроется в мае в 48 крупных городах – от Калининграда до Южно-Сахалинска и будет работать несколько месяцев. Затем экспозиции переедут в малые города и районные центры.

В экспозициях будет представлено интереснейшее собрание цветных копий русских агитационных плакатов 1914-1916 годов из коллекции Государственного центрального музея современной истории России. Каждый из них снабжен краткой исторической справкой, повествующей об основных событиях войны. Часть экспозиции (предоставлено Государственным центральным музеем современной истории России).

Восточный фронт

Битва при Танненберге (26-30 августа 1914 г.)

Сражение в Восточной Пруссии между российскими и германскими войсками. Русской армии противостояла 8-я германская армия численностью 200 тысяч человек. В состав русских войск входила 1-я и 2-я армия общей численностью 250 тысяч человек. В ходе боев русские войска из-за несогласованности, были разбиты противником по частям и отброшены назад. Итогом Танненбергской битвы стали общие потери русской армии в 150-200 тысяч человек, потери германских войск составили около 50 тысяч человек.

Галицийская битва (5 августа – 8 сентября 1914 г)

Операция русских войск в Галиции против основных сил австро-венгерской армии. Количество участников с обоих сторон достигало в сумме 2 млн. человек, что позволяет назвать сражение в Галиции одной из крупнейших битв первой мировой войны. Закончилась победой русского оружия.

Потери русских в Галицийской битве составили 230 тыс. чел. Австро-венгерские войска потеряли 325 тыс. чел. (в том числе 100 тыс. пленными) – более трети своих вооруженных сил на Восточном фронте. Такой урон существенно подорвал мощь этой державы. В дальнейшем, если Австро-Венгрия и добивалась успехов на российском фронте, то лишь при сильной поддержке немцев.

Горлицкий прорыв. Контрнаступление австро-германских войск в Галиции ( с 19 апреля по 6 июня 1915 г.), в ходе которого русская армия была вынуждена оставить город Перемышль и Львов. Потери русских войск составили около 500 тысяч человек. Горлицкий прорыв положил начало большому отступлению русских войск, в ходе, которого были оставлены территории Галиции, Литвы, Польши.

Брусиловский прорыв ( 3 июня — 22 августа 1916 г.)

Фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова.

В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанёс поражение австро-венгерской армии, фронты при этом продвинулись от 80 до 120 км вглубь территории противника. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, почти всю Буковину и часть Галиции.

Австро-Венгрия и Германия потеряли более 1,5 миллиона убитыми, ранеными и пропавшими без вести (убитых и умерших от ран — 300 000, пленных более 500 000), русские захватили 581 орудие, 1795 пулемётов, 448 бомбомётов и миномётов.[6] Огромные потери, понесённые австро-венгерской армией, подорвали её боеспособность.Войска Юго-Западного фронта потеряли убитыми, ранеными и без вести пропавшими около 500 000 солдат и офицеров, из которых 62 000 были убитыми и умершими от ран, ранеными и больными — 380 000, без вести пропавшими — 40 000[6].

Для отражения русского наступления Центральные державы перебросили с Западного, Итальянского и Салоникского фронтов 31 пехотную и 3 кавалерийские дивизии (более 400 тыс. штыков и сабель), что облегчило положение союзников в сражении на Сомме и спасло терпящую поражения итальянскую армию от разгрома. Под влиянием русской победы Румыния приняла решение о вступлении в войну на стороне Антанты.

Итогом Брусиловского прорыва и операции на Сомме стал окончательный переход стратегической инициативы от Центральных держав к Антанте. Союзникам удалось добиться такого взаимодействия, при котором в течение двух месяцев (июль-август) Германии приходилось направлять свои ограниченные стратегические резервы и на Западный, и на Восточный фронт.

Наступление Керенского. В ходе наступления русских войск на Юго-Западном фронте начавшегося 18.06.1917 года, в течении двух дней русские войска продвинулись вперед, но затем, попав под влияние революционных комитетов, армия отказалась наступать. Падение дисциплины среди солдат стало катастрофическим. В войсках восторжествовал хаос, началось массовое дезертирство с линии фронта. Русская армия к этому времени фактически перестала существовать, как организованная военная сила. Воспользовавшись ситуацией, германские войска перешли в контрнаступление и в конце концов Россия была вынуждена заключить позорный для себя Брестский мир.

Западный фронт

Битва на Марне (5-12 сентября 1914 г.) Крупное сражение между немецкими и англо-французскими войсками на реке Марна, закончившееся поражением немецкой армии. В результате битвы был сорван стратегический план наступления немецкой армии, ориентированный на быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из войны. В битве участвовало более 2 млн. человек. Французской армии победа досталась дорогой ценой: она потеряла 250 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными и была в таком состоянии, что не могла толком наладить преследование противника. Интересные факты: целую бригаду на фронт перебросили на парижских такси. 600 машин совершили по 2 рейса, и подкрепление прибыло вовремя. Его с ходу бросили в бой, и натиск противника удалось отразить. В ходе боев германские войска были так измотаны, что были случаи, когда немцев брали в плен спящими. Они спали так крепко, что французы, находя их, не могли разбудить.

Бег к морю (16 сентября по 15 октября 1914 г.)

Маневренная операция англо-французских и германских войск на территории северной Франции и Бельгии. Воюющие стороны в течение 30 дней предпринимали отчаянные попытки обойти открытый фланг противника, перебрасывая к нему последовательно все новые и новые, довольно значительные силы. Однако эти действия не принесли сторонам никаких результатов. Результатом этих настойчивых действий явилось лишь то, что фронт все больше и больше удлинялся и наконец противники уткнулись в побережье Северного моря, удлинив фронт на 170—180 км. Так закончился «бег к морю».

Газовая атака (22 апреля – 25 апреля 1915 г.)

22 апреля во время второй битвы при Ипре немцы впервые крупномасштабно применили химическое оружие (хлор). В результате газовой атаки в течение нескольких минут погибли около 6 тыс. человек. К 22 апреля 1915 года немецкая армия распылила 168 тонн хлора около реки Ипр. В 17:00 подул слабый восточный ветер и газ начали распылять, он двигался в сторону французских позиций, образуя облака желтовато-зелёного цвета. Надо заметить, что немецкая пехота также пострадала от газа и, не имея достаточного подкрепления, не смогла использовать полученное преимущество до прихода британско-канадского подкрепления. Антанта сразу заявила о том, что Германия нарушила принципы международного права, однако Берлин парировал это заявление тем, что Гаагская конвенция запрещает только применения отравляющих снарядов, но не газов.

После битвы на Ипре отравляющие газы были применены Германией ещё несколько раз: 24 апреля против 1-й канадской дивизии, 2 мая около «Фермы-мышеловки», 5 мая против британцев и 6 августа против защитников русской крепости Осовец. Против русской армии действие газов, однако, не оказалось достаточно эффективным: несмотря на серьёзные потери, русская армия отбросила немцев от Осовца. Контратака русских войск была названа в европейский историографии как «атака мертвецов»: по словам многих историков и свидетелей тех сражений, русские солдаты одним только своим внешним видом (многие были изуродованы после обстрела химическими снарядами) повергли в шок и тотальную панику германских солдат.