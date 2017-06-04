Берег Вселенной: космодрому Байконур — 62 года

2 июня 1955 года Генеральным штабом Минобороны СССР был утверждён проект строительства Научно-исследовательского испытательного полигона №5. Эта дата считается днём рождения первой космической гавани Земли — космодрома Байконур. Именно отсюда на орбиту были запущены первый искусственный спутник планеты, первый космонавт и советские луноходы.

Стройка века

Идея создания нового полигона возникла с началом испытаний Межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7, разработанной для доставки водородной бомбы. Ранее испытания советских ракет проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В 1954 году была создана Государственная комиссия по выбору места строительства космодрома. После исследования нескольких районов было предложено разместить космодром в пустынном районе Казахстана восточнее Аральского моря, в нескольких сотнях километров от посёлка Байконыр (по-русски — Байконур). У «богатой долины», как переводилось название посёлка с казахского, было несколько преимуществ: малонаселённость, равнинная полупустынная местность, доступность железной дороги и автотрассы, более трёхсот солнечных дней в году, а главное — близость к экватору, дающая возможность дополнительно использовать для запусков скорость вращения Земли.

12 февраля 1955 года правительство Советского Союза приняло постановление о создании Научно-исследовательского испытательного полигона №5 Министерства обороны СССР (НИИП №5 МО СССР). Планировалось, что полигон будет предназначен для проведения испытаний ракетной техники, способной доставлять ядерные заряды на огромные расстояния и исследовать космическое пространство. Руководить возведением уникального сооружения было поручено генерал-майору Георгию Шубникову.

Строители столкнулись с немалыми трудностями. Одним из испытаний стали суровые климатические условия: летом температура выше +40 °С, зимой — ниже –30 °С. И всё это приходилось переживать в тяжелейших бытовых условиях. При этом сроки строительства были сжатыми, а опыта в создании подобных объектов не было.

Сначала строители жили в палатках, позже — в землянках. 5 мая 1955 года началось возведение посёлка для испытателей космодрома. В разные годы его называли: Ташкент-90, посёлок Заря, Звездопад, город Ленинск, а с декабря 1995 года — Байконур. В русском языке слова «космодром» не было, поэтому новый строительный объект поначалу называли «экспериментальный диапазон».

2 июня 1955 года директивой Генерального штаба была утверждена штатная структура Научно-исследовательского полигона. Сегодня это официальная дата празднования дня рождения космодрома Байконур.

20 июля 1955 года начались работы по сооружению стартовой площадки №1. Для создания только первого сооружения военным строителям потребовалось вырыть котлован глубиной 45 м, длиной 250 м и шириной более 100 м, поднять более 1 млн кубометров грунта и уложить свыше 30 тыс. кубометров бетона.

Работы велись непрерывно. Благодаря этому уже через четыре месяца, в декабре, первое стартовое сооружение было сдано под монтаж пускового оборудования. В установленные сроки был сдан и первый монтажно-испытательный корпус на площадке №2.

Чтобы дезориентировать вероятного противника, был построен ложный космодром около посёлка Байконур, расположенный в 350 км севернее железнодорожной станции Тюра-Там, на северных отрогах хребта Алатау в Казахстане.

В 1955 году при строительстве Байконура было задействовано более 2500 человек — военнослужащих и гражданских. В 1956 году их численность превысила 4 тыс.

В 1957 году строительство символа космического века было завершено.

«…С берега Вселенной, которым стала священная земля нашей Родины, не раз уйдут в ещё не известные дали космические корабли. Каждый их полёт и возвращение будут великим праздником нашего народа, всего передового человечества, победой разума и прогресса», — писал о Байконуре главный советский конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.

«Поехали!»

15 мая 1957 года на космодроме был осуществлён первый пуск ракеты Р-7, который оказался неудачным. Успешное испытание МБР было совершено спустя несколько месяцев — 21 августа.

Началом космической эры принято считать 4 октября 1957 года: в 22:28 специалисты космодрома Байконур вывели на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли ПС-1. А уже через месяц, 3 ноября, был отправлен второй спутник с первым живым существом — собакой Лайкой.

Знаменитые во всём мире собаки Белка и Стрелка были отправлены в космос также с Байконура. 19 августа 1960 года стартовал «Спутник-5» с животными на борту. Совершив 17 витков вокруг нашей планеты, аппарат приземлился в заданном районе. Собаки вернулись на Землю живыми и невредимыми.

12 апреля 1961 года — день первого полёта человека в космос. В 09:07на Байконуре был проведён запуск космического корабля «Восток» с первым космонавтом Земли — Юрием Гагариным.

Только после этого события мир узнал о Байконуре. 5-й НИИП получил название «Космодром Байконур».

В последующие годы с Байконура были запущены первые искусственные спутники Солнца, Луны, Венеры, космические корабли-спутники, а также осуществлены пуски всех отечественных космических кораблей («Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс», «Буран»).

СССР продолжал освоение космоса, и в 1970-е годы с космодрома на Луну были отправлены несколько луноходов, а также исследовательские аппараты на Венеру и Марс. 19 апреля 1971 года ракета-носитель «Протон-К» впервые вывела на орбиту Земли первую в мире пилотируемую орбитальную станцию «Салют», проработавшую больше полугода. В 1975 году с Байконура был запущен космический корабль «Союз-19», который состыковался с американским кораблём «Аполлон». Наступила новая эпоха в освоении космоса: мирное сотрудничество космических держав.

Всего с «Байконура» было запущено более 1500 космических аппаратов различного назначения и более 100 межконтинентальных баллистических ракет, испытано 38 основных типов ракет, более 80 типов космических аппаратов и их модификаций.

Не одним Байконуром

1991-1993 годы считаются кризисными для Байконура. После распада СССР космодром фактически стал принадлежать Казахстану. Но в 1994 году между РФ и Казахстаном был подписан договор, согласно которому Россия будет эксплуатировать космодром за ежегодную арендную плату. Первоначально срок аренды составлял 20 лет. В 1997 году была начата поэтапная передача объектов космодрома от Министерства обороны РФ в ведение Роскосмоса. В 2004 году срок был продлён до 2050 года. Россия продолжает арендовать Байконур и параллельно с этим строит новые специальные объекты космического назначения на своей территории.

В 2011 году по указу президента России Владимира Путина на Дальнем Востоке в Амурской области было начато строительство космодрома Восточный. Первый российский гражданский космодром расположен вблизи города Циолковский.

28 апреля 2016 года состоялся первый пуск с космодрома Восточный. Однако пока его нельзя назвать полноценной заменой Байконуру. Заслуженный испытатель космической техники Николай Семёнов в беседе с RT подчеркнул, что всё же главной стартовой площадкой на сегодняшний день является Байконур.

«Пока замены Байконуру на территории РФ нет. С Восточным пока много проблем. По широте и близости к экватору больше на территориях бывшего Советского Союза такой точки нет нигде — в этом смысле Байконур уникален», — сказал Семёнов.

С Семёновым согласен и старший научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Родин. Он отметил, что Восточный не несёт жёстких ограничений на параметры орбит, что крайне выгодно и удобно, но всё же удачное географическое расположение Байконура — важная особенность.

«Байконур — это единственный космодром, с которого Россия производит пилотируемые запуски. С Восточного пока такие пуски осуществлять невозможно. На данный момент Байконур — единственная точка, с которой мы запускаем людей в космос», — отметил эксперт.

Планируется, что второй запуск с Восточного состоится в конце 2017 года. На 2021 год намечен первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5П» с новым многоразовым космическим кораблём «Федерация». После 2025 года с Восточного может быть осуществлён первый запуск «Ангары-А5В» повышенной грузоподъёмности, которая создаётся специально под лунную программу России.

Турпутёвки на космодром

Эксплуатация космодрома Байконур стоит России около 5 млрд руб. в год: аренда комплекса — примерно 3,5 млрд руб., плюс 1,5 млрд — на поддержание объектов космодрома.

«Вся инфраструктура постоянно обновляется, строятся новые корпуса, новые сооружения. Меняется автоматизация, элементы управления. Не надо забывать, что это целый город, а также значительное воинское подразделение. Всё это находится в постоянном обновлении, постоянном повышении боеготовности. Конечно, это требует значительных затрат», — заявил Родин.

С космодрома Байконур и сегодня регулярно производятся запуски спутников связи, пилотируемых и грузовых кораблей на МКС.

Некогда секретный объект теперь смогут посетить все желающие. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры договорился с 16 туристическими компаниями об организации поездок на Байконур и Восточный, сообщила 1 июня на ХХI Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге глава ЦЭНКИ Рано Джураева.

Несмотря на то что у России есть собственные космодромы — Плесецк в Архангельской области, Капустин Яр — в Астраханской, Ясный — в Оренбургской, «Восточный» — в Амурской, арендовать Байконур РФ не перестанет.

«Задача гарантированного доступа страны в космос при любой экономической, политической ситуации, в режиме любых санкций будет решена. Космодром Байконур будет ещё долго важнейшим элементом нашей космической инфраструктуры», — подчеркнул Родин.

Кристина Хлусова, RT

Источник: news-front.info