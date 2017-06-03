Звонят колокола

Нам грозит потеря накопленных фундаментальных и технологических знаний

«…каждый человек есть часть Материка, часть Суши…., а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».

Эрнест Хемингуэй

«Человечество может все. Изумительное развитие науки …, - это триумфальное шествие человеческого ума открывает человеческой деятельности безграничные просторы».

Р. Роллан

Колокола звонят….В их звоне слышны звуки отпевания великого прошлого России, СССР, их огромных корыстно присвоенных вороньём активов, звуки отпевания потенциалов ресурсов, образования, науки, интеллектуальных, отпевания миллионов так и не родившихся российских граждан… и в то же время слышны призывы «за работу господа-товарищи. Пора!». Новый виток объявленной индустриализации, требует использования и развития новых фундаментальных знаний, требует от руководителей профессионального целевого подхода и напряжённого труда.

Уважаемые господа-руководители! Вспомните Петра I. Чтобы руководить, он хотел «знать и уметь». Становился подмастерьем у кузнеца и литейщика, учеником на верфи, уважал людей труда и …рубил головы казнокрадам. Советские руководители проходили служебный путь от станка до министра и руководителя оборонного комплекса. Господа эффективные менеджеры, Вас просят: учитесь. Не бойтесь говорить:’Я не понимаю“, “Я не знаю“. Не можете, не желаете, не ведая, что творите, уступите место профессионалам. Только не разрушайте наследие наших великих предков!

Приходится постоянно слышать нам советский подход не годится, нужны эффективные менеджеры в науке и промышленности. Уважаемые господа вынужден Вам напомнить: нет советского- социалистического, или капиталистического, или феодального подходак развитию науки, освоению в промышленности новейших технологий. Существует только профессиональный. Уважаемые господа «эффективные менеджеры» просим Вас не стыдитесь прошлого своего отечества, не старайтесь очернить и обвинить его в отсутствующих грехах.

Проанализируйте, наконец, хоть раз трезво, что сотворили эффективные менеджеры с уровнем жизни народа в богатейшей стране, с её демографией, с заводами, разрушая основные промышленные предприятия, с образованием, оборонным потенциалом за последние десятилетия. Сейчас взялись за науку!

На мой взгляд, проект Закона о реформировании Российской науки готовили люди, ни разу не проведя научного исследования с результатами, внедрёнными в промышленность. В документах сквозит:“передать управление российской науки в руки эффективных менеджеров и зарубежного аудита”. Мы уже имели печальный опыт приватизации с помощью зарубежного аудита в виде 33 советников уважаемого господина Чубайса А.Б., которые в 90-ые годы эффективно через подставных лиц приватизировали с нарушением закона основные, в том числе оборонные, предприятия, зачастую присваивая новейшие технологии. Напоминаю в те годы были ликвидированы заводы основных отраслей промышленности, созданных трудом наших предков.Ожидаемый результат предлагаемого закона о модернизации науки- ликвидация научных школ, сложившихся в течение столетия, методологии подготовки учёных и научных лидеров.

В качестве примера, взгляд в недалёкое советское прошлое. Автор принимал участие и наблюдал становление научной школы и группы предприятий в системе советской академии наук. В 1952 году в Киеве была создана полностью хозрасчётная лаборатория специальных сплавов. По новой терминологии “выполнен эффективный менеджмент”. Возглавил Лабораторию будущий академик Францевич Иван Никитович -известный учёный, автор многих завершённых научных работ в области физической химии и металлофизики. Используя фактически организационные методы Спецкомитета №2 и высокий профессионализм собранного коллектива своими доведенными до внедрения новыми научными исследованиями в течение короткого времени окупил первичные средства и, вложив доходы в новые разработки: протекторная дешёвая и эффективная защита объектов от коррозии (газопровод Дашава-Киев до сих пор стоит целый), искусственные алмазы и сверхтвёрдые конструкционные материалы и другие, быстро увеличил финансовый резерв и занялся стратегическими рисковыми исследованиями с последующей реализацией результатов. Никакими зарубежными грантами и аудитом он не пользовался.

Лаборатория спецсплавов, используя собственные заработанные финанасы, за три года была расширена в Институт проблем материаловедения (ИПМ) – ведущий центр научно-технических разработок в сфере теоретических основ создания новых материалов, технологий их получения и изготовления изделий из них со специальными свойствами для потребностей ядерной энергетики, электроники, авиастроения, общего химического, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, прямого преобразования энергии в электрическую, квантовой электроники, приборостроения, автоматики и других областей техники. На сегодняшний день ИПМ не имеет аналогов среди академических учреждений Украины благодаря большому количеству разнообразных разработок по материаловедению. Впоследствии выделились Институт проблем прочности и завод твёрдых сплавов. И все на полном хозрасчёте! И всё, уважаемые менеджеры, в рамках советского капитализма, но профессионального.

“Эффективные менеджеры” пытаются использовать ситуацию возникновения так называемой псевдонауки, лженауки. Эта ситуация зачастую создаётся непрофессиональным подходом самих же менеджеров, либо сознательным желанием затормозить развитие и использование новых идей в стране. Да, существует псевдонаука, существует лженаука. Но можно переусердствовать, воспользоваться терминами и выбросить перспективнейшие направления развития фундаментальных знаний. Так была охота на ведьм в средние века (история Джордано Бруно), фактически запрет кибернетики и генетики в ХХ веке, эпопея с биорезонансами м биоэнергетикой. Только позиция И.В.Курчатова и имя Л.П.Берия предотвратили разгром атомной науки с позиций «марксизма-ленинизма».

Каждая научно обоснованная новая идея имеет право на существование. Но необходимо уметь отделять «зёрна от плевел», ремесленные знания от фундаментальных. Мы стоим перед новым видением, новым пониманием фундаментальных законов, перед зарождением новых отраслей знаний, интегрирующих физику, биологию, химическую физику, материаловедение и многие другие. Единственным критерием может служить не западный аудит, не экспертиза полуграмотных менеджеров, а профессионально поставленный целевой минимальный эксперимент с необходимой точностью и условиями, проверяющий предложенную новую научную или инженерную идею. Цена таких контрольных экспериментов зачастую не превосходит стоимости мерседеса, яхты или, в крайнем случае, вилы на юге Европы. Зато последствия превосходят и по значимости для технологий и по экономическим последствиям доходы от использования нефти. Маргарет Тэтчер открытие Фарадеяпо эффективности для капитала посчитала более значимым, чем доходы от добычи нефти.

Автор этих строк в советский период и в 90-ые годы руководил исследовательским центром, и занимался проверкой новейших фундаментальных и инженерных идей, присылаемых различными структурами: Президиум РАН, Военно-промышленная комиссия, отдел науки ЦК КПСС, отдел новых технологий КГБ. Такие проверкис последующим официальным заключением проводились с минимальными затратами, в случае положительных результатов заканчивались часто предложениями по выполнению НИОКР.

В результате выполненных проверок было профинансировано ряд работ: векторно-фазовые технологии, реализованные в технических системахконтроля подводной обстановки на шельфах, предотвращения техногенных катастроф, техническая система, реализующая выделение энергии в клеточных структурах, техническая реализация излучателя электромагнитных волн с продольным электрическим вектором, технически реализованы резонансные состояния живых организмов (эффект однояйцевых близнецов) и другие. Как правило, эти работы сопровождались отрицательными заключениями эффективных менеджеров от бюрократических структур и РАН. Однако ясные результаты контрольных экспериментов свидетельствовали об ошибочности противников этих работ, и их развитие поддерживалось квалифицированными заказчиками.

К сожалению, нынешние наши чиновники не имеют достаточной квалификации и духовных критериев, чтобы оценить значимость и перспективность этих результатов на благо государства и народа.

Напротив, мотивы деятельности чиновников ряда зарубежных стран отличаются от наших. Они приглашают наших российских специалистов и готовы финансировать внедрение новейших работ в интересах своих стран.

Вечный вопрос для нашего народа «Что делать?»

Всё чаще приходится слышать пожелания, обращённые к нашему Президенту:“господин Путин В.В. станьте новым товарищем Сталиным, наведите осмысленный законный порядок в стране в интересах народа российского!”. Это одно из решений созревших больных вопросов.

Второе возможное решение проблемы сохранения суверенного государства-создать параллельную бюрократической полномочную профессиональную структуру. По примеру императора российского одобрить её и поручить банкам России принимать огромные активы нашей страны для финансового обеспечения подъёма промышленности и науки. Такие успешные прецеденты в виде фонда Леденцова в нашей стране были. Созданная структура должна базироваться на собственных научно-производственных площадках, иметь все свои необходимые службы.

Если этого не произойдёт, нам грозит потеря пока ещё накопленных и сохранившихся в стране фундаментальных и технологических знаний.

Третье возможное решение проблемы сохранения научных и инженерных кадров, технологических знаний-создать научно-производственные площадки в третьих странах. Во многих странах наши знания востребованы и могут быть реализованы в виде продукции-энергетики, транспорта, технической системы предотвращения техногенных катастроф и других. Но это приведёт к уменьшению нашего интеллектуального потенциала.А звон колоколов всё призывней…

Юрий Живлюк

http://zavtra.ru/blogs/zvonyat_kolokola?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com