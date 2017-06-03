Концептуал СМИ Как методика русского учёного Владимира Базарного внедряется в школах Азербайджана

Фильм рассказывает о том, как образовательная методика русского учёного, доктора медицинских наук Владимира Базарного внедряется в азербайджанских школах. Подробно описаны преимущества “Здоровьеразвивающей системы образованмя”, выступают учителя и врачи, признаётся губительность сидячего образа обучения, приводятся цифры статистики, наглядно демонстрируются отдельные элементы “Технологий Базарного” – занятия в классе с конторками, подвижность детей во время урока, размещение учебных пособий в различных частях класса (в том числе – над головами детей) и многое другое.

Выступает и сам Владимир Филиппович Базарный. Примечательно, что в России внедрение его программы идёт с огромным трудом, встречая колоссальное сопротивление и косность методистов, директоров и преподавательского состава. А в Азербайджане методы Базарного поддержал лично президент Ильхам Алиев – и внедрениие пошло как по маслу. Там эта программа получила название “Здоровое образование – здоровая нация”.

Фильм снят на высоком профессиональном уровне и показан азербайджанским телевидением. Его можно демонстрировать как пример в разговорах с российскими преподавателями и родителями детей школьного возраста. Перевод и озвучка фильма осуществлены по заказу проекта “Концептуал”.

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