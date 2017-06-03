Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Образование

Здоровое Образование – Здоровая Нация

10:24. 3 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Как методика русского учёного Владимира Базарного внедряется в школах Азербайджана

Фильм рассказывает о том, как образовательная методика русского учёного, доктора медицинских наук Владимира Базарного внедряется в азербайджанских школах. Подробно описаны преимущества “Здоровьеразвивающей системы образованмя”, выступают учителя и врачи, признаётся губительность сидячего образа обучения, приводятся цифры статистики, наглядно демонстрируются отдельные элементы “Технологий Базарного” – занятия в классе с конторками, подвижность детей во время урока, размещение учебных пособий в различных частях класса (в том числе – над головами детей) и многое другое.

Выступает и сам Владимир Филиппович Базарный. Примечательно, что в России внедрение его программы идёт с огромным трудом, встречая колоссальное сопротивление и косность методистов, директоров и преподавательского состава. А в Азербайджане методы Базарного поддержал лично президент Ильхам Алиев – и внедрениие пошло как по маслу. Там эта программа получила название “Здоровое образование – здоровая нация”.

Фильм снят на высоком профессиональном уровне и показан азербайджанским телевидением. Его можно демонстрировать как пример в разговорах с российскими преподавателями и родителями детей школьного возраста. Перевод и озвучка фильма осуществлены по заказу проекта “Концептуал”.

===============================================================================

Рекомендуем:

Дитя человеческое, Базарный Владимир Филиппович

Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: “Встань и иди!” (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович

Прописи Творца. Развитие психомоторных и умственных способностей ребёнка с помощью перьевого письма, Базарный Владимир Филиппович

Нам нужна иная школа. Педагогическая поэма 21-го века

Перо Manuscript Leonardt №41 + Держатель для пера

===============================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как родить здорового ребёнка?
...Существенным обстоятельством, влияющим на здоровье ребенка, является вскармливание материнским.... По данным Министерства Образования РФ (1997г.) среди... значительно улучшить качество здоровья нации уже в течение ...с.47.[7]. Вестник образования, 1997, №8.[8]....
Владимир Кирюшин - битва за генофонд нации. Воспитание творческой личности через музыку
... другой стороны развивается система вспомогательного образования - альтернативного, когда детей, наоборот, ...этот принцип наоборот , можно получить нацию дебилов - зомби, с разрушенными ...со стороны ее технологии: "Как здорово , что вот здесь Рахманинов взял...
Засилье женщин в системе образования и воспитания давно стало национальной угрозой России
... появление таких людей признаком вырождения нации.Но эти “личности” выгодны ... их путь и не допустили образования совковообразной или демократоидной “элиты”. ...(даже в нынешней, давящей любые здоровые инстинкты!) подростков отличали следующие взаимоисключающие...
Реформа образования
..., система образования способствует росту поляризации (вплоть до состояния «двух наций», как это... Палиевский, булгаковский Воланд бессилен против здорового, он цепляет только то, что..., как всё это скажется на здоровье (глаза, нервная система) детей. Медики...
Мужи в забвении, а мужики в забытьи
...вопросы территориальные, безопасности, жизнеобеспечения, здоровья, образования или воспитания, решение их были...понять и заниматься сохранением генофонда нации, на данный момент наиболее.... Нравственно и физически разлагающаяся нация не умрёт, пока существует ...
Право ребёнка – быть здоровым!
..., преследующую отнюдь не заботу о здоровье нации? В марте сего, 2011 года... миллиарды, прикрываясь заботой о вашем здоровье? Кто, истощая прививками и антибиотиками... чиновников даже не имеют медицинского образования! Возможно в силу особенностей преподавания...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>