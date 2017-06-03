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Явления которые наука не в силах объяснить. Феномены предчувствия беды

20:33. 3 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Невероятные феномены предчувствия беды происходят по всему миру, каждый день появляются всё новые истории спасения с помощью паранормальных сил. Голос покойной матери заставил мужчину выйти на улицу, а уже через секунду после этого дом пылал как спичка, другой счастливчик сел не на своё место в самолёте и оказался единственным выжившим в авиакатастрофе. Женщина за семь лет четырежды становилась вдовой и стала считать себя проклятой. Мы расскажем вам о явлениях, которые наука не в силах объяснить и научим управлять своей судьбой.

Метки: мистика, необъяснимое, паранормальное, проклятие, эзотерика
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