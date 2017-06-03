Явления которые наука не в силах объяснить. Феномены предчувствия беды

Невероятные феномены предчувствия беды происходят по всему миру, каждый день появляются всё новые истории спасения с помощью паранормальных сил. Голос покойной матери заставил мужчину выйти на улицу, а уже через секунду после этого дом пылал как спичка, другой счастливчик сел не на своё место в самолёте и оказался единственным выжившим в авиакатастрофе. Женщина за семь лет четырежды становилась вдовой и стала считать себя проклятой. Мы расскажем вам о явлениях, которые наука не в силах объяснить и научим управлять своей судьбой.