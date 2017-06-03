Яков КЕДМИ — об израильской армии и о том, когда падет власть на Украине

В каких армиях солдаты чаще теряют автоматы? Что мешает Израилю бороться с терроризмом? Как и почему еврейское государство отмечает День Победы? Международные новости, в том числе те, которые связывают Израиль со странами из бывшего СССР в прямом эфире обсудили генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

— Яков Иосифович, недавно одному военному из сил специальных операций Израиля был вынесен приговор за потерю автомата в Сирии. Расследование установило, что факта продажи оружия не было, поэтому он отделался достаточно мягким наказанием, на него был только наложен штраф. Как вы это оцениваете? Как вообще можно потерять автомат? Это единичный случай в израильской армии? Или подобное периодически происходит? О чем это говорит?

— В израильской армии очень безалаберно относятся к хранению оружия. Огромное количество автоматов просто воруют. Солдаты продают его как уголовным элементам, так и террористам. У нас в этом отношении один из самых отрицательных показателей. Такого халатного отношения к личному оружию я не встречал нигде, и, несмотря на все попытки навести порядок, это продолжается до сих пор.

— Уместно ли задать вопрос о дисциплине в израильской армии?

— Это вторая проблема после беспечности. Мы не та армия, чью дисциплину можно ставить в пример. Нарушение распорядка в израильской армии происходит практически во всех подразделениях.

— Все-таки Израиль эффективно противодействует угрозам террористов. Для вас это просто рабочие будни.

— Да, успехи израильской армии и службы безопасности всегда отмечают в борьбе с террором. Но отсутствие дисциплины и безалаберность наших военных все равно сильно мешает.

— Как в Израиле прошел "Бессмертный полк"? Пришло много людей?

— Судя по всему, он прошел с большим размахом. Недавно в Израиле был принят закон, по которому девятое мая является национальным праздником, так что теперь этот день у нас тоже торжественно отмечают. Я думаю, что именно то, как наши люди относятся ко Дню Победы и движению "Бессмертный полк", тоже сыграло свою роль в установлении его официальным государственным праздником.

— В Израиль приезжает много людей с Украины, у некоторых из них совершенно иная точка зрения на советскую историю. Не случалось ли конфликтов?

— Они не посмели бы проявить свое недовольство перед демонстрантами: для них это плохо бы кончилось. Я не слышал ни о каких эксцессах на этой почве. Израильское население, не связанное узами с бывшим Советским Союзом, тоже очень одобрительно относится к празднованию девятого мая.

Так что вряд ли кто-нибудь из неофашистов решился бы выступить или просто выйти на улицы, израильская полиция их бы быстро скрутила. Там, где проходили немецкие войска, еврейское население уничтожалось методично. В Израиле об этом не забывают.

— Там все население уничтожалось.

— Советский Союз воевал с нацистами, и именно его роль была решающей в уничтожении фашизма. В западной Европе на территориях, которые были заняты нацистами, тоже шло уничтожение евреев.

— Как вы оцениваете ситуацию на Украине после девятого мая? В демонстрациях участвовало много людей, уровень недовольства нынешней профашистской властью растет. Это к чему-то может привести? Или люди просто побузят и успокоятся?

— Побузят и успокоятся. Я не верю в то, что народные массы, возбужденные и возмущенные своим тяжелым положением, выйдут на вооруженную борьбу с властями. Нет.

Там, где народные массы вооружают, начинается гражданская война. Там, где нет — все молчат и возмущаются про себя, но ничего при этом не делают.

— По всей Украине усиливается сепаратизм, региональные власти пытаются отдалиться от Киева… В обозримой перспективе Украина может просто рассыпаться. Как вы думаете, такое возможно?

— Сепаратистские настроения в отдельных областях Украины недостаточно сильны, чтобы пошатнуть украинскую власть. Если власть рухнет, вот тогда действительно могут начаться серьезные сепаратистские эксцессы. Но пока власть существует, все это проводится на уровне мелкой политической игры. Не это взорвет Украину.

— Но вы говорили, что украинская власть жива за счет США. Там сменилась власть, пришел Дональд Трамп, однако украинская верхушка продолжает держаться, хотя американская поддержка Киева существенно снизилась.

— Поддержка этих процессов как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Европы все равно остается. Положение медленно, но верно ухудшается.

— Они сейчас вышли уже на критический уровень…

— Он будет критический, когда власть падет. Пока есть деньги, которые можно воровать, власть будет держаться.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

https://www.pravda.ru/expert/01-06-2017/1335783-0/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com