В США впервые выкатили самолет для ракет-носителей. СССР сделали это еще тридцать лет назад

СССР сделали это еще тридцать назад (проект Мрия), и при этом гораздо удачнее.

В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители

Транспортный самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска с высоты 9100 метров ракет-носителей, впервые выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Масса самого самолета – 250 тонн, а с полной нагрузкой – 590 тонн.

“Мы рады сообщить о том, что в работе по созданию самолета Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, – сообщил в распространенном интернет-порталом < ![CDATA[ ]]> Space.com< ![CDATA[]]> заявлении главный управляющий компании Stratolaunch Systems Corp Джин Флойд. – Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний”.

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