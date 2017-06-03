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В США впервые выкатили самолет для ракет-носителей. СССР сделали это еще тридцать лет назад

10:22. 3 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

СССР сделали это еще тридцать назад (проект Мрия), и при этом гораздо удачнее.

В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители

Транспортный самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска с высоты 9100 метров ракет-носителей, впервые выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Масса самого самолета – 250 тонн, а с полной нагрузкой – 590 тонн.

“Мы рады сообщить о том, что в работе по созданию самолета Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и повседневного способа доставки грузов на низкую околоземную орбиту, – сообщил в распространенном интернет-порталом < ![CDATA[]]>Space.com< ![CDATA[]]> заявлении главный управляющий компании Stratolaunch Systems Corp Джин Флойд. – Таким образом, завершен первый этап создания самолета и начинается этап наземных и летных испытаний”.

Справка:

Ан 225 “Мрия” (укр. -мечта) — самый большой, тяжёлый и грузоподъёмный самолёт в мире. Проектировался на Украина в 1984-1988 годах. Первый полёт был совершён 21 декабря 1988 года. Построено было два самолёта, один из них до сих пор в лётном состоянии. 

22 марта 1989 г. Ан-225 в одном полете с максимальным взлетным весом свыше 500000 кг за 3.5 часа было установлено 106 мировых рекордов и рекордов для самолетов данного класса. Например, Ан-225 принял на борт груз весом почти в 200 тонн. 

Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиационной транспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Основным назначением тяжёлого транспортного самолёта в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту старта. Также существовала важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.(< ![CDATA[]]>с< ![CDATA[]]>)

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Авиасалон Le Bourge, 1989 

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Единственный самолёт, превосходящий Ан-225 по размаху крыла, это < ![CDATA[]]>Hughes H-4 Hercules< ![CDATA[]]>, который поднимался в воздух всего один раз.

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Выкатка из сборочного цеха, 30 ноября, 1988:


Май 1989 г. Прибытие Ан-225 “Мрия” на посадочную полосу аэродрома “Юбилейный” на Байконуре для испытаний по транспортировке “Бурана”. Фото Сергея Грачёва. 


Загрузка “Бурана” на Мрию











Первый совместный взлёт, 12 мая 1989, момент отрыва
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Первая посадка Мрии с Бураном, фото Сергея Грачёва
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После первого полёта
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Послеполётный осмотр, фото из архива В.П.Бурдакова
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На Байконуре
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Буран и Мрия на показе руководству страны, перед вылетом в ЛеБурже, 1989
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Прибытие Ан-225 “Мрия” с “Бураном” в парижский аэропорт Ле-Бурже. Фотограф Chris Brown, июнь 1989:


Фотография из личного архива Сергея Грачева. 4 июля 1989 года, посадочный комплекс орбитального корабля на космодроме: завершение перелета по маршруту Гостомель-Юбилейный – “Мрия” с “Бураном” сруливают с ВПП после посадки. “Буран” вернулся на Байконур после Парижа. Навсегда. 
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Полномасштабные испытания самолета Ан-225 были прерваны из-за отсутствия финансирования в начале 90-х годов (последний полет самолета состоялся весной 1994 года).

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На “спине” Ан-225 “Буран” летал на авиавыставки во Францию, Канаду, ОАЭ и т.д. Но спустя некоторое время программу “Энергия-Буран” начали постепенно сворачивать, а в начале 1990-х и вовсе закрыли. “Мрия” осталась ни у дел. Ее использовали в основном для перевозки украинских экспозиций на престижные международные выставки, а с 1994 года поставили на прикол на аэродроме в Гостомеле (пригороде Киева). 

Источник: www.kramola.info

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