Заграничная днюха Навального: уходит в отрыв в Испании?

Навальный с семьей рванул на выходные в Европу. Хорошо быть известным оппозиционным политиком, нигде не работать, а только пиариться за счёт молодого электората. Не каждый себе может позволить так кататься по Европам, но, видимо, сборы с граждан да подарки от спонсоров позволяют отлично отдохнуть. Хотя, наверняка, по возвращении он начнет втирать очки, заявляя, что улетал лечить больной глазик.

Однако не прокатит! Это путешествие в Барселону Навальный заранее оправдал, аргументировав поездку необходимостью пройти лечение. В этот раз фантазии не хватило обезопасить себя на будущее и заранее соврать.

Кстати, о вранье. Еще в мае пользователи Рунета задавались вопросом, как Навальный при наличии условного срока смог получить загранпаспорт и свалить за границу?

Правда, потом выяснилось, что он обратился за помощью в Кремль. Да, ему помогли: лечение все же, но как он преподнес эту историю своим последователям? Пытался соврать, но все же на чистую воду его потом вывели.

Куда же выдвинулась семейка Навальных на этот раз? Один из пассажиров, заметивший, как оппозиционер с супругой проходят регистрацию на рейс до испанского Реуса во Внуково, скинул видео через приложение LifeCorr.

Журналисты все же не последователи оппозиционера: в рот ему не смотрят, всякой чуши не верят, а факты сопоставляют да делают выводы. Вот и сделали вывод, что Навальный отправился за границу отмечать свой 41-й день рождения. К слову, родился он 4 июня, так что совпадение очевидно.

Да, вторая заграничная поездка за месяц, причем не делового характера. Лечение, днюха, а что потом? Какую очередную лапшу он повесит на уши своим соратникам, которых, к слову, выселили из московского штаба, врезав новые дверные замки? Это мы скоро узнаем, сразу после его возвращения в Россию. Написала бы на родину, да сомневаюсь, что родина у нас с ним одна.

Значит, рванула наша оппозиция на зарубежные курорты тусить, себя не жалея. Кстати, все заметили, что в социальных сетях Навальный на эту тему не стал распространяться: тихонько собрал чемоданы и свалил в аэропорт? А ведь до этого дня его активность продолжала зашкаливать.

Только накануне он написал о преодолении отметки в 500 тысяч голосов, якобы собранных для выдвижения себя, любимого, «кандидатом в президенты России»: «Наша цель — миллион. Давайте работать ещё больше и ещё лучше. Так и победим».

Смело и самонадеянно. И не на собранные ли денежки Навальные намерены кутить? Или рассчитывает урвать бабла за рубежом? Может, западные спонсоры подкинут копеечку Иуде на предательство России?

Что касается оппозиционной деятельности, то для этого и Твиттер имеется: сидишь себе, пальчиком в телефончик тычешь, пока новости репостишь об открытии своих региональных штабов. Пчелки пускай трудятся, пока трутень отдыхает, не так ли?