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Спасибо за санкции, вот Вам сыр

11:26. 3 июня 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:

В рамках ПМЭФ-2017 известный российский сыровар Олег Сирота поблагодарил американского посла Джона Теффта за санкции и подарил ему головку подмосковного сыра.

Теффт посмеялся, поблагодарил и спросил, где находится его ферма. Сирота ответил, что ферма находится в Истринском районе и пригласил посла в гости. Он рассказал Теффту, что был программистом, но мечтал делать сыр, и когда санкции ввели, а затем Россия ввела контрсанкции — его мечта сбылась.

«Я очень люблю сыр, поэтому у меня такой большой живот (смеётся). Я из штата Висконсин, где производят много сыра» — Джон Теффт, посол США в России.

Источник

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, джон теффт, олег сирота, последние новости, Россия, санкции сша, соединенные штаты америки
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