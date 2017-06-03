Спасибо за санкции, вот Вам сыр

В рамках ПМЭФ-2017 известный российский сыровар Олег Сирота поблагодарил американского посла Джона Теффта за санкции и подарил ему головку подмосковного сыра.

Теффт посмеялся, поблагодарил и спросил, где находится его ферма. Сирота ответил, что ферма находится в Истринском районе и пригласил посла в гости. Он рассказал Теффту, что был программистом, но мечтал делать сыр, и когда санкции ввели, а затем Россия ввела контрсанкции — его мечта сбылась.

«Я очень люблю сыр, поэтому у меня такой большой живот (смеётся). Я из штата Висконсин, где производят много сыра» — Джон Теффт, посол США в России.

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Источник: news-front.info