Россия намекнула Западу, кто теперь хозяин в море

Правда ли, что запуск в серию нового поколения наших надводных кораблей для ВМФ станет настоящей революцией в искусстве морской войны? Зачем России нужны боевые ледоколы размером с эсминец или даже крейсер? Когда русский флот перейдёт на модульный принцип построения кораблей и ударных оперативно-тактических соединений? Как можно за неделю превратить тральщик в ракетный корабль, а потом – в противолодочный корвет или в патрульный сторожевик? Правда ли, что американцы сумели отбросить ракетную программу России на 10 лет назад, ликвидировав двух ведущих специалистов наших морских ракет?