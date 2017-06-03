Россия намекнула Западу, кто теперь хозяин в море
09:13. 3 июня 2017 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Правда ли, что запуск в серию нового поколения наших надводных кораблей для ВМФ станет настоящей революцией в искусстве морской войны? Зачем России нужны боевые ледоколы размером с эсминец или даже крейсер? Когда русский флот перейдёт на модульный принцип построения кораблей и ударных оперативно-тактических соединений? Как можно за неделю превратить тральщик в ракетный корабль, а потом – в противолодочный корвет или в патрульный сторожевик? Правда ли, что американцы сумели отбросить ракетную программу России на 10 лет назад, ликвидировав двух ведущих специалистов наших морских ракет?
loading...
Не хозяин в море -а добытчик чтобы угодить хозяину.
Всё что добывается на территории РФ -идёт на запад задарма. Пример тому Ямальский газ. Ледокольные крейсера барыша РФ не принесут. Идёт передел территорий, и борьба за РФ как за колонию, причём русские рассматриваются как солдатики в этой борьбе за еврейское благо.