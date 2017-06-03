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Россия намекнула Западу, кто теперь хозяин в море

09:13. 3 июня 2017 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал:

Правда ли, что запуск в серию нового поколения наших надводных кораблей для ВМФ станет настоящей революцией в искусстве морской войны? Зачем России нужны боевые ледоколы размером с эсминец или даже крейсер? Когда русский флот перейдёт на модульный принцип построения кораблей и ударных оперативно-тактических соединений? Как можно за неделю превратить тральщик в ракетный корабль, а потом – в противолодочный корвет или в патрульный сторожевик? Правда ли, что американцы сумели отбросить ракетную программу России на 10 лет назад, ликвидировав двух ведущих специалистов наших морских ракет?

Метки: флот России
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Один комментарий»

  • 2245 957
    SR 3 июня 2017 в 10:01 Ссылка Пометить
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    Не хозяин в море -а добытчик чтобы угодить хозяину.
    Всё что добывается на территории РФ -идёт на запад задарма. Пример тому Ямальский газ. Ледокольные крейсера барыша РФ не принесут. Идёт передел территорий, и борьба за РФ как за колонию, причём русские рассматриваются как солдатики в этой борьбе за еврейское благо.

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