Проект «ЗЗ». Россия проиграет войну США из-за промышленного банкротства

На Западе рассказывают не только о том, как французский президент Макрон «укротил» президента Путина. Аналитики отмечают, что Россия может проиграть войну с США. Причина грядущего поражения русских лежит на поверхности: банкротство промышленности.

Ришар Верли в газете «Le Temps» рассказал, как «президент-снайпер» Э. Макрон «укротил» в Версале «царя Путина».

Эммануэль Макрон, как и Владимир Путин, любит историю. И считает, что великие люди могут себя в истории проявить.

Эммануэль Макрон «нарисовал красные линии» в адрес «царя Путина», отмечает журналист. Встреча в Версале не была в этом отношении первым актом. Прежде были вступительные действия на саммитах НАТО и G7. Первым актом пьесы стало разоблачение «гомофобии в Чечне», где, отмечает автор материала, преследуются активисты ЛГБТ. Актом вторым было объявление: Франция «немедленно даст отпор» в случае дальнейшего применения химического оружия в Сирии. Наконец, акт третий: публичное обвинение российских СМИ («Sputnik» и «Russia Today») «в распространении ложной информации и клеветы в ходе предвыборной кампании». «Они ведут себя не как пресса, но как агенты влияния», — с твёрдостью заявил Макрон.

«В ответ кремлёвский царь оставался (почти) невозмутимым», — иронизирует Ришар Верли. Бывшему офицеру КГБ пришлось заявить, что былые споры «являются результатом недопонимания».

Разумеется, отмечает далее автор, пока «слишком рано» предсказывать будущее дипломатии Эммануэля Макрона. И всё же пару выводов сделать можно: с саммитов НАТО и G7 в геополитике задана последовательность, продолженная затем в Версале.

По мнению Верли, мсье Макрон выбрал стиль, противоположный стилю Олланда, что само по себе хорошо. Кроме того, он умеет проявить твёрдость. Макрон — отличный оратор и никогда не спотыкается в речах. Наконец, Макрон, «этот обаятельный снайпер», уже понял, что при прямой конфронтации он проиграет, а потому выбрал методы прагматичного игрока, который при удобном случае бьёт точно в цель одиночными выстрелами. Умение одолеть соперника в текущем глобальном беспорядке — вот что отличает мсье Макрона.

При «прямой конфронтации» с Западом Россия, вероятно, проиграет: об этом рассказывает в американском издании «War is Boring» Роберт Бекхузен.

Российские военные расходуют свои взрывчатые вещества в Сирии. Эта война истощила военные запасы России, отмечает аналитик.

Для воздушной кампании требуется сложная цепочка поставок, напоминает автор. У воюющей стороны достаточно ракет, она сбрасывает достаточно бомб, однако ракеты и бомбы требуют крупных капиталовложений в материалы и химикаты. И рано или поздно настанет момент, когда цепочка поставок ощутит перенапряжение.

Почти 20 месяцев Россия участвует в гражданской войне в Сирии, напоминает Бекхузен. И уже начинает сказываться напряжение.

Россия в значительной степени полагалась на свою воздушную мощь, которую использовала «для поддержки сирийского диктатора Башара аль-Асада», указывает аналитик. Бывало, российские военно-воздушные силы сбрасывали бомб больше, чем это делали при проведении своих операций Соединённые Штаты в той же Сирии. Автор отмечает, что причиной столь интенсивного бомбометания является «значительно более короткое время полётов». Вместе с тем большее количество неуправляемых авиабомб мешало русским добиваться нужной эффективности. По данным британской мониторинговой группы «Syrian Observatory for Human Rights», на которые опирается Роберт Бекхузен, в результате «этих событий» погибло более 9000 человек, в том числе 4000 гражданских лиц (данные с начала кампании до сентября 2016 года).

Каждая бомба, поясняет далее автор, содержит определённые химические вещества, а каждой ракете требуется топливо. По некоторым оценкам, из-за ударов в Сирии российские арсеналы опустели «почти на 40 процентов».

Эту информацию автор подаёт со ссылкой уже на российское издание — «влиятельную российскую оборонную газету» «Военно-промышленный курьер» («ВПК»). Именно она сообщила о нехватке у российских военных химических веществ.

(Такой материал в «ВПК» действительно существует — вот ссылка на статью Олега Фаличева «Время беречь патроны. Пороховые заводы пошли прахом». Цитата из оригинала: «Залпы по террористам в Сирии обескровили наши арсеналы, по некоторым оценкам, почти на 40 процентов. И нет возможности быстро их пополнить».)

Хорошей новостью, отмечает далее американец, для России является то, что количества взрывоопасных соединений и ракетных двигателей достаточно для того, чтобы в случае необходимости «долгие годы» удерживать самолёты на войне. Плохая же новость заключается в том, что сокращение запасов уменьшит способность России участвовать в крупномасштабном конфликте. Правда, такой конфликт аналитик находит «маловероятным».

Во многих случаях, отмечает он, Россия не испытывает недостатка в сырье, но постсоветский спад в промышленности повлиял на производство как по количеству, так и по качеству.

«После распада Советского Союза в декабре 1991 года научно-исследовательские институты и производственные предприятия обанкротились, — указывается в материале. — Они потеряли ценные рабочие кадры и утратили техническую документацию. Станки превратились в металлолом. Обанкротился Бийский химический завод, один из самых важных заводов Советского Союза, производивший некогда баллиститный порох и смесевое твёрдое ракетное топливо».

Нынешние российские заводы, производящие взрывчатые вещества и их ингредиенты, имеют «плохую репутацию в области безопасности». Кроме того, Россия страдает «от нехватки квалифицированных инженеров». Открытие нового завода по производству пороха (чего Россия «не делала десятилетиями») стало бы весьма сложным и капиталоёмким проектом, на который ушли бы долгие годы.

Инженерные должности на военных заводах и в институтах попросту «обесценились», специалисты потеряли многое из того, что давало им советское государство (например, жильё и детские сады). Советы также «полагались на централизованную систему, которая распределяла выпускников университетов по готовым рабочим местам». Сегодня же «многие молодые россияне предпочитают идти в другие области».

Всего одна российская компания производит ныне перхлорат аммония — важнейшее вещество, используемое в ракетном топливе. Объективности ради аналитик указывает, что и в США этим делом занимается единственная фирма. Однако в России у фирмы «Анозит» налицо «финансовая неопределённость».

Без постоянных заказов заводы вынуждены идти на «дорогостоящие компромиссы», отмечает автор, в том числе на отсрочку необходимых ремонтных работ и модернизации. Самая большая проблема заключается в том, что заводы России просто отстали от времени.

«Если не принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолёты и вертолёты превратятся в обычное средство передвижения», — цитирует американец Олега Фаличева.

«Это может быть преувеличением, — комментирует иностранный аналитик мнение российского коллеги. — И в краткосрочной перспективе никто не вправе говорить, будто авиационная кампания России не достигла цели». Русские помогли стабилизировать режим Асада и отбросить мятежников, напоминает автор, которые на протяжении многих лет пытались свергнуть сирийского президента. Помимо этого, присутствие России в стране остаётся «серьёзным сдерживающим фактором для более глубокой американской интервенции». Однако эта кампания «дорого обошлась российским военным» и ослабила их.



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Сам Фаличев напоминает , что дипломы о высшем инженерном образовании в России имеют миллионы человек. Но всего пятьсот тысяч человек занято в проектно-изыскательском и конструкторском производстве. «У нас избыточное количество людей с дипломами технических вузов, часто купленными, а профессионалов критически не хватает, — с печалью отмечает эксперт. — При этом социальный статус российского инженера чрезвычайно низок». Также он указывает, что оборонные заводы в стране выставляются на продажу, продолжается их ликвидация. Где же выход из создавшегося положения? «Пока не поздно, необходимо разобраться, какая нам нужна пороховая промышленность, как сохранить и пополнить её кадровый потенциал, когда прекратится экспансия временщиков-руководителей на предприятия», — расставляет точки над «i» автор.

Это свежая статья, датированная на «ВПК» 24 мая 2017 года. Однако о развале промышленности, в том числе оборонной, экономисты и производственники пишут с 90-х годов прошлого века. И бесконечное обсуждение одной наболевшей темы означает одно: а воз и ныне там.

Отсюда и мнение Запада: русские проиграют крупномасштабную войну по самой простой причине — из-за банкротства собственной промышленности.

Олег Чувакин

https://topwar.ru/116884-proekt-zz-rossiya-proigraet-voynu-s-ssha-iz-za-promyshlennogo-bankrotstva.html